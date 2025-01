Ganhou um novo smartphone Android e precisa configurá-lo, mas não tem certeza de como começar esse processo da melhor forma? Ou você está apenas buscando algumas boas dicas de como configurar o seu mais novo celular? Seja qual for a sua resposta, a procura acabou! Neste guia, vamos te ajudar a colocar o seu novo smartphone Android em funcionamento trazendo todos os seus dados antigos para ele, independente do seu novo aparelho ser um Xiaomi, Google ou Samsung.

Antes de começar a configuração

Se você está trocando de celular, provavelmente vai querer transferir os dados do aparelho antigo para o novo, certo? O primeiro passo, então, é não executar a redefinição de fábrica do smartphone antigo até completar este tutorial, caso contrário você perde não só as configurações, como também músicas, imagens, fotos, vídeos, dados do sistema e de aplicativos. Inclusive, todas as contas, como a do Google, terão seus dados excluídos.

Mesmo que o seu plano seja revender o smartphone antigo o mais rápido possível, ou ainda dar ele de presente para seus filhos, não redefina as configurações ainda!

Observação: para fazer este guia, usamos um celular Pixel com Android 15. Como a configuração inicial da maioria dos smartphones com o sistema operacional segue o processo padrão do Google, as diferenças devem ser mínimas comparando com outras marcas ou versões. No entanto, se ainda assim você tiver alguma dúvida, não hesite em contar aqui na caixa de comentários. Vamos responder o mais rápido possível!

Backup do smartphone antigo

Em smartphones Oppo, Xiaomi e Vivo, o Google oferece um backup padronizado com o Android 14, mas quase todas as fabricantes contam com seu próprio aplicativo de backup. Um dos mais conhecidos é o Samsung Smart Switch, e falamos mais sobre ele neste artigo:

Mesmo que o seu smartphone conte com um aplicativo nativo de backup ou de migração, recomendamos sempre fazer o backup com o Google, pois em breve todas as fabricantes parceiras vão adotar este procedimento. Posteriormente, vamos explicar como isso funciona.

Configuração do celular novo

Assim que você desembala seu smartphone pela primeira vez, pode encontrar a bateria parcialmente carregada, que pode ser suficiente para configurar o aparelho. Porém, não se esqueça de conferir o nível de carga antes mesmo de começar a fazer a transferência de dados, o que exige um alto consumo. Como alternativa, é possível ainda conectar o celular a uma tomada para garantir que a bateria não acabe no meio do procedimento.

Usando o cartão SIM antigo no celular novo

Antes de configurar o sistema operacional, você precisa inserir o cartão SIM e ter em mãos os números do PIN ou PUK recebido pela operadora escolhida. Se você procurar bem na caixa do seu novo celular, pode acabar encontrando uma pequena ferramenta que auxilia na abertura da bandeja em que o cartão SIM fica posicionado. A Sony é a única fabricante que conhecemos que é uma exceção, pois a bandeja pode ser removida sem o uso de um acessório.

Faça a remoção do SIM do celular antigo para colocar no novo. / © nextpit

Preste bastante atenção no orifício em que a ferramenta será inserida. Atenção: em hipótese alguma coloque o acessório afiado nas aberturas dos microfones! Inserindo a ferramenta no lugar certo, a pequena bandeja em que o SIM será colocado vai abrir. Quando o cartão for posicionado, basta empurrar a bandeja de volta usando pouca força.

Se você perceber que o cartão SIM acabou ficando preso, puxe a bandeja para fora novamente, vire o cartão e insira mais uma vez. Se o seu smartphone contar com a opção de expandir a memória por meio de um cartão microSD, repita o mesmo processo do SIM no seu respectivo espaço.

Android para iniciantes: Primeiros passos com o Google

Com uma conta do Google (também conhecida como conta do Gmail), você já pode acessar o Google Play. Lá, você encontra os melhores aplicativos para baixar. Para configurar uma conta no smartphone antigo, siga o passo a passo abaixo:

Abra o aplicativo Configurações ;

; Selecione Senhas, Chaves de Acesso e Contas ;

; Selecione Adicionar conta (se houver uma conta de terceiro disponível);

(se houver uma conta de terceiro disponível); Selecione Google ;

; Siga as instruções.

