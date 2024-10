O Google está atualizando o modelo Pixel 9, mas aumentando o preço para US$ 799, cerca de R$ 4.490 na conversão atual. Ao mesmo tempo, existem novos modelos irmãos que não são muito mais caros. Então, a versão básica pode convencer, apesar do aumento de valor? Nesta análise, vamos dar uma olhada mais de perto no Gemini, a nova câmera ultra grande angular e o novo Tensor G4!

Resumo Comprar Google Pixel 9 Prós Sete anos de atualizações do Android

Integração Gemini surpreendentemente útil

Tela melhor e maior

Ótima qualidade de estrutura Contras Surpreendentemente, muitos erros de imagem nas fotos

O desempenho do Tensor G4 fica atrás da concorrência

A qualidade da imagem não está, necessariamente, no nível mais alto

Carregamento rápido bastante lento Google Pixel 9 Google Pixel 9: Todas as ofertas

Design & Tela O design do Google se desvia do formato antigo se livrando das linhas retas e as curvando em torno da estrutura. No lugar do conhecido visor de câmera na parte traseira, agora há algo mais parecido com um "estádio". Com dimensões de 152,8 x 72 x 8,5 mm e peso de 198 g, o Pixel 9 também ficou mais estreito e mais pesado. No entanto, a tela aumentou para 6,3 polegadas, e a certificação IP68 continua a mesma. Prós: Tela maior e mais brilhante;

Acabamento de alta qualidade;

Novo formato de câmera interessante. Contras: O Google perdeu um pouco do visual do Pixel;

Recorte para a câmera na tela muito grande;

Não há tecnologia LTPO. Eu sempre tiro minhas próprias fotos de produtos para meus relatórios de teste aqui no nextpit. E posso dizer, a partir da minha visão de perto por meio da minha amada lente macro: raramente existem smartphones que exalam um nível tão alto de qualidade de construção como o Pixel 9. No smartphone, você não encontrará nenhuma lacuna, e a fresagem do elemento da câmera na parte traseira parece ter sido forjada pessoalmente pelo mago Merlin e pela Dama de Avalon. As bordas da tela não são apenas perfeitamente simétricas, mas são agradavelmente estreitas. A certificação IP68, a estrutura de alumínio e o Gorilla Glass Victus 2 na parte frontal e traseira deixam o smartphone durável o suficiente para sobreviver os próximos anos sem grandes impactos. Juntamente com um dos melhores motores de vibração que conheço, o resultado é algo muito bonito em nossas mãos. A qualidade de montagem do Pixel 9 é realmente impecável. © nextpit O flash de cor única é bastante útil como lanterna! © nextpit As bordas são estreitas e simétricas por natureza. © nextpit As partes traseira e frontal são feitas de Gorilla Glass Victus 2. © nextpit A icônica "viseira" na parte de trás é coisa do passado. © nextpit Ao olhar para a parte frontal, os fãs do Google com certeza perceberão rapidamente que o tamanho da tela aumentou para 6,3 polegadas. Além disso, o gigante do software agora instalou uma tela OLED mais brilhante que atinge 2.700 nits no brilho máximo e 1.800 nits como brilho regular. A taxa de atualização é de no máximo 120 Hz e pode ser reduzida para 60 Hz para economizar energia. Infelizmente, um painel LTPO mais econômico só está disponível na versão Pro. A tela do Pixel 9 também oferece ainda mais brilho e uma resolução mais alta. É certo que os 1.080 x 2.424 pixels do modelo básico não permitem que os pixels individuais sejam reconhecidos. Também gostaria de elogiar o sensor de impressão digital que foi aprimorado. Como em seu antecessor, ele está localizado sob a tela. No entanto, o Google agora usa ultrassom em vez de uma variante óptica. Isso o deixa mais confiável, e o desbloqueio costuma ser tão rápido que você mal o percebe no uso diário. Uma crítica ao aparelho — como na análise de Antoine sobre o Pixel 9 Pro XL — é o recorte muito grande feito para a câmera de selfie na parte superior da tela. Mesmo que isso não atrapalhe o uso diário, outros fabricantes encontraram uma solução mais elegante. É uma pequena desvantagem em um smartphone realmente bonito e de alta qualidade!

Software &Interface do Usuário O Pixel 9 aparece no meio da (r)evolução da IA dos sistemas operacionais. Incorporado ao Android 14, encontramos as primeiras integrações do Gemini, o modelo de linguagem interno do Google. O fornecimento de atualizações de sete anos é excelente, mas o Pixel 9 parece muito recente para ser entregue com o Android 15. Prós: Versão do Android mais limpa;

IA muito bem integrada ao sistema operacional;

Funções exclusivas do Pixel que serão aprimoradas e aumentadas ao longo do tempo com a chegada de recursos. Contras: Lançamento ainda com o Android 14;

"Engasgos" ocasionais durante o período de teste. Um dos pontos fortes de todos os smartphones Pixel é que o fabricante é proprietário do sistema operacional Android. O Pixel 9 é, portanto, favorecido quando o assunto é lançar novos recursos e atualizações. Os lançamentos constantes de funções são sempre um motivo pelo qual os usuários do Pixel ficam satisfeitos com sua decisão de compra. O mesmo se aplica à experiência do usuário oferecida pelo sistema operacional básico. O Stock Android (versão pura) fica ótimo nas telas coloridas do Pixel com o Material Design. Junto ao potente motor de vibração e a beleza do dispositivo, ele cria uma sensação especial de smartphone. Tudo parece orgânico, adaptado ao hardware, e há detalhes pequenos e agradáveis que são tão sutis que, a princípio, você não vai perceber. Por exemplo, ao usar o gesto de voltar, uma pequena seta fica organicamente na borda da tela até desaparecer por completo, acompanhada de uma vibração. Que tal a intensidade do motor de vibração alterando de acordo com a mudança de brilho da tela nas configurações? Raramente uma experiência tão técnica parece tão natural! Tela inicial padrão do Android. © nextpit Se você ativar o Gemini Live, o visor vai brilhar um pouco... © nextpit ...se destacarmos parte do conteúdo, o Google realiza uma pesquisa. © nextpit Como alternativa, você também pode usar a entrada de voz para realizar o trabalho. © nextpit O acesso ao Gemini por meio do botão liga/desliga tem muito mais recursos. © nextpit As edições feitas nas fotos devem começar em um menu separado (no canto inferior direito). © nextpit No entanto, os recursos disponíveis são bastante limitados. © nextpit Os atalhos aqui são bastante comuns. © nextpit A última atualização de segurança instalada foi em agosto de 2024. © nextpit Com apenas um toque, o Android pode gerar novas cores de sistema a partir dos planos de fundo. © nextpit Infelizmente, a nona geração do Pixel ainda vem com o Android 14, o sistema operacional do Google do ano passado. Como resultado, não poderemos aproveitar os novos recursos do Android 15 no lançamento, mas como a empresa promete uma garantia de atualização nos próximos sete anos, não ficaremos chateados por muito tempo. O Pixel 9 também se saiu bem em termos de durabilidade. Como já mencionado, o Gemini também está sendo usado em um aparelho Pixel pela primeira vez. Antoine escreveu um artigo prático detalhado sobre o Gemini. Em minha experiência, o assistente ainda é um "Google Assistant com esteroides". O Gemini responde de forma muito mais natural às solicitações e agora pode analisar o conteúdo da tela usando um simples destaque. Como o Google ainda precisa esclarecer algumas questões legais na Alemanha — sede do nextpit — o Gemini não conseguiu executar nenhuma função do sistema. Portanto, não é possível solicitar uma resposta a um e-mail no momento. Se quiser saber mais sobre o Gemini, você pode ler tudo em detalhes no hands-on de Antoine citado acima. Outro detalhe que eu também gostaria de elogiar neste momento: o Google integrou uma VPN gratuita ao sistema operacional. Se você quiser saber mais sobre o uso de VPNs, leia meu guia!

SoC & Performance O processador Tensor do próprio Google agora está em sua quarta iteração. O fabricante o acoplou a 12 GB de RAM prontos para uso. As opções de armazenamento começam em 128 GB e vão até 256 GB. As opções de conectividade incluem USB Tipo C 3.2, WiFi 7, Bluetooth 5.3 e 5G. Prós: Experiência bastante fluida com o Android;

Padrões sem fio modernos (WiFi 7 e Bluetooth 5.3);

Capacidade de telefonia via satélite. Contras: Desempenho inferior ao da concorrência;

Memória máxima de 256 GB sem opção de expansão;

Gerenciamento térmico ruim. O Google tem contado com seus próprios SoCs há quatro gerações do Pixel. Ainda que os SoCs Tensor internos sejam impressionantes no uso cotidiano, eles ficam atrás da Apple, da Samsung e da Qualcomm nos benchmarks. Esse ainda é o caso em 2024: Google Pixel 9

(Tensor G4) Google Pixel 9 Pro XL

(Tensor G4) Samsung Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) Xiaomi 14 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) Apple iPhone 15 Pro Max

(A17 Pro) 3D Mark Wild Life Extreme 2.33 2588 5094 4680 3998 3D Mark Wild Life

Teste de estresse extremo Melhor loop: 2524

Pior loop: 1358

Estabilidade: 53,8 Melhor loop: 2603

Pior loop: 2071

Estabilidade: 79,6 Melhor loop: 5160

Pior loop: 3013

Estabilidade: 58,4 Melhor loop: 4708

Pior loop: 3606

Estabilidade: 69,4 Melhor loop: 3817

Pior loop: 2842

Estabilidade: 74,4 AnTuTu 826.999 1.094.183 1.851.716 1.939.484 1.569.312 Geekbench 6 Único: 1.666

Múltiplo: 3.761 Único: 1950

Múltiplo: 4050 Único: 2252

Múltiplos: 7107 Individual: 1828

Múltiplo: 6317 Único: 2936

Múltiplo: 7003 O desempenho do Pixel 9 está claramente atrás da concorrência. Seu gerenciamento de calor é significativamente pior do que o do modelo Pro XL. Além disso, uma queda de desempenho de quase 50% no teste de estresse do 3DMark mostrou como a estrutura do Pixel 9 não consegue dissipar o calor do SoC com rapidez suficiente. No geral, o desempenho está mais próximo de um aparelho de médio porte. Em termos de experiência do usuário, no entanto, o Pixel ainda conseguiu impressionar. O nível de desempenho bom e cotidiano também foi confirmado quando desafiamos o processador Tensor com jogos para celular ou com o Adobe Lightroom. Quase não houve tempo de carregamento no Pixel 9 e os jogos para celular rodaram sem problemas a 60 fps. Ainda que o Pixel básico não seja um smartphone para jogos como o Redmagic 9S Pro, ainda assim foi divertido jogar com ele. Infelizmente, a estrutura não é muito boa para dissipar o calor. / © nextpit O que mais me incomodou no uso diário foi a capacidade de armazenamento do Pixel ser bastante limitada. Você pode escolher o modelo máximo de smartphone de 256 GB, mas ele ainda não vem com nenhuma opção de expansão de memória. Acho que o Google quer atrair fotógrafos e cinegrafistas para seu modelo de assinatura e adotar o armazenamento em nuvem. O Pixel 9 teve um resultado melhor em termos de especificações técnicas. Temos Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, um modem 5G e até mesmo a opção de usar telefonia via satélite em casos de emergência. Se você costuma andar na natureza, o Pixel 9 pode salvar a sua vida. No geral, o desempenho do Pixel 9 foi mediano. No entanto, o fato de o Google ter melhorado o desempenho de IA do chip Tensor não é suficientemente perceptível no dia a dia. Os aplicativos de IA para fotos demoraram um pouco para cumprirem suas funções. Inclusive, o Gemini foi particularmente irritante com um tempo de espera de cerca de cinco segundos. Até mesmo perguntas simples, como "qual será a temperatura de amanhã?", exigiam que eu esperasse esse tempo.

Câmera Os smartphones Pixel são mais populares por causa de suas câmeras. Enquanto os modelos Pro têm três câmeras, tivemos que nos contentar com duas lentes na parte traseira do modelo básico, apesar do alto preço de entrada. Pelo menos, a câmera ultra grande angular foi aprimorada. Agora, a câmera frontal com 10,5 megapixels também possui autofoco. Prós: Qualidade de imagem parcialmente muito boa durante o dia;

Funções de software interessantes, como o "Me Adicione";

Modo macro. Contras: Muitos artefatos visíveis e erros de imagem;

"Modo profissional" muito limitado;

Fotos noturnas medianas. O Google otimizou a câmera ultra grande angular e adicionou o foco automático à câmera frontal. De acordo com o fabricante, isso transforma o "avançado sistema de câmera traseira dupla" em um "moderno sistema de câmera traseira dupla". Após uma inspeção mais detalhada, vemos que a resolução da câmera ultra grande angular aumentou de 12 para 48 megapixels, que o campo de visão agora cobre 130 graus e que, com uma abertura de f/1.7, a lente deixa entrar mais luz do que antes. Há também um modo macro que entra em ação automaticamente quando necessário. A câmera ultra grande angular (à esquerda) foi aprimorada — a câmera principal continua a mesma! / © nextpit A câmera principal permaneceu a mesma, com um sensor de 50 megapixels que fotografa usando uma lente de 25 mm com uma abertura de f/1,7. Já a câmera frontal tem uma resolução de 10,5 megapixels e agora consegue focar melhor o objeto. Como a câmera frontal com f/2.2 é mais brilhante, essa novidade faz sentido. Mas o quão boas são as fotos do Pixel? No último teste cego de câmera do nextpit, o Pixel 8 Pro ficou apenas em terceiro lugar. Enquanto isso, os concorrentes da Xiaomi e da Honor parecem estar deixando seus colegas americanos para trás em termos de qualidade de câmera. Isso também foi confirmado pelas fotos do Pixel 9, mesmo que ainda existam algumas fotos que ficaram muito boas graças à fotografia computacional do Pixel. Infelizmente, artefatos estão presentes nas fotos, o desfoque incorreto aparece no modo Retrato e as fotos com muita exposição fazem parte das amostras tiradas. Subjetivamente, achei muitas fotos feitas com o meu antigo Pixel 3 XL mais naturais e bonitas. O Pixel 9 tira fotos muito boas durante o dia. © nextpit Para obter melhores resultados, você deve ajustar o contraste manualmente sempre que tirar uma foto. © nextpit O modo retrato também funciona em objetos não humanos. © nextpit O modo Retrato comete erros frequentemente, como os raios borrados neste exemplo. © nextpit Mesmo com temas simples, há artefatos que, às vezes, aparecem no modo Retrato, como visto na seção inferior direita. © nextpit Às vezes, o processamento HDR cria franjas ao redor dos objetos. © nextpit A câmera ultra grande angular tem uma tonalidade mais verde em comparação com a câmera principal. © nextpit Aqui está uma foto normal sem zoom. © nextpit Aqui está uma foto com zoom 2x. © nextpit Aqui está uma foto com zoom 5x. © nextpit Embora tenha um zoom máximo de 8x, ele realmente não é utilizável. © nextpit A profundidade de campo natural geralmente é mais eficaz do que o modo Retrato. © nextpit Fotos de retrato, como essa, parecem um pouco desbotadas às vezes. © nextpit O nível de detalhes em algumas das gravações tem qualidade de primeira. © nextpit O Google Pixel 9 pode compensar bem a luz de fundo com HDR. © nextpit Com um campo de visão de 130 graus, às vezes pode ser difícil fotografar linhas retas. © nextpit Às vezes, as fotos HDR podem parecer bastante artificiais. © nextpit Sem a ultra grande angular, as linhas são menos curvas. © nextpit Não dá para perder! A "golden hour" durante o pôr do sol. © nextpit O foco aqui não estava no objeto. Essa é uma grande falha para um smartphone com câmera de R$ 5.000. © nextpit Olha só esta foto macro. © nextpit O modo macro da câmera ultra grande angular é excelente. © nextpit Infelizmente, os reflexos da luz podem ser vistos nas fotos. © nextpit As fotos noturnas ficam lindas se a iluminação permitir. © nextpit Aqui está mais um exemplo de uma foto muito exagerada. © nextpit Preste atenção na área à direita da foto: o algoritmo do Google resultou em alguns artefatos perceptíveis. © nextpit O modo noturno é eficaz, mas tem um nível mais baixo de detalhes. © nextpit À noite, o Pixel 9 pode iluminar até mesmo as áreas mais escuras. © nextpit O Google não economiza nos recursos inovadores de câmera. O Pixel 9 pode trocar os rostos em fotos de grupo para garantir que cada pessoa esteja sorrindo. No entanto, a única função realmente nova é o "Me Adicione", que permite que os usuários usem o "Photoshop" em fotos de grupo. O Pixel 9 grava vídeos em uma resolução máxima de 4K a 60 fps. Graças à excelente estabilização de vídeo, o smartphone poderia muito bem ser uma câmera adequada para vlogs ou vídeos secundários. Infelizmente, com um espaço de armazenamento máximo de 256 GB a bordo, esse uso o torna bastante limitado. As críticas da seção de desempenho são repetidas aqui. Por último, mas não menos importante, as fotos noturnas foram surpreendentemente decepcionantes. O Google costumava marcar pontos nesse departamento, mas agora as fotos não parecem naturais e não são muito nítidas. Não é mais o caso de os smartphones do Google estarem entre os melhores aparelhos com câmera.

Bateria e Carregamento Rápido O Pixel 9 tem uma bateria de 4.700 mAh que pode ser carregada com 27 W. Isso significa que ela pode ser abastecida com 50% de energia em cerca de meia hora. Um ciclo completo de carregamento leva 1,5 hora. O carregamento sem fio e o carregamento sem fio reverso estão disponíveis como alternativa ao carregamento com fio via USB-C. Prós: Duração da bateria de 1,5 dia;

Carregamento sem fio;

Bateria maior do que a do Pixel 8. Contras: Ainda fica atrás da concorrência quando se trata de carregamento rápido. Em comparação com o Pixel 8, o Google aumentou a capacidade da bateria integrada de 4.575 mAh para 4.700 mAh. Isso resultou em uma duração de bateria de cerca de um dia e meio, o que é absolutamente adequado para o uso diário. No entanto, tenho um tempo de uso bastante moderado de 6 horas por dia e geralmente não jogo nenhum jogo para celular no dispositivo. Com uso intenso, acredito que a bateria dure um dia inteiro. O teste de benchmark "PC Mark Work" simula o uso contínuo de um smartphone por um longo período de tempo. Aqui, o Pixel 9 durou pouco menos de 12,5 horas antes de cair de uma bateria cheia para 20%. Lembrando que eu configurei a taxa de atualização para 120 Hz — e isso tem um efeito muito negativo na duração da bateria. Para maior independência da tomada de energia, o Google integrou o carregamento rápido ao Pixel 9, que é novamente compatível com um grande número de carregadores com USB C PD, mas a potência de carga ainda é bastante limitada a 27 W. Metade de uma bateria pode ser carregada em cerca de meia hora. Você pode encontrar os valores exatos de medição na tabela a seguir. Google Pixel 9

(4700 mAh | Carregador Google 30 W) Início 5 % 8,5 min 20 % 15 min 30 % 28 min 50 % 48 min 75 % Carga completa 1h30 O carregamento sem fio também é possível, com o Pixel Stand interno, mesmo com 15 W e o carregamento sem fio reverso.

Google Pixel 9 – Especificações Técnicas Folha de dados técnicos O produto Google Pixel 9 Imagem Tela OLED de 6,3 polegadas

1.080 x 2.424 px

Brilho: 1.800 nits (HBM) / 2.700 nits (pico)

Taxa de atualização: 60 ou 120 Hz SoC Google Tensor G4 Memória 12 GB DE RAM

128 / 256 GB

Não é possível expandir a memória SISTEMA OPERACIONAL Android 14

7 atualizações do Android

7 anos de atualizações de segurança Módulo da câmera Câmera principal: 50 MP, f/1.7, sensor de 1/1.31", OIS

Ultra grande angular: 48 MP, f/1.7, sensor de 1/2.55 Câmera para selfies 10,5 MP, f/2,2, AF Capacidade da bateria 4.700 mAh

Carregamento sem fio de 27 W

Carregamento sem fio Qi de 12 W

Carregamento com o suporte para Pixel 15 W

Carregamento sem fio reverso Conectividade 5G | eSIM | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | NFC Certificação IP IP68 Dimensões e peso 152,8 x 72 x 8,5 mm, 198 g