Em resumo, o smartphone usará a carga da bateria para recarregar o outro dispositivo, o que é útil quando você não tem um carregador ou uma tomada por perto. O aparelho doador precisa ser colocado com a tela para baixo e o dispositivo receptor colocado em cima dele, como na imagem acima.

Noções básicas de carregamento reverso

Além do carregamento sem fio reverso, há a opção tradicional com fio disponível em muitos smartphones, principalmente aqueles que usam conectores USB-C — sim, incluindo os iPhones mais recentes. O carregamento reverso sem fio, no entanto, faz com que o celular funcione como um carregador Qi padrão, normalmente com uma saída de baixa potência e menor eficiência, portanto, não espere o recarregamento total do outro dispositivo.

O recurso foi popularizado pela Samsung, que usou o Wireless PowerShare como uma forma de recarregar seus fones de ouvido e smartwatches Galaxy. E agora, os topos de linha do Android com carregamento sem fio também costumam oferecer a opção sem fio reversa. Até o momento da publicação deste tutorial, a Apple ainda não oferece a carga sem fio entre dispositivos.

Como usar o carregamento sem fio reverso nos smartphones Google Pixel

O Google chama a opção de carregamento sem fio reverso em seus smartphones de Compartilhamento de bateria. A opção pode ser ativada no menu Configurações rápidas ou no aplicativo Configurações, seguindo estas etapas:

Abra o aplicativo Configurações; Selecione a opção Bateria; Escolha Compartilhamento de bateria; Ative a opção Usar compartilhamento de bateria.

Captura de tela das etapas do carregamento reverso sem fio nos smartphones Google Pixel. © nextpit

Você pode definir um limite para a quantidade de energia que seu celular Pixel pode doar ao outro dispositivo, evitando assim ficar sem bateria, e recomendamos definir a opção com um valor mais alto do que o padrão de 10%.

Como usar o Wireless PowerShare em smartphones da Samsung Galaxy

Nos flagships da Samsung, as etapas são semelhantes às dos smartphones Pixel:

Abra o aplicativo Configurações; Selecione Bateria; Escolha Compartilhamento de energia sem fio; Ative a opção.

Captura de tela das etapas do carregamento reverso sem fio nos smartphones Samsung One UI. © nextpit

Como usar o carregamento sem fio reverso nos smartphones da Xiaomi

Os topos de linha da Xiaomi agora também oferecem o carregamento sem fio reverso, mas ativá-lo no MIUI HyperOS requer uma etapa extra em comparação com outras skins do Android:

Abra o aplicativo Configurações; Selecione Bateria; Toque em Recursos adicionais; Na MIUI, selecione a guia Bateria; Escolha Carregamento sem fio reverso; Ative o carregamento sem fio reverso.

Captura de tela das etapas do carregamento reverso sem fio em smartphones Xiaomi HyperOS. © nextpit

Ativar o carregamento sem fio reverso no OxygenOS da OnePlus

No OxygenOS (e em algumas versões do ColorOS), as etapas para o carregamento sem fio reverso são as seguintes:

Abra o aplicativo Configurações; Selecione Bateria; Toque em Carregamento sem fio reverso; Ative o carregamento sem fio reverso.

Captura de tela das etapas do carregamento reverso sem fio nos smartphones OnePlus OxygenOS. © nextpit

Para desativar a opção, basta repetir as etapas acima, segundo o celular que você está usando.

Ativar o carregamento sem fio reverso no Honor Magic OS

No MagicOS (e nas versões recentes da EMUI/HarmonyOS), siga estas etapas para ativar o carregamento sem fio reverso:

Abra o aplicativo Configurações; Selecione Bateria; Ative o carregamento sem fio reverso.

Captura de tela das etapas do carregamento reverso sem fio nos smartphones Honor Magic OS. © nextpit

Você já usou esse recurso? Compartilhe suas dicas e sugestões para evitar ficar sem bateria, e outras soluções sobre como manter os dispositivos alinhados corretamente durante o carregamento sem fio.