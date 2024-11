A Samsung está chegando com tudo na próxima rodada de tablets premium do mercado, dessa vez entregando o seu mais recente lançamento: o Galaxy Tab S10 Ultra. A nossa análise promete mostrar o que o dispositivo, equipado com um SoC MediaTek e os melhores recursos do Galaxy AI, tem de melhor.

O tablet Android mais bonito de todos

Se você gostou do design do Galaxy Tab S9 Ultra, também vai se divertir bastante com o Galaxy Tab S10 Ultra. O dispositivo não é muito espetacular, mas como diz o ditado: não se mexe em time que está ganhando.

Visão geral do design e tela do Galaxy Tab S10 Ultra: Tela AMOLED extremamente bonita de 14,6 polegadas com 2.960 x 1.848 px de resolução;

Tela com revestimento antirreflexo;

Dimensões idênticas às do ano passado, 208,6 x 326,4 mm, mas é 14 g mais leve (718 g no total);

Taxa de atualização de 120 Hz;

Certificação IP68;

Construção de alta qualidade, apesar da estrutura de alumínio contar com 5,54 mm de espessura;

A S Pen está inclusa, mas não pode ser armazenada no dispositivo.

Sim, o tablet Galaxy Tab S10 Ultra é quase um gêmeo do Galaxy Tab S9 Ultra. As dimensões são de 208,6 x 326,4 mm, ou seja, apenas um décimo de milímetro diferente não só do seu antecessor, como também do Galaxy Tab S8 Ultra. Com isso, se você tem algum desses dispositivos anteriores, pode até reutilizar a mesma capa no novo tablet.

Os alto-falantes quádruplos estão localizados na parte traseira, nos lados esquerdo e direito. / © nextpit

Como mencionei acima, pouco mudou, mas a tela conta com uma melhoria muito útil: assim como no Samsung Galaxy S24 Ultra, o display agora é muito mais fácil de ler porque conta com um revestimento antirreflexo. Parece pouca coisa, mas a diferença é grande.

A tela da Samsung é incrível como sempre! Graças ao revestimento especial, agora há menos reflexos. / © nextpit

A estrutura do tablet é feita com Armor Aluminum, tecnologia que tem proteção IP68 contra água e poeira (inclusive a S Pen), e é ainda mais robusta. Porém, sendo bem sincero, não testei esse detalhe. Ainda que um tablet tão fino praticamente nos obrigue a fazer um teste de flexão, confio bastante que a carcaça é tão rígida quanto parece. Como sempre, a Samsung descreve um aparelho como "Ultra" quando ele traz um acabamento de primeira linha. O aparelho é caro, de fato, mas também ostenta a mais alta qualidade para cada milímetro quadrado.

Uma breve olhada no tablet também revela que não há nada de novo. Ele tem espaço na parte traseira para colocar a S Pen, ao lado da câmera, além de um botão de volume ao lado do botão de liga/desliga e um slot para cartão de memória. É uma pena, no entanto, que a caneta não possa ser armazenada no próprio dispositivo.

Mencionei que a tela agora é menos reflexiva, mas sem esse detalhe é como se o tempo tivesse parado. Pontuando que isso não é uma crítica, afinal a tela ainda é incrivelmente boa e as cores são vibrantes. A Samsung sabe fazer isso bem.