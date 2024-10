Pensando em fazer uma revisão completa na coleção de aplicativos e jogos do seu smartphone? Se sim, você está com sorte! Compilamos uma lista com cinco sugestões de apps e games de primeira linha que testamos individualmente nas plataformas Android e iOS. Fique tranquilo, pois eliminamos todos os que não valem a pena.

Seu coração fica partido ao ver tartarugas morrendo por confundirem plástico com comida? O Clean Swell te ajuda a combater o lixo oceânico. O ElevenLabs lê textos em voz alta com IA. O Ouros oferece um quebra-cabeça zen e calmante, e o K-Pop Academy permite que você gerencie seus próprios ídolos de K-Pop. Por fim, o Homeless Resources conecta pessoas necessitadas a serviços locais.

Nossos editores escolheram a dedo esses aplicativos e jogos, e os avaliaram para garantir que estejam livres de anúncios e microtransações, deixando sua experiência mais tranquila. Procurando mais? Então, confira nosso artigo quinzenal com os melhores aplicativos gratuitos para conhecer e baixar o quanto antes. Você não vão querer perder essas joias escondidas.

Ouros (Android e iOS)

O ato de jogar pode ser livre de estresse se você encontrar o tipo certo de game. No entanto, muitos títulos atuais costumam resultar em palmas das mãos suadas e a maior frequência respiratória já registrada devido à natureza do jogo.

Ouros segue um caminho diferente, muito mais relaxante. Basicamente, esse game exige que você desenhe a órbita de uma bola para cruzar todos os números da tela na ordem certa. Há uma música de fundo suave durante todo o jogo e, cada vez que a bola cruza o caminho certo, há um leve toque que aumenta a atmosfera geral.

Esse jogo de quebra-cabeça baseado em matemática com certeza vai te manter entretido por horas a fio, sem causar nenhum estresse. Adoro o fato de as linhas poderem ser puxadas, empurradas e, até mesmo, dar voltas ou cruzar sobre si mesmas para chegar a uma solução. Ainda que a mecânica seja simples o suficiente para ser compreendida, dominar o título pode ser um desafio. No geral, há mais de 120 quebra-cabeças para se manter entretido, o que torna o app um bom custo-benefício.

Preço: R$ 15,99/14,90 (Android/iOS) / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Nenhum

Descobri que cada novo nível oferece a quantidade certa de desafios progressivos. Espero que haja atualizações futuras que incluam mais níveis. Também seria bom se houvesse um recurso separado para ouvir a trilha sonora.

Faça o download de Ouros no Google Play e na App Store.

K-Pop Academy (Android e iOS)

Você pode imaginar a minha idade quando digo que cresci durante a era das fábricas de boy bands. New Kids on the Block foi meu primeiro contato, que logo migrou para Backstreet Boys, Westlife e N'Sync. É claro que, mesmo com eles criando músicas que podem ser facilmente ouvidas, no fundo, eu sabia que eram estrelas pop completamente "fabricadas", produzidas para fazer sucesso.

Algumas décadas depois, o mundo do K-Pop tomou o mundo de assalto. O gênero musical entrou na cultura pop convencional, o que é incrível para um idioma totalmente diferente.

Agora, o que acontece quando você supervisiona a criação ou a fabricação de um grupo de K-Pop? É disso que se trata este jogo. Crie seus próprios ídolos, onde cada um deles tem sua própria personalidade e estilo. Acredito que tudo isso aconteça gradualmente, garantindo que cada jogada seja sempre diferente para uma capacidade infinita de produção. Você pode construir casas para esses ídolos do K-Pop, cozinhar para eles, passar pelo árduo trabalho de ensaiar as rotinas e, por fim, fazer com que eles apresentem.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 3,90 a R$ 49,90) / Conta necessária: Não

É claro que seria melhor ter um conceito de parede aberta em que pudéssemos ver tudo o que acontece na vida de um ídolo de K-Pop. Mas acho que existem alguns limites que até nós, como gerentes, precisamos respeitar, certo?

Faça o download do K-Pop Academy no Google Play e na App Store.

ElevenLabs Reader: AI Audio (Android e iOS)

A IA continua crescendo e amadurecendo, mudando a maneira como usamos nossos smartphones e sua infinidade de aplicativos. O ElevenLabs Reader, por exemplo, é um app único, pois tem a capacidade de ler diferentes tipos de formatos de arquivos baseados em texto. Em outras palavras, você pode "curtir" um audiolivro a partir de qualquer documento compatível.

Com certeza é melhor do que rolar por longas paredes de texto enquanto está preso em um engarrafamento, ou ainda indo ou voltando do trabalho, pois ele lê tudo para você. Use esse aplicativo para fazer um trabalho rápido em PDFs longos, algo que acredito que os acadêmicos vão gostar bastante.

Como todo mundo gosta do poder de escolha, o ElevenLabs Reader oferece diferentes vozes de IA para você escolher. Achei estranho que é possível até escolher uma celebridade falecida. Mas perceba que, por mais poderosa que seja uma IA no momento, ela ainda não consegue imitar verdadeiramente as nuances da voz de um ser humano. Isso pode parecer estranho para quem está começando a ler com a inteligência artificial, principalmente se você é viciado em podcasts apresentados por humanos há muito tempo.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Peça para a IA ler um bloco de texto monótono por você. / © nextpit

No momento, o aplicativo é gratuito para download, mas há planos para a introdução de uma versão premium no futuro. Não sei o que o desenvolvedor vai acrescentar quando isso acontecer, já que a versão básica é bastante decente para quem deseja que a IA leia montanhas de texto. Há 32 idiomas para escolher.

Vale dizer que tive alguns problemas ao fazer o upload de determinados textos e precisei reiniciar o processo. Talvez isso seja consequência de problemas momentâneos que, com sorte, serão corrigidos no futuro.

Faça o download do ElevenLabs Reader: AI Audio no Google Play e na App Store.

Homeless Resources - Shelter App (Android e iOS)

Em qualquer cidade, haverá pessoas em situação de rua. O problema não vai se tornar mais fácil ou menor, com cada vez mais pessoas migrando para as cidades nas próximas décadas. De fato, a migração rural para urbana é uma das principais causas do crescimento explosivo das cidades.

Isso se deve, principalmente, às oportunidades econômicas, mas a natureza altamente competitiva das cidades geralmente significa que haverá "vítimas" ao longo do caminho. Ainda que várias ONGs estejam disponíveis para ajudar esses desabrigados, muitas vezes essa é uma tarefa impossível. Então, entre em contato com a Homeless Resources.

Esse aplicativo pode ser útil como um projeto de bairro ou mesmo se você fizer parte de um grupo de pessoas que quer ajudar os sem-teto, mas não sabe por onde começar. Ele conta com um repositório de contatos para você conectar famílias em situação de rua e de baixa renda a serviços diferentes e relevantes.

Entre eles estão centros de acolhimento para jovens, abrigos para jovens em situação de rua e refugiados, grupos de apoio e defesa de LGBTs, programas pós-escolar, linhas diretas ou de crise, bancos de alimentos, cozinhas de sopa e muito mais.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Quer fazer algo bom para a sociedade? Que tal ajudar as pessoas em situação de rua da sua cidade? / © nextpit

A interface do usuário é bastante esparsa, e eu gostaria de poder ver algumas fotos dos locais listados. Ter imagens faz com que tudo pareça mais crível, ainda que eu tenha certeza de que esses lugares foram analisados antes de serem listados.

Lembre que você sempre pode ligar para esses locais se não tiver muita certeza. Se o aplicativo for devidamente atualizado com os dados mais recentes (como o número de leitos disponíveis, etc.), ele definitivamente vai ajudar muito a tornar o mundo um lugar melhor.

Faça o download do Homeless Resources - Shelter App no Google Play e na App Store.

Clean Swell (Android e iOS)

Dizem que dois terços da Terra são cobertos por água. No entanto, é muito triste que não nos importamos o suficiente com nossos oceanos, lagos e rios. A poluição da água é um grande problema mundial, simplesmente porque temos apenas uma Terra e ter água limpa é crucial para nossa sobrevivência.

Com o Clean Swell, você pode criar diferentes projetos de limpeza em sua área e contabilizar a quantidade de lixo que realmente foi coletada. Afinal, algo que é mensurável é sempre mais fácil de acompanhar o progresso.

Adoro o fato de a interface do usuário ser limpa e simples. Há várias categorias de lixo que podem ser marcadas como coletadas, desde a sacola comum de supermercado (plástico) até outros tipos de sacolas plásticas, garrafas de bebidas (vidro e plástico), latas de alumínio, sachês de bebidas, tampas de garrafas (plástico e metal), pontas de cigarro, copos e pratos de papel, talheres de plástico e espuma, e similares.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Limpe o curso d'água mais próximo e faça a diferença. / © nextpit

Ele também inclui itens despejados ilegalmente, como eletrodomésticos, materiais de construção e pneus! Há também um bom resumo no final para que você possa avaliar seu progresso. Nada como um esforço coletivo que acaba nos deixando com um brilho agradável e caloroso no coração!

Faça o download do Clean Swell no Google Play e na App Store.

Isso é tudo o que temos para esta semana! Esperamos que esses aplicativos e jogos sejam ideais para o seu fim de semana e para o futuro. Aproveite as dicas e fique ligado na próxima semana para mais sugestões de apps e games!