Acabamento premium - Design inspirado no iPhone

O Pixel 9 Pro conta com o mesmo design característico da linha Pixel, além da mesma qualidade de acabamento do modelo XL, que é maior, contando com laterais planas e uma aparência ainda mais premium em comparação com as gerações anteriores. A tela OLED de 6,3 polegadas é mais brilhante e rápida, e pode ter o brilho ajustado de acordo com as suas necessidades.

Prós:

Aparência e qualidade de acabamento premium;

Tela com brilho ajustável;

Tela com taxa de atualização variável.

Contras:

As laterais brilhantes mancham facilmente.

Mesmo compacto, o Pixel 9 Pro (assim como o Pixel 9 normal) ainda é um pouco maior que o Pixel 8, e suas laterais planas deixam a sensação de que ele é mais robusto quando segurado nas mãos. Sim, o design plano da lateral também deixa ele bastante parecido com um iPhone, detalhe que meus colegas já apontaram em outras análises.

O módulo da câmera tem uma saliência bem proeminente para abrigar a lente teleobjetiva com zoom de 5x. / © nextpit

O encaixe e o acabamento do Pixel 9 Pro parecem mais premium que os modelos das gerações anteriores, pois não encontramos vãos entre as peças (o que aconteceu com o Pixel 8, por exemplo). O acabamento brilhante na lateral é bonito nas fotos, mas fica rapidamente marcado por impressões digitais. Além disso, há a preocupação de como o aparelho vai lidar com arranhões que podem surgir a longo prazo.

Falando nisso, o Google também nos enviou uma capinha protetora opcional para o review. Mesmo sendo bem feita e envolvendo bem o aparelho, ela sai com bastante facilidade, provavelmente uma consequência do novo design com as laterais planas.

Já na parte traseira, o novo design do módulo de câmera não conta com nenhuma mudança prática no manuseio do smartphone. No entanto, ele ficou significativamente mais alto, o que é algo para se ter em mente. O módulo do Pixel 9 Pro abriga três câmeras, um flash e o peculiar sensor de temperatura.

A tela OLED pode ir de muito escura para muito clara. / © nextpit

A tela OLED foi um dos destaques do Pixel 9 Pro. Não são apenas as cores que se destacam de maneira típica, como as taxas de atualização, que podem variar entre 1 e 120 Hz graças à tecnologia LTPO. Isso resulta em algumas melhorias na duração da bateria.

Uma atualização que foi muito bem-vinda para a tela é a possibilidade de alternar entre níveis altos e baixos de brilho. Ela pode atingir um pico de brilho de até 3.000 nits, ideal para usar o smartphone em ambientes externos sob o sol, mas também pode reduzir quando você estiver em ambientes mais escuros (lendo à noite, por exemplo).

O entalhe da câmera de selfie é, mais uma vez, relativamente grande. / © nextpit

A tela ainda abriga o leitor de impressões digitais, e o Google finalmente atualizou o sensor de um módulo óptico para um supersônico. Com isso, problemas de longa data como atrasos de leitura, que aconteciam desde o Pixel 6, foram corrigidos.

A autenticação biométrica também pode ser feita com reconhecimento facial, com a promessa do Google de alta certificação de segurança, assim como no Pixel 8. Com isso, usuários também podem aprovar pagamentos apenas olhando para a câmera de selfie, mesmo que o aparelho não tenha sensores especiais de profundidade.