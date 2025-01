Mais um Natal está chegando! Como estão os seus preparativos? Todos os presentes já estão comprados? Se a resposta for sim, finalmente é hora de sentar, relaxar e respirar. Aproveite esse momento de descanso para navegar pelos aplicativos e jogos do seu smartphone! E se você está procurando por novidades para enriquecer a sua biblioteca, confira a seleção que preparamos com os melhores apps da semana.

O Meadowfell é um jogo de mundo aberto em que você não precisa ficar em modo de atenção o tempo todo. Nele, você explora a natureza no seu próprio ritmo, enquanto respira um ar digital fresco. Já o Beeper é um aplicativo de mensagens universal, e o TheFor é um app de rastreamento de hábitos que vai te ajudar a transformar a sua vida cotidiana.

Precisa se sentir melhor e monitorar o seu humor? Faça isso com o Mood Tracker! Se você é usuário de Android e sofre com enjoos em viagens de carro, precisa conhecer o KineStop.

Mas se você prefere conferir aplicativos totalmente gratuitos, precisa conhecer a lista com dicas de apps e jogos que publicamos duas vezes por semana. Nesses compilados, listamos opções que são pagas mas que, por tempo limitado, podem ser baixadas sem custo na App Store e no Google Play.

Meadowfell (Android e iOS)

A vida por si só já é bastante difícil, e por isso muitas pessoas acabam recorrendo aos jogos para escapar da realidade. Meadowfell é um jogo que se encaixa bastante nesse perfil, sendo um game de aventura atmosférico e encantador. Com ele, senti que fui imediatamente transportado para um mundo vibrante de natureza e mistério. Ele passa uma sensação de serenidade, mas sem deixar de nos envolver em um belo ambiente, repleto de paisagens exuberantes, música tranquila e quebra-cabeças complexos, claro.

Basicamente, Meadowfell é um jogo de quebra-cabeças que tem foco na exploração. Enquanto percorro por esse mundo tranquilo, não deixo de me surpreender com os segredos descobertos a cada resolução. O game não exige muito poder do seu cérebro, focando principalmente em habilidades de lógica e observação. Resumindo, seu objetivo não é causar frustração, mas sim deixar o jogador com aquela sensação de dever cumprido.

Eu simplesmente me apaixonei pelo trabalho artístico feito no mundo de Meadowfell. Me deparo com cores vivas a cada curva que faço, além de paisagens detalhadas e uma iluminação que me faz sentir como se quisesse reservar a minha próxima fuga para o meio da natureza. Também gosto de como o jogo exala uma sensação de calma, acompanhada de tons pastéis suaves e elementos da natureza. A trilha sonora também contribui para o jogo, criando um nível completamente novo de imersão.

Preço: R$ 24,90 (iOS) / R$ 23,99 (Android) / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

O jogo não exige controles muito precisos, e os controles de toque são bastante suaves e intuitivos. A interação com os objetos e quebra-cabeças é bastante fluida, permitindo a concentração em todo o universo do jogo em si.

Faça o download de Meadowfell no Google Play e na App Store.

Beeper (Android e iOS)

Como se não bastasse precisar manter o controle de todas as nossas senhas, ainda precisamos lidar com todas as conversas em aplicativos de mensagens. Felizmente, existe uma forma de facilitar tudo isso por meio de aplicativos como o Beeper. Com ele, você consegue unificar e simplificar a comunicação com seus amigos, integrando várias plataformas de mensagens em uma única interface.

O Beeper pode se conectar com mais de 15 serviços de mensagem populares, como o WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Slack, Discord e outros. Em outras palavras, nele você pode consultar suas mensagens recebidas de diferentes plataformas em um lugar só. Achei a ideia bastante útil, já que acaba com o medo de perder uma notificação em meio a tantas opções.

Com o uso do app, não sinto mais a necessidade de alternar entre os aplicativos para conferir conversas diferentes. Isso, sem dúvida, ajuda o usuário a economizar tempo e energia mental, já que o malabarismo entre apps acaba sendo deixado de lado. Além disso, a interface e o design são limpos e intuitivos, não senti nenhum problema para começar a usar o Beeper.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 19,99 no Android) / Conta necessária: Sim

Concentre todas as suas conversas em um único aplicativo. / © nextpit

Vale pontuar que, claro, você terá que fazer o login de cada aplicativo individual dentro do Beeper, pois só assim ele consegue se conectar com eles. Adoro como o design minimalista permite que eu me concentre em minhas conversas e não em outros elementos que causam distração, ou ainda em recursos desnecessários. O objetivo do app é, basicamente, oferecer uma experiência descomplicada.

Faça o download do Beeper no Google Play e na App Store.

TheFor: Rastreador de Hábitos (Android e iOS)

Se você sempre quis criar uma nova rotina, precisa conhecer o TheFor. O aplicativo foi criado para te ajudar a desenvolver novos hábitos, além de monitorá-los constantemente. Esse tipo de app é bastante comum no mercado, atraindo usuários principalmente na época de fim de ano, pois é uma forma de conferir quais resoluções foram mantidas e quantas foram deixadas de lado ao longo do caminho.

Gosto de como ele funciona em segundo plano de maneira silenciosa, me permitindo inserir todos os tipos de atividade que eu quiser enquanto me inspiro nas percepções de outras pessoas. Outro fator positivo do app é que ele não solicita atualizações constantemente. Além disso, a interface de usuário é limpa e o design bastante simples.

Também adoro como posso visualizar as rotinas de outras pessoas para poder usá-las também, fazendo ajustes conforme eu achar necessário. Isso me poupa de muitas dores de cabeça, pois já sei por onde começar. A função de diário também é bastante útil, pois assim consigo anotar meus pensamentos do dia.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,79 a R$ 99,99) / Conta necessária: Não

O que acha de assumir o controle da sua vida criando bons hábitos com a ajuda deste aplicativo? / © nextpit

Por fim, acho que vale muito a pena explorar esse aplicativo, mas o ideal é fazer uma assinatura. Caso contrário, a sua simplicidade e falta de análises podem ser básicas demais. No entanto, se você realmente só precisa de um app simples para começar um novo hábito, a falta dos recursos que acompanham a assinatura não devem fazer falta.

Baixe o TheFor: Habit Tracker no Google Play e na App Store.

Mood Tracker (Android e iOS)

Diz o ditado que tudo o que pode ser medido pode ser melhorado. Será que é o caso do humor de uma pessoa? Com o Mood Tracker, você pode ter a resposta desta pergunta. O aplicativo tem a promessa de monitorar o humor e acompanhar o bem-estar emocional do usuário ao longo do tempo, tudo isso em uma interface simples, intuitiva e fácil de usar. Por meio do app, consigo não só monitorar o meu humor, como identificar padrões e, com sorte, obter informações relevantes sobre a minha saúde mental.

Gosto bastante da parte em que registro o humor, afinal esse é o objetivo principal do aplicativo Mood Tracker. Mas ele não conta com uma grande variedade de opções de humor para selecionar, e você pode escolher entre somente cinco desenhos de rostos sorridentes em diferentes níveis, como triste, feliz, ansioso e irritado. O app também oferece a liberdade de adicionar notas ou comentários a cada registro, detalhando melhor os acontecimentos do dia que me levaram a tal estado emocional.

O aplicativo também se destaca pelo esquema de cores que pode ser atribuído aos diferentes estados de espírito, deixando a experiência de rastreamento de humor com um visual mais atraente e personalizado, desde a felicidade até a frustração. Adoro como os relatórios detalhados gerados e a análise visual do meu histórico de humor me ajudam a entender a linha do tempo dos meus sentimentos. Assim, posso refletir e identificar padrões entre os eventos e meu estado emocional.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 5,99 a R$ 119,99) / Conta necessária: Sim

Você vai se sentir muito em casa com esse aplicativo que vai te manter nos trilhos. / © nextpit

O aplicativo também oferece um recurso chamado Parrot Emotions Wheel, instalado separadamente, que traz mais formas de expressão para registrar os sentimentos. Você pode adicionar fotos, mas terá que fazer uma assinatura para isso. Então, se você é uma pessoa que prefere se expressar pelas palavras, seria um gasto um pouco desnecessário. Mas se você se apega ao visual, vale a pena dar uma conferida.

Faça o download do Mood Tracker no Google Play e na App Store.

KineStop (somente Android)

Nem todo mundo tem a sorte de conseguir viajar para onde quiser sem sentir enjoos dentro do veículo. Mas se você sofre com essa condição, já pode baixar o aplicativo KineStop, que promete aliviar essa sensação desagradável que, inclusive, tem nome: cinetose. O app funciona entregando dicas visuais na tela, que sincronizam com os olhos e o ouvido.

Através de um recurso de sobreposição que simula um horizonte, a náusea, tontura e outros desconfortos são reduzidos durante a viagem, a deixando mais tranquila. O uso do aplicativo é ideal para você conseguir ler ou ainda assistir a filmes no seu dispositivo dentro de um veículo em movimento sem passar mal. A ferramenta pode até ser melhor do que usar medicamentos, já que não traz efeitos colaterais, como a sonolência.

O melhor de tudo é que você não precisa ter nenhum hardware especial ou adicional no seu smartphone para poder usar o serviço. Porém, ele conta com um pequeno problema de se ativar automaticamente mesmo quando você não está no carro. A questão, no entanto, pode ser resolvida facilmente apenas desativando o recurso nas notificações.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 7,49) / Conta necessária: Não

Vale pontuar que o KineStop não é nenhuma cura milagrosa dos enjoos, mas promete te ajudar a aliviar os sintomas da sensação de mal-estar durante a viagem. Com ele, você pode ainda encarar viagens mais longas enquanto lê ou digita no smartphone, fazendo isso com mais tranquilidade.

Faça o download do KineStop no Google Play.

Desejamos a você um ótimo Natal! Depois de toda a folia do feriado, voltaremos com uma nova seleção dos 5 principais aplicativos da semana!