No smartphone antigo, certifique-se de ter uma conta do Google para sincronizar seus dados. © nextpit Adicione ou crie uma conta do Google em Configurações. © nextpit Adicione ou crie uma conta do Google em Configurações. © nextpit Siga as instruções da tela para criar ou fazer login em uma Conta do Google. © nextpit

Ainda há uma vantagem muito maior em ter uma conta do Gmail, principalmente na hora de configurar um novo smartphone pela primeira vez. Isso porque o Google faz o backup de todos os seus aplicativos, fotos, vídeos, SMS e MMS, além de registros de chamadas, configurações do dispositivo, contatos, compromissos do calendário, e-mails, documentos, apresentações e planilhas na nuvem.

Logo, se isso ainda não foi feito no smartphone antigo, recomendamos fortemente que seja feito antes de trocar de aparelho. A função de backup e a primeira sincronização pode ser feita da seguinte forma:

Abra o aplicativo Configurações ;

; Selecione Google ;

; Toque em Backup ;

; Selecione (ou crie) uma conta do Google;

Toque em Fazer backup agora.

Para verificar se o smartphone antigo está sincronizando dados, abra o aplicativo Configurações e escolha Google. © nextpit Selecione Backup. © nextpit Verificar a data do último backup e/ou começar um novo. © nextpit

Agora, seu novo smartphone está pronto para a configuração inicial:

Conecte-se a uma rede Wi-Fi;

Insira um cartão SIM ou configure um eSIM;

Selecione seu idioma;

Selecione sua região;

Aceite os termos e condições do Google;

Seu cartão SIM inserido é reconhecido.

Na tela seguinte, você pode confirmar se um SIM foi colocado ou iniciar a configuração de um eSIM. © nextpit Na próxima tela, você pode optar por transferir todos os aplicativos, fotos e contatos. © nextpit

Transferindo todos os contatos e arquivos para o novo smartphone

Agora, você já pode importar o backup do smartphone antigo para o novo usando um cabo USB. O celular antigo vai solicitar sua senha para efetuar a verificação e confirmação. Marque os dados que deseja transferir do aparelho antigo para o novo, assim eles serão sincronizados automaticamente.

Veja quais tipos de dados podem ser copiados para o novo smartphone:

Aplicativos;

Contatos;

Fotos e vídeos;

Música e outros áudios;

Mensagens (SMS, MMS, RCS);

Configurações do dispositivo (incluindo senhas de Wi-Fi);

Histórico de chamadas.

Na próxima tela, você pode optar por transferir todos os aplicativos, fotos e contatos. © nextpit A maneira mais rápida de copiar dados entre o smartphone antigo e o novo é conectar um cabo USB entre eles. © nextpit O Android pode copiar dados não apenas de smartphones Android mais antigos, mas também de um conjunto limitado de tipos de arquivos de iPhones. © nextpit Você terá que confirmar o processo de cópia do arquivo no celular mais antigo... © nextpit ... e pode ser necessário confirmar o processo digitando a senha do administrador. © nextpit Dependendo do número de arquivos, o processo pode levar muitos minutos. Felizmente, o Android conta com execução em segundo plano. © nextpit Confirme quais tipos de arquivos devem ser transferidos entre os dois smartphones. © nextpit Confirme quais tipos de arquivos devem ser transferidos entre os dois smartphones. © nextpit

Como os dados serão copiados entre os dois aparelhos, esta etapa não exige uma conexão Wi-Fi ou móvel. E como a transferência de arquivos acontece em segundo plano, o novo smartphone vai solicitar as seguintes configurações adicionais:

Código PIN ou padrão; Acesso biométrico (impressão digital, reconhecimento facial); Confirmar as configurações de privacidade do Google; Configurações do Google Assistente; Configurações do Quick Share; Adicionar ou confirmar informações do cartão de pagamento.

E, se preferir, configure o desbloqueio facial em dispositivos compatíveis. © nextpit Também é possível configurar para ignorar a tela de bloqueio assim que seu rosto for reconhecido. © nextpit Na UE, você terá que definir um navegador e um mecanismo de busca padrão. © nextpit Em seguida, é hora do Google Assistente, que você pode ignorar. © nextpit E, por fim, você pode ativar ou desativar o Quick Share. © nextpit É isso! O Android oferece várias configurações adicionais que podem ser feitas, mas você pode ignorá-las se preferir. © nextpit Dependendo do número de arquivos, o processo de cópia continua por mais alguns minutos. © nextpit

As últimas solicitações podem ser diferentes de acordo com a fabricante, e você pode ignorá-las se quiser. No entanto, conforme o uso, você vai continuar recebendo perguntas para concluir a configuração inicial e as perguntas que foram ignoradas. Recusando-as pela segunda vez, elas não serão mais lembradas.

Transferência de dados de aplicativos de terceiros, como o WhatsApp

Aplicativos de mensagem como WhatsApp, Signal ou Telegram, já vêm instalados na maioria dos smartphones, e seus dados também podem ser transferidos do smartphone antigo para o novo. Obviamente, o mensageiro original precisa estar instalado no aparelho antigo para que o backup seja feito no novo.

Transferir dados do WhatsApp para o novo smartphone

Criamos um guia separado neste caso. Aqui, você pode descobrir em detalhes como transferir os bate-papos do WhatsApp, o que é bastante simples. Veja:

Faça o backup do WhatsApp no celular antigo;

Faça o backup no Google Drive;

Instale o aplicativo no novo smartphone;

Verifique seu número de celular;

Baixe o backup do Google Drive.

Pronto!

Transferir dados do Signal

O aplicativo de mensagens Signal também permite a criação de um backup. Você pode fazer isso da seguinte forma:

Vá até sua foto de perfil no aplicativo do smartphone antigo;

Abra as Configurações ;

; Vá para Conta ;

; Toque em Transferir conta ;

; Em seguida, toque em Continuar nos dois dispositivos.

Com isso, está tudo pronto!

Transferir dados do Telegram

Fazer o backup com o Telegram é muito mais fácil do que com o WhatsApp ou o Signal, simplesmente porque não há backup. Basicamente, o mensageiro salva todo o seu conteúdo na nuvem. Logo, assim que você fizer login novamente no seu novo smartphone com o mesmo número, todos os contatos, bate-papos, fotos, vídeos e outros arquivos estarão de volta.

No entanto, existe uma exceção em relação aos chats secretos. Segundo o Telegram, eles estão vinculados aos dispositivos e não podem ser transferidos. Você pode ainda exportar dados por meio do aplicativo do mensageiro para PCs com Windows. A ação não é necessária, mas sempre é bom prevenir. Para fazer isso, vá no menu “hambúrguer” ou de “três traços” na versão do app para computador, e siga o passo a passo abaixo:

Entre em Configurações ;

; Escolha Avançado ;

; Selecione Exportar dados.

Pronto!

Por último, mas não menos importante: instalando atualizações

Provavelmente, seu smartphone está constantemente conectado à internet. Ou seja, na teoria, ele está sempre vulnerável. Mas você pode se proteger instalando regularmente as atualizações do sistema operacional oferecidas pela fabricante. Algumas marcas, como Google ou Samsung, oferecem essas atualizações mensalmente.

Isso significa que, provavelmente, você irá se deparar com novas atualizações logo após a configuração inicial do seu novo smartphone. Então, faça todas as últimas instalações para evitar brechas de segurança. Isso é bastante importante, principalmente, em smartphones Android que já estão há algum tempo no mercado. O processo pode ser um pouco lento, então tenha paciência.

O Google, sem dúvidas, é líder e pioneiro quando se trata de atualizações! / © nextpit

Este artigo foi revisado em dezembro de 2024. Os comentários mais antigos foram mantidos e podem parecer fora de contexto.