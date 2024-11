Android 16: Saiba Tudo Sobre a Próxima Versão do Android

O Google acaba de revelar oficialmente a primeira versão de testes do Android 16 para desenvolvedores, marcando uma abordagem nova e ousada para acelerar as atualizações do sistema operacional para seus dispositivos. Já exploramos o Android 16 em detalhes e trouxemos um resumo dos principais recursos mais esperados para a versão definitiva.

Quando o Android 16 será lançado?

A primeira versão de testes do Android 16 é apenas o ponto de partida da implementação completa do novo sistema operacional, que chega de forma definitiva no segundo trimestre de 2025, entre os meses de maio e junho.

O Google deve lançar duas atualizações estáveis do Android 16 em 2025. A primeira no segundo trimestre e a segunda no último. / © Google

A segunda versão de testes para desenvolvedores já está marcada para sair em dezembro, seguida da versão beta que ficará disponível de janeiro a abril, até o lançamento da versão estável. Além disso, uma pequena atualização, que provavelmente deve se chamar Android 16.1, está planejada para chegar no último trimestre de 2025.

Essa abordagem do Google é tão inovadora que a empresa até preparou um vídeo especial para explicar as mudanças em detalhes. Se as novidades despertaram sua curiosidade, você pode assistir ao clipe abaixo:

O que há de novo no Android 16

A primeira versão de testes do Android 16 para desenvolvedores traz uma série de recursos e aprimoramentos interessantes, projetados para melhorar não só a experiência do usuário, como a privacidade e funcionalidade do dispositivo. Ainda que o sistema operacional seja voltado a desenvolvedores, a atualização traz mudanças significativas que devem beneficiar os usuários comuns. Veja quais são:

Seletor deFfotos (ou Photo Picker)

O primeiro destaque do Android 16 é o recurso de seleção de mídias, que usa novas APIs voltadas ao aprimoramento do uso de aplicativos que exigem o upload de fotos e vídeos. Essa atualização aumenta a privacidade do usuário, o que é feito removendo as permissões excessivas e simplificando a interface do app, garantindo que ele só terá acesso às fotos e vídeos que você escolheu.

Suporte para Health Connect e FHIR

Outra adição importante do Android 16 é o suporte ao padrão de dados FHIR (Fast Healtchcare Interoperability Resources) do aplicativo Saúde Connect, do Google. Com essa integração, os usuários podem gerenciar registros médicos junto às métricas coletadas pelo celular no futuro. Há um recurso semelhante no registro de saúde do Samsung Health, mas ele ainda é bastante limitado.

Intervalo de Notificações (ou Notifications Cooldown)

Outra mudança interessante no Android 16 é o recurso de resfriamento de notificações. Ele foi desenvolvido para reduzir as distrações, minimizar os alertas e diminuir o volume dos sons de notificações quando várias são recebidas ao mesmo tempo.

Compartilhamento de Áudio

Já existente no Android 15, o recurso de compartilhamento de áudio foi aperfeiçoado para a nova versão do sistema operacional do Google. Essa funcionalidade é baseada na conectividade Bluetooth LE, e permite ao usuário compartilhar áudio de um único dispositivo de origem para vários fones de ouvido.

Aprimoramentos de Privacidade e Segurança

A versão de testes para desenvolvedores do Android 16 traz ainda vários aprimoramentos de privacidade e segurança. O lançamento mais recente do Privacy Sandbox, por exemplo, melhora a criptografia de dados e o tratamento de informações confidenciais. Além disso, será possível visualizar o histórico de atividades de segurança e permissões de aplicativos realizadas nos últimos sete dias, oferecendo mais controle e transparência ao usuário.

Atividades ao Vivo (ou Live Activities) e Configurações Rápidas Redesenhadas

O Google também está trabalhando pesado para colocar atividades ao vivo na tela inicial e de bloqueio, apresentando ainda um novo layout de configurações rápidas.

Quais dispositivos suportam a atualização do Android 16 DP1?

A primeira versão de testes para desenvolvedores do Android 16 já está disponível para dispositivos Pixel da série 6 até a 9, e também para o Pixel Fold e Tablet. No entanto, aparelhos que executam o Android QPR Beta 1 precisam fazer uma limpeza completa no dispositivo antes de instalar o firmware do Android 16.

Assim que fizermos o download do novo Android 16 para desenvolvedores, traremos mais detalhes sobre a versão do sistema operacional que chega em 2025.

Qual é a sua opinião sobre o Google decidir lançar o Android 16 mais cedo que o normal? Você acha que a versão estável vai representar uma mudança no cronograma de lançamento do Pixel? Compartilhe suas opiniões na caixa de comentários abaixo!