Com o One UI 6.1 no Galaxy S24 Ultra, você pode configurar uma foto tirada por você como plano de fundo, que exibirá o clima atual e a hora do dia. Embora esse recurso esteja um pouco escondido, vamos te mostrar como ativá-lo e personalizar sua tela de bloqueio com o clima em tempo real. Vamos lá!

Como ativar o papel de parede com previsão do clima em tempo real

Antes de poder usar o recurso, primeiro é preciso desenterrá-lo das profundezas do seu smartphone. A Samsung exige que você o ative no Labs antes que apareça normalmente nas configurações de papel de parede. Veja o que você precisa fazer:

Abra as Configurações; Vá para Recursos avançados; Toque em Labs; Toque em Papel de parede do ambiente da foto; Habilite.

Primeiro, abra as funções avançadas em Configurações. © nextpit Selecione Labs. © nextpit A partir daí, selecione "Papel de parede do ambiente da foto". © nextpit Ative esse recurso no canto superior direito, ativando o botão do controle deslizante. © nextpit

Agora, você pode achar a função normalmente por meio das configurações do papel de parede.

Como configurar sua foto como papel de parede meteorológico em tempo real

Agora que o recurso foi ativado, siga os mesmos passos que faz sempre que deseja definir um novo plano de fundo para a tela de bloqueio. Aqui estão as instruções passo a passo:

Toque e mantenha pressionado um espaço vazio na Tela inicial; Selecione Papel de parede e estilo (você também pode ir por meio das configurações); Agora, selecione Alterar papéis de parede; Toque em Ambiente fotográfico na categoria "Criativo"; Se você vir uma janela pop-up para configurar o aplicativo de clima, toque em Concordar; Selecione uma foto para o plano de fundo; Ajuste a posição da foto na tela; Toque no ícone de reprodução para ver uma prévia da animação do clima na imagem de fundo; Toque em OK para aplicar os efeitos animados.

Em "Papel de parede e estilo", selecione Alterar papéis de parede. © nextpit Em "Criativo", selecione "Ambiente fotográfico". © nextpit Aqui, você seleciona uma foto de sua galeria. A visualização mostra como fica com neve e chuva. © nextpit É essa a foto que você quer? Se sim, confirme tocando em "Concluído" no canto superior direito. © nextpit A foto mostra não apenas o clima, mas também a hora do dia. Obviamente, fica assim durante o dia... © nextpit ... e assim durante a noite. Você pode ver que algumas coisas não parecem muito realistas. © nextpit

Agora, você tem sua foto na tela de bloqueio e também pode descobrir rapidamente se o sol está brilhando, se está chovendo ou nevando. A IA também adapta a imagem à hora do dia para a foto ser exibida mais escura à noite. Infelizmente, a Samsung nos oferece poucas informações sobre isso.

O recurso não está oculto no menu Labs por diversão, mas sim porque continua em desenvolvimento. Portanto, ele pode ter algumas falhas, como as fotos noturnas parecerem irreais e o clima atual ou a hora do dia serem exibidos com um pequeno atraso.

Experimente usar a funções com diferentes cenários para descobrir qual se encaixa melhor. Geralmente, é recomendado usar fotos externas para a experiência ser mais divertida.

E mais uma coisa sobre compatibilidade: a função foi implementada com a atualização para o One UI 6.1, e eu a testei aqui em um Galaxy S24 Ultra. Portanto, o recurso deve estar disponível nos flagships mais recentes, incluindo dobráveis como o Galaxy Z Fold 6.

Mas nem todos os modelos atualizados para o One UI 6.1 contam com todas as funções que acompanham o Galaxy AI. Portanto, é melhor verificar por si mesmo se os dispositivos da Classe A, por exemplo, também têm esse belo truque de tela de bloqueio.

Estou curioso para ver se ele funciona bem em meu smartphone, pois até agora não percebi muitas falhas. Que tal você contar nos comentários se a função: a) já está disponível no seu telefone Galaxy, e b) se funciona bem?