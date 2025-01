Chegou mais uma vez a época da semana em que você confere uma lista com os melhores aplicativos gratuitos para Android e iOS, dessa vez sendo a última de 2024. As ofertas estão disponíveis no Google Play e na App Store, mas são válidas por tempo limitado, então não perca tempo!

Inclusive, é importante pontuar também que as dicas apresentadas nesta lista são diferentes da recomendação semanal com os 5 melhores aplicativos. Logo, como aqui não testamos cada um dos apps e jogos de forma individual, eles podem contar com anúncios irritantes e solicitações de compras.

Dica: se você se deparar com um aplicativo que gostaria de baixar, mas não precisa no momento, faça o download e o instale mesmo assim. Ele será considerado como "comprado" e ficará disponível em sua biblioteca de aplicativos para sempre, mesmo que você o desinstale do smartphone logo em seguida.

Aplicativos e jogos para Android gratuitos por tempo limitado

Aplicativos Android para produtividade e estilo de vida

Cutout Premium ( R$ 13,99 ): Com este app, você pode redimensionar, cortar, remover planos de muito e até mesmo incrementar as suas fotos de perfil.

): Com este app, você pode redimensionar, cortar, remover planos de muito e até mesmo incrementar as suas fotos de perfil. Stick - Remote Control TV Pro ( R$ 14,99 ): Transforme o seu smartphone em um controle remoto universal, compatível com as televisões das principais marcas.

): Transforme o seu smartphone em um controle remoto universal, compatível com as televisões das principais marcas. Countdown Widget - Time Until ( R$ 4,79 ): Um aplicativo para criar widgets simples e práticos que vão te ajudar a lembrar dos próximos eventos.

): Um aplicativo para criar widgets simples e práticos que vão te ajudar a lembrar dos próximos eventos. Business Card Maker: Logo Card ( R$ 26,99 ): Crie cartões de visita reais ou virtuais com recursos úteis, como um gerador de QR Code.

Jogos gratuitos para Android

Defense Zone 2 HD ( R$ 9,49 ): Um jogo em HD no melhor estilo "defesa de torre" para passar o tempo.

): Um jogo em HD no melhor estilo "defesa de torre" para passar o tempo. O Hacker Solitário ( R$ 9,99 ): Neste jogo do gênero thriller, você domina as melhores técnicas de hackers com ataques cibernéticos (supostamente) realistas.

): Neste jogo do gênero thriller, você domina as melhores técnicas de hackers com ataques cibernéticos (supostamente) realistas. Shadow of Death: Dark Knight ( R$ 1,45 ): Um jogo que vai encher a tela do seu smartphone com efeitos visuais incríveis, mas também com os corpos dos seus inimigos abatidos.

): Um jogo que vai encher a tela do seu smartphone com efeitos visuais incríveis, mas também com os corpos dos seus inimigos abatidos. Sky Wings VIP: Pixel Fighters ( R$ 2,00 ): Se prepare para muita nostalgia neste game 3D em que você precisa derrubar aeronaves inimigas. O jogo é de tiro no estilo arcade da velha guarda.

Oferta de afiliados Samsung Galaxy S24 FE

Aplicativos iOS gratuitos por um curto período

Aplicativos iOS para produtividade e estilo de vida

Espelhar Tela Celular Smart TV: Com este aplicativo, você espelha a tela do seu iPhone ou iPad na Smart TV mais próxima, mesmo se ela não for compatível com o AirPlay.

Cutout Pro: Change Background: Um app para redimensionar, cortar, remover planos de muito e até mesmo incrementar as suas fotos de perfil.

Stick - Controle Remoto da TV: Transforme seu celular em um controle remoto universal para as televisões das principais fabricantes.

Jogos gratuitos para iPhone e iPad

Adventure Bike Trials: Neste jogo, você pega a sua moto e enfrenta as pistas mais emocionantes em uma competição de corrida.

Trials of Dragons ( R$ 4,90 ): Os jogos de RPG de estratégia podem não estar mais tão em alta como antes, mas é uma boa desculpa para conferir este game e sua oferta.

): Os jogos de RPG de estratégia podem não estar mais tão em alta como antes, mas é uma boa desculpa para conferir este game e sua oferta. Mage Mania ( R$ 4,90 ): Um jogo de aventura no estilo 16 bits em que você entra em um calabouço cheio de monstros e precisa encontrar a saída.

): Um jogo de aventura no estilo 16 bits em que você entra em um calabouço cheio de monstros e precisa encontrar a saída. Raider ( R$ 9,90 ): Navegue pelas cavernas mais apertadas com a sua nave espacial enquanto derruba drones invasores para proteger a galáxia.

Oferta de afiliados Apple iPhone 15

As ofertas estavam em vigor na data da publicação. Se você encontrou uma oferta expirada, compartilhe conosco nos comentários abaixo.

Antes de fazer o download de qualquer um dos aplicativos citados aqui, recomendamos que você verifique os detalhes do aplicativo no Google Play e na App Store. Isso é importante porque muitos desses apps gratuitos podem ter seus próprios recursos especiais ou desvantagens.

Compras no aplicativo e publicidade: não se surpreenda!

Tome bastante cuidado com aplicativos gratuitos e pagos, pois eles podem ocultar compras no app ou publicidade. Essa medida é ainda mais importante ao fazer o download de jogos infantis. Então, para evitar problemas inesperados, siga as orientações abaixo:

Permissões de aplicativos: leia as pequenas!

No universo em constante evolução dos aplicativos, existem diversos apps e jogos que usam táticas astutas para lucrar com a coleta e distribuição de dados pessoais. Mas não tenha medo, pois temos conselhos valiosos para te ajudar a reforçar a segurança das suas informações. Recomendamos que você preste atenção ao que aparece na tela antes de conceder permissões aos aplicativos instalados.

Basta pensar: por que um simples despertador precisaria acessar a minha câmera ou lista de contatos? E qual é a lógica de um aplicativo de lanterna para exigir o conhecimento da minha localização exata? Selecionando com cuidado as permissões autorizadas, você consegue proteger seus dados pessoais dos olhos curiosos.

Fazendo isso, você pode mergulhar na vasta gama de downloads de aplicativos gratuitos disponíveis no seu dispositivo Android ou iOS, com a certeza de que suas informações pessoais continuam protegidas.

O que achou das recomendações da semana? Conhece algum aplicativo ou jogo que você acha que seria útil para a nossa comunidade? Conte-nos aqui na caixa de comentários!