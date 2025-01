Os 5 Aplicativos Imperdíveis da Semana!

Chegou o dia em que mergulhamos de cabeça na App Store e no Google Play para descobrir quais são os melhores aplicativos do momento e compartilhar com a nossa comunidade. A seleção desta semana conta com jogos e apps de produtividade que foram cuidadosamente testados pela nossa equipe, e estão disponíveis tanto para Android quanto para iOS.

O Ricocar Arena é um game multijogador de ritmo acelerado que vai exigir de você muito raciocínio e reflexos rápidos para conseguir sobreviver e, então, chegar na liderança. Já o Stellar Traveler é um jogo de RPG com gráficos bonitos e jogabilidade decente. O Soundiiz, por sua vez, é um app que transfere sua lista de reprodução de um aplicativo de música para o outro sem complicação.

O Oldroll vai fazer você voltar no tempo e deixar suas fotos personalizadas como se fossem tiradas de câmeras antigas. E por último, mas não menos importante, com o Sane Scrolling você consegue limitar o tempo que passa no smartphone. Seu objetivo é, basicamente, controlar esse hábito viciante.

Caso nenhum desses aplicativos ganhe o seu coração, você ainda pode conferir a lista com os melhores apps gratuitos, que publicamos duas vezes por semana! As sugestões não têm custo para download, mas as ofertas são por tempo limitado.

Stellar Traveler (Android e iOS)

Procurando por um jogo de RPG que não seja muito cansativo? Então, você precisa conhecer o Stellar Traveler, um game de aventura relaxante que vai te fazer viajar pelas galáxias. Com mais de 40 heróis exclusivos para conhecer, você vai se divertir enquanto escolhe a sua equipe de cinco heróis que vão derrotar os chefes mais poderosos. O que eu mais gosto no jogo é o sistema de recompensas, que é bastante generoso!

Achei os controles simples o suficiente para aprender a dominá-los com rapidez, e só tenho elogios ao visual e todas as variedades existentes. A qualidade de tradução, no entanto, não é muito eficiente, e também existem alguns problemas no controle de jogador no meio dos combates. Acho que falta mais autonomia nesse aspecto.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 a R$ 559,99) / Conta necessária: Não

Atualmente, o jogo está em fase beta e só suporta o idioma chinês simplificado, o que acaba afetando a experiência de jogadores que não conhecem o idioma. A sensação é a de estar jogando novamente uma versão mal traduzida do clássico Final Fantasy Tactics.

Faça o download de Stellar Traveler no Google Play e na App Store.

Soundiiz (Android e iOS)

Migrar de uma plataforma para outra sempre é uma tarefa trabalhosa. Do Windows para MacOS, do iOS para Android, ou vice-versa, sempre aparecem problemas para serem resolvidos. Mas um aplicativo foi criado para te ajudar nesta missão quando o assunto são playlists de música: o Soundiiz.

O Soundiiz é um aplicativo versátil, desenvolvido com muita transparência, que facilita o gerenciamento de suas listas de reprodução de música entre várias plataformas de streaming. O recurso é compatível com mais de 40 serviços, entre eles o Spotify, Apple Music, YouTube Music e Deezer. Em outras palavras, com o app consigo migrar minhas playlists de um serviço para o outro de forma simples e rápida.

Executar a migração foi muito fácil, o que consistiu em fazer login em todas as plataformas de música que tenho em minhas contas, conceder o acesso e esperar pelas transferências. O aplicativo também preserva a ordem original das músicas, além da arte do álbum e das descrições. Também consigo ativar a sincronização para que uma alteração feita em uma lista de reprodução de determinada plataforma seja atualizada nas outras.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 31 pelo plano Premium) / Conta necessária: Não

Transfira sua lista de reprodução de um aplicativo de reprodução de música para outro com muita facilidade. / © nextpit

Achei a interface intuitiva e acessível, e as transferências foram rápidas e eficientes. Apenas as listas longas demoraram um pouco mais de tempo para serem processadas, então não tenho do que reclamar. É claro que o aplicativo não é perfeito, então você pode acabar encontrando uma sequência incorreta de faixas ou ainda sentir falta de algumas. O problema é mais uma exceção do que regra, mas é importante ficar ciente de que pode acontecer.

Faça o download do Soundiiz no Google Play e no site do Soundiiz (para iOS).

OldRoll - Vintage Film Camera (Android e iOS)

A onda de jovens usando câmeras digitais mais antigas mostra que a nostalgia está em alta mais uma vez, mesmo que a qualidade de imagem seja prejudicada em relação às câmeras e smartphones mais modernos. Se isso te agrada, precisa conhecer o OldRoll, um aplicativo de câmera de filme vintage que simula a experiência de usar câmeras analógicas clássicas. O app oferece uma variedade de filtros e efeitos retrô que vão deixar as suas fotos únicas.

Gosto de como há uma lista de modelos de câmeras vintage para escolher, cada uma delas contando com filtros e efeitos exclusivos que entregam toda a estética clássica da fotografia de filme. No meu caso, não demorei muito para me aprofundar no app, que é altamente intuitivo, e digo com segurança que ele é acessível para quem quer tirar fotos nostálgicas sem precisar explorar as configurações manuais mais complexas.

Junto aos recursos modernos disponíveis, todas as fotos capturadas podem ser compartilhadas diretamente do app nas redes sociais, com apenas poucos toques. Sabe o que seria legal? Usar este aplicativo em um smartphone antigo. É uma experiência retrô dupla!

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 - R$ 519,99) / Conta necessária: Não

O retrô está de volta! Com o OldRoll, suas fotos novas parecem antigas. / © nextpit

Vale pontuar que o aplicativo é gratuito, mas talvez você precise desembolsar algum dinheiro para ter acesso a mais filtros e câmeras. Então, se você quer recriar todo aquele charme das câmeras de filme vintage, o OldRoll é uma excelente opção.

Faça o download do OldRoll-Vintage Film Camera no Google Play e na App Store.

Sane Scrolling (somente Android)

Usar smartphones é muito bom, mas poucas pessoas conseguem escapar do vício de passar horas rolando a tela para cima. Pensando nisso, o Sane Scrolling foi criado. Basicamente, ele é um aplicativo que pode te ajudar nesse costume de forma fácil.

A interface de usuário do app é bastante simples, mas a presença de anúncios é algo que atrapalha um pouco a experiência. Ainda assim, o tempo que tenho que esperar até que o anúncio desapareça não é longo. Com o aplicativo, então, posso escolher por quanto tempo posso navegar por vídeos curtos de redes sociais, desde o YouTube, até o Instagram e TikTok.

Ter uma assinatura do app é a garantia de que você poderá definir um cronômetro para lidar com os diferentes tipos de vídeos curtos, enquanto a versão gratuita é restrita a apenas um. Pois é, infelizmente, as coisas boas da vida nunca são grátis.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma/ É necessário ter uma conta: Sim

Um aplicativo que vai te ajudar a controlar o seu uso de smartphone. / © nextpit

Quando o tempo de tela definido finalmente é atingido, o Sane Scrolling encerra o acesso aos aplicativos configurados naquele dia. Definitivamente, é um app que os pais gostariam que os filhos tivessem. Obviamente, você sempre pode dar um jeito de burlar essa configuração, o que deve acontecer com as pessoas que mais têm problemas com o vício.

Faça o download do Sane Scrolling no Google Play.

Ricocat Arena (somente Android)

Você acha que tem os reflexos necessários para jogar 1v1 em um FPS? Então, que tal se desafiar ainda mais participando de jogadas 5v5 em um ritmo muito mais acelerado? Com Ricocat Arena, você pode viver essa experiência em um game de jogabilidade simples, mas intenso.

Gosto bastante da diversidade de mapas e modos de jogo disponíveis para escolher, então nunca tenho um momento de tédio. Os jogadores podem participar de vários mapas e modos de jogo exclusivos, que variam entre confrontos em equipe e batalhas solo. Com essa variedade, vemos algo novo toda vez que o jogo começa, o que me mantém sempre alerta.

É claro que qualquer jogo FPS é melhor jogado com a combinação de teclado e mouse, obtendo assim uma melhor precisão. Mas, na minha opinião, a tela sensível ao toque não é de todo o mal nesse caso. Mesmo assim, recomendo o uso de um controle físico que possa ser conectado no smartphone. Com uma série de personagens coloridos para escolher, cada um conta com uma história para aumentar seu apelo.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Lembrando que este jogo, como outros lançados atualmente, está disponível em acesso antecipado, então muitas coisas podem mudar ao longo do caminho. Há grandes chances de que você encontre bugs e correções que precisam ser feitas, mas ainda assim é possível se divertir muito.

Faça o download do Ricocat Arena no Google Play.

Espero que o seu começo de ano esteja ótimo! Volte em breve para conferir uma nova lista com os 5 melhores aplicativos da semana!