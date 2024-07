Com o fim da atualização para o Android 14 e com uma política de atualização clara para seus telefones e tablets, temos uma boa ideia de quais telefones e tablets da Samsung receberão o próximo sistema operacional principal do Google. Confira na sequência se o seu celular ou tablet Galaxy será atualizado para o Android 15 com o One UI 7.

Nos últimos dois anos, a Samsung conseguiu atualizar basicamente todos os seus telefones principais e intermediários antes do final do ano, ficando atrás apenas da atualização instantânea do Google para todos os seus modelos Pixel. Verdade seja dita, tanto o Android 13 quanto o 14 foram atualizações relativamente pequenas em comparação com a renovação trazida pelo Android 12.

Independentemente do tamanho das atualizações anteriores do Android, na data em que escrevemos esta lista, muitas fabricantes de Android ainda estão no meio de suas implementações do Android 14—alô Motorola?—, e a maioria não está nem na metade de sua linha de telefones.

Como os Samsung Galaxy mais recentes têm uma política de atualização clara anunciada durante o lançamento, é um exercício bem simples saber quais modelos serão atualizados para o Android 15. À medida que o novo sistema for sendo lançado de forma estável, a empresa sul-coreana deverá divulgar seu cronograma habitual, que será adicionado a este artigo