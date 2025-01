Uma nova atualização do iOS 18.2 trouxe um aprimoramento no recurso Buscar, desenvolvido pela Apple para rastrear os dispositivos do ecossistema da companhia. Agora, ficou ainda mais fácil localizar AirTags perdidos e outros itens compatíveis, já que você pode compartilhar sua localização não só com contatos confiáveis, como com companhias aéreas. Veja como fazer isso!

O que é o recurso Compartilhar Localização do Item do Buscar?

Ainda que recurso Buscar já permita o compartilhamento do AirTag (review) com amigos e familiares, o novo recurso de Compartilhar Localização do Item foi desenvolvido especialmente para dar mais atenção aos pertences perdidos. Por meio da funcionalidade, você pode enviar a localização de um AirTag perdido (ou qualquer dispositivo que esteja habilitado para a função Buscar) para qualquer contato confiável, ou ainda serviços de terceiros, como companhias aéreas. Assim, as chances de conseguir recuperar o dispositivo aumentam consideravelmente.

O recurso também é ideal para aumentar a privacidade e a segurança do usuário, pois ele só é ativado quando um item é marcado como perdido, como uma bagagem, por exemplo. Então, assim que o objeto é encontrado, a conexão de compartilhamento é removida automaticamente.

A nova função Compartilhar Localização do Item está disponível com a nova atualização do iOS 18.2 para iPhone e iPads compatíveis. Você também pode compartilhar um item perdido usando um Mac ou ainda uma página da Web. Desta mesma forma, tanto a visualização quanto o rastreamento do AirTag perdido pode ser feito nestes dispositivos da Apple ou outros canais para as companhias aéreas.

Como compartilhar um AirTag perdido usando o Compartilhar Localização do Item do app Buscar

Se você configurou um AirTag no Buscar e o perdeu, basta seguir as etapas a seguir para enviar um link de rastreio para contatos de terceiros, como companhias aéreas:

Abra aplicativo Buscar em seu iPhone, iPad ou Mac; Navegue até a guia Itens; Selecione o AirTag ou o item compatível que deseja compartilhar; Toque em Compartilhar Localização do Item no painel de informações; Siga as instruções na tela para criar um link compartilhável; Compartilhe o link com alguém que possa ajudar a localizar o objeto.

A Apple adicionou o novo recurso "Compartilhar Item Perdido" no Buscar. © nextpit No aplicativo Buscar, selecione a guia Itens. © nextpit Toque no AirTag ou no dispositivo que deseja compartilhar. © nextpit Deslize para baixo para procurar o recurso Compartilhar Localização do Item e toque nele. © nextpit Toque no botão "Continuar" para prosseguir. © nextpit Se o AirTag estiver próximo, o recurso emite uma notificação. © nextpit Assim que o link compartilhável é gerado, toque no botão de compartilhamento para prosseguir. © nextpit Selecione por qual contato ou método você fará o compartilhamento do link. © nextpit

Observação: O recurso Compartilhar Localização do Item funciona apenas com itens marcados como perdidos, não para aqueles que ainda estão dentro do alcance do Bluetooth do seu dispositivo. Assim que o objeto for detectado nas proximidades, o aplicativo emite uma notificação.

Como visualizar e rastrear um AirTag perdido usando o Compartilhar Localização do Item no Buscar

Depois de enviar o link de compartilhamento, o que pode ser feito pelo Mail, AirDrop ou Mensagens, o AirTag pode ser rastreado seguindo as etapas abaixo:

Toque ou clique no link compartilhado para acessar uma página da internet em find.apple.com; Se você tiver uma conta Apple, basta entrar com o seu login e senha. Já os parceiros Apple registrados, como funcionários de companhias aéreas, podem usar seus e-mails corporativos; Caso solicitado, digite o código de verificação enviado para o seu e-mail.

Assim que a conexão com o item perdido for feita, a localização mais recente do AirTag será exibida em um mapa interativo. Também é possível ver detalhes como o número de telefone ou endereço de e-mail do proprietário do item, assim como o número de série e outras informações.

Gostou do novo recurso Compartilhar Localização do Item? Achou útil? Como você usaria um AirTag nas suas viagens? Vamos adorar conhecer suas ideias e opiniões!