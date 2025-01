O Natal acabou e o Ano Novo já está batendo à porta. Como foi o seu ano? Cheio de altos e baixos ou ele se manteve em um ritmo constante e foi um tanto quanto previsível? Seja qual for a sua resposta, uma coisa é certa: os aplicativos e jogos do seu smartphone vêm e vão, e gostamos muito de saber que contribuímos para isso com a nossa lista semanal com dicas de apps para Android e iOS. Seja um jogo divertido ou um recurso de produtividade realmente útil, temos opções para tudo o que você precisa.

O Midnight Dice pode até estar em formato digital, mas conta com um sistema de física tão realista que faz parecer real. Já o Eldrum: Black Dust é um jogo de RPG baseado em texto que vai exigir muita capacidade da sua imaginação. Com o vidIQ for YouTube, você confere uma ferramenta de SEO que promete ajudar a aumentar suas visualizações no YouTube.

Como todas as informações que circulam na internet, você pode ter dúvidas se o que está vendo é real ou não. Mas com o Tortoise, você confere as notícias do dia com calma por meio de reportagens cuidadosamente selecionadas pelos seus editores. O SoundTap, por sua vez, é um aplicativo exclusivo para Android, que dá uma nova vida aos botões de volume do seu celular.

Caso nenhuma dessas dicas seja do seu interesse, você ainda pode conferir nossa outra lista com os melhores aplicativos, publicada duas vezes por semana, que conta com apps e jogos pagos que, por tempo limitado, estão disponíveis sem custo no Google Play e na App Store.

Midnight Dice (Android e iOS)

Seja você um estrategista experiente ou apenas uma pessoa que gosta de jogar casualmente, talvez o Midnight Dice seja uma boa opção para conhecer. Afinal, um jogo de dados com iluminação neon, que mistura sorte e estratégia não pode ser ruim, não é mesmo? Rapidamente senti que nenhum momento de tédio poderia me atingir.

No jogo, basicamente, precisei lançar seis dados por turno para obter uma pontuação alta. Gostei bastante da forma em que os gráficos são apresentados, e a jogabilidade é ainda mais enriquecida com as opções de dados personalizáveis, cores vibrantes e uma tabela de classificação bastante competitiva. A física do game é muito realista!

Se você quiser jogar solo, não tem problema. Mas se preferir jogar contra outras pessoas, ainda existe essa opção. Assim, você pode desafiar amigos ou ainda competir em tempo real com gente do mundo todo. O game exige muito cuidado e equilíbrio na hora de tomar decisões, mas também depende muito da sorte. Então, se você procura por um jogo com foco total nas habilidades, talvez ele não seja a melhor opção.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 5,49 - R$ 74,99) / Conta necessária: Sim

Eu diria que o Midnight Dice é um ótimo jogo para quem procura por uma combinação perfeita entre acessibilidade e profundidade. Porém, temos uma dica: tome muito cuidado com o seu dinheiro!

Faça o download do Midnight Dice no Google Play e na App Store.

Tortoise (Android e iOS)

Há tanta informação e desinformação online que, hoje em dia, pode ser difícil descobrir o que realmente é verdadeiro e o que foi inventado. Para combater isso, o aplicativo Tortoise foi criado, oferecendo ao usuário uma abordagem única na hora de fazer jornalismo. O serviço possui conteúdos detalhados e relevantes em vez de apenas notícias de última hora. Ele conta ainda com recursos de resumos diários de notícias, podcasts investigativos e acesso ao arquivo selecionado pela própria equipe.

Gosto bastante da possibilidade de personalizar a minha experiência seguindo programas ou jornalistas específicos. O app se garante na abordagem com a promessa de incentivar a reflexão e uma compreensão mais profunda dos eventos atuais. Mesmo sendo gratuito, você ainda precisa fazer uma assinatura para ter acesso total ao seu conteúdo. Então, se você gosta de ler, curtir podcasts sem anúncios e boletins diários, pode encontrar a opção de assinatura adequada para seu gosto, mas algumas delas podem ser muito caras.

O app parece ser mais adequado para ler do que para ouvir, pois muitos controles do áudio são um pouco desajeitados, principalmente quando se está no carro e se conecta ao aplicativo via CarPlay ou Android Auto. Esperamos que, nas próximas atualizações, os desenvolvedores façam correções na interface de usuário, a deixando mais fácil de usar.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 36,99 - R$ 639,99) / Conta necessária: Sim

Vá devagar, mas se informe com profundidade com o Tortoise. / © nextpit

Eu recomendo muito o Tortoise para quem valoriza um jornalismo mais dedicado e reflexivo, já que ele oferece uma alternativa inovadora às principais plataformas de notícias conhecidas hoje. No entanto, antes de assinar, vale considerar os valores cobrados para ter esse acesso.

Faça o download do Tortoise no Google Play e na App Store.

vidIQ para YouTube (Android e iOS)

Se você trabalha com criação de conteúdo, é muito provável que tenha um canal no YouTube e esteja buscando pela monetização dele. Para te ajudar nessa missão, o vidIQ for YouTube foi criado. O aplicativo entrega sugestões interessantes e uma visão sobre as palavras-chave mais relevantes do momento, assim você pode planejar e criar o seu conteúdo com base nelas.

O app também conta com um recurso que oferece ideias de vídeos diários com IA, que merece ser destacado. Porém, vale ainda pontuar que muitos usuários perceberam inconsistências na versão gratuita, então se você realmente precisa deste recurso compensa já começar com a versão paga. A interface amigável do app facilita a localização das palavras-chave e a avaliação da concorrência. Mas em relação aos recursos mais avançados, como a pontuação de SEO e o rastreamento de tendências dos concorrentes, talvez seja necessário ter um olhar mais profissional.

Mesmo se você for uma pessoa iniciante e sem nenhum inscrito, pode aproveitar o conjunto de ferramentas oferecido pelo app. Depois que você começar, pode também acompanhar informações sobre seus vídeos mais vistos e continuar o seu planejamento.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 40,90 - R$ 499,90) / Conta necessária: Sim

Aumente o número de inscritos do seu seu canal no YouTube com ajuda deste aplicativo. / © nextpit

De modo geral, acredito que o vidIQ é uma ferramenta valiosa para o crescimento de um canal do YouTube, mas seu potencial total pode ser melhor aproveitado se for desbloqueado por um plano pago. Se você planeja levar a sério a criação de conteúdo e não se importa de pagar por uma assinatura, o aplicativo é um ótimo investimento!

Faça o download do vidIQ para YouTube no Google Play e na App Store.

SoundTap (somente Android)

Você já parou para analisar os botões de volume do seu smartphone Android? Talvez não, mas se você parar para pensar eles estão entre os mais importantes de qualquer celular, e podem ser melhor aproveitados para fazer muito mais. Se surgiu a dúvida sobre como isso é possível, apresentamos o SoundTap, um aplicativo exclusivo, inovador e minimalista para Android, desenvolvido para que usuários controlem a reprodução de mídia usando os botões de volume do dispositivo.

O que eu mais gostei do aplicativo é a interface de usuário simples, sem anúncios e de código aberto. Ele não exige nenhum dado ou login para ser usado, o que deixa os usuários mais seguros em relação à privacidade. Uma vez em uso, o app permite os controles do botão de volume, mas você também pode pular faixas, pausar ou retomar a música apenas pressionando e segurando o botão, ou o apertando duas vezes.

O grau de personalização do SoundTap é impressionante, pois com ele posso personalizar totalmente as ações dos botões. Também gosto de como o suporte para widgets foi planejado para oferecer acesso fácil aos controles de reprodução na tela inicial. Obviamente, os desenvolvedores incluíram ainda funções voltadas à acessibilidade, além de suporte a temas claros, escuros e ao Material You em dispositivos Android mais recentes.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Veja quanto potencial os botões de volume do seu smartphone têm com este aplicativo! / © nextpit

Em termos de compatibilidade, o aplicativo funciona com os aplicativos de música mais populares, como o Spotify e o YouTube Music. Além disso, ele funciona perfeitamente sem a necessidade de uma conexão com a internet. Vale lembrar que o SoundTap é indicado para usuários que têm costume de ouvir bastante música, então pode não agradar quem não consome muito. Inicialmente, eu senti um pouco de dificuldade para entender os recursos avançados, mas bastou pouco tempo para que tudo fizesse sentido.

Faça o download do SoundTap no Google Play.

Eldrum: Black Dust (Android e iOS)

Sempre me perguntei se há espaço para a imaginação nos jogos modernos, e descobri que o Eldrum: Black Dust se encaixa perfeitamente nessa questão, na forma de um RPG baseado em texto. Achei o game cativante e a narrativa bastante rica. O combate por turnos e o cenário de fantasia sombrio são únicos, principalmente porque precisam da minha imaginação para que todas as peças sejam encaixadas.

Eu não poderia deixar de dizer que o jogo parece ter sido inspirado no clássico Dungeons & Dragons, além de outros livros de aventura que eu devorava na minha juventude. Adoro como cada decisão feita no game tem um impacto bastante significativo, o que permite à narrativa se ramificar em várias direções. Em outras palavras, a presença de vários finais possíveis é o que deixa o jogo ainda mais especial.

O game conta com diversas áreas a serem exploradas, que vão desde uma cidade sombria no meio do deserto com batalhas estratégicas, até uma atmosfera imersiva. Inclusive, vale relatar que o jogo ganha muitos pontos por ser inclusivo com portadores de deficiência visual.

Preço: R$ 19 (Android) / R$ 49,90 (iOS) / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Apesar do preço, preciso dizer que você deve dar uma chance ao Eldrum: Black Dust, afinal o jogo é ideal para os fãs de RPG. Ele conta com narrativas perfeitas para quem gosta de experiências mais imersivas e que exigem boas tomadas de decisões.

Faça o download de Eldrum: Black Dust no Google Play e na App Store.

Um brinde ao novo ano que está chegando! Esperamos que 2025 seja um ano repleto de alegria e diversão! Na próxima semana, voltaremos com mais uma lista com os 5 principais aplicativos para você conhecer.