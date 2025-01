A Apple não é a única fabricante que está ficando para trás quando o assunto são funções de IA para smartphones. A Xiaomi também entrou tímida nesse mercado, mas já está com alguns recursos interessantes no seu HyperOS, como o AI Notes. Por meio da ferramenta, é possível corrigir, resumir, traduzir e até mesmo formatar as anotações feitas no seu celular da marca. Acompanhe este tutorial para saber como explorar o recurso!

Como usar o AI Notes da Xiaomi?

Como sempre, a Xiaomi dificulta um pouco a tarefa de descobrir em quais dispositivos estão disponíveis um determinado recurso, então não temos como entregar uma lista precisa de modelos compatíveis. No entanto, se o seu celular Xiaomi, Redmi ou Poco tiver essa função, nada vai precisar ser ativado. Veja como usar a ferramenta:

Abra o aplicativo Xiaomi Notes; Crie uma nota ou abra uma já existente; Pressione o botão “AI” na barra de ferramentas; Escolha uma das subfunções disponíveis.

Abra o aplicativo Xiaomi Notes, crie uma nota ou abra uma já existente. © Xiaomi; Screenshot: nextpit Um botão "IA" deve aparecer na barra de ferramentas quando você editar sua nota. © Xiaomi; Screenshot: nextpit Uma janela pop-up exibe as quatro funções do AI Notes: Resumo, Layout, Correção, Tradução. © Xiaomi; Screenshot: nextpit

O restante do processo é muito simples! Você pode escolher entre traduzir, resumir, corrigir ou formatar a sua nota, e as etapas são as mesmas para todas as subfunções do recurso AI Notes da Xiaomi.

Como resumir anotações com o AI Notes da Xiaomi?

O recurso de resumo funciona como qualquer outra IA, então não tenho nenhum comentário muito específico para fazer. Mas acho interessante que ele pode ser integrado diretamente à nota original, na parte superior do documento, pois assim consigo ter uma visão geral dela. Inclusive, posso fazer uma comparação entre o rascunho original e o trabalho da IA.

Aqui está a nota resumida pelo AI Notes. © Xiaomi; Screenshot: nextpit Você pode exibir a versão resumida acima da versão original de sua nota. © Xiaomi; Screenshot: nextpit

Como corrigir anotações com o AI Notes da Xiaomi?

A função de corrigir anotações também é bastante interessante. O AI Notes não corrige o seu texto diretamente, mas destaca possíveis erros sublinhando as palavras. Então, você pode decidir se deseja ou não aplicar as correções, o que é feito tocando na parte sublinhada.

O processo é o mesmo da função de resumo. © Xiaomi; Screenshot: nextpit O AI Notes destaca os erros e oferece uma visualização da versão corrigida. © Xiaomi; Screenshot: nextpit Você pode aprovar ou rejeitar as correções sugeridas. © Xiaomi; Screenshot: nextpit

Como traduzir anotações com o AI Notes da Xiaomi?

Já a função de tradução funciona como qualquer outra IA, como o ChatGPT e o Gemini do Google. Achei os resultados bem decentes e você pode alterar o idioma que será traduzido de forma fácil e rápida!

A função de tradução é compatível com vários idiomas. © Xiaomi; Screenshot: nextpit Testei em alemão e os resultados foram bons. © Xiaomi; Screenshot: nextpit

Como organizar anotações com o AI Notes da Xiaomi?

Para mim, o recurso AI Layout do AI Notes não convenceu. O objetivo da ferramenta é organizar suas anotações, limpar o texto bruto o organizando e estruturando, mas achei as sugestões muito básicas. Além de adicionar marcadores, a IA não vai além. Talvez a minha anotação tenha sido muito curta, mas de qualquer forma acho que as opções de layout oferecidas pela IA da Samsung são muito mais avançadas.

A função AI Layout foi projetada para deixar o texto mais limpo e estruturado. © Xiaomi; Screenshot: nextpit Os layouts sugeridos pela Xiaomi são bem básicos, mas a minha nota também foi bem curta. © Xiaomi; Screenshot: nextpit Acho que os resultados são muito menos avançados do que com o Galaxy AI da Samsung. © Xiaomi; Screenshot: nextpit

O que você achou do recurso AI Notes da Xiaomi no HyperOS? Você já testou a ferramenta no seu smartphone? Você acha que a fabricante ainda precisa melhorar muito? Conte a sua opinião aqui nos comentários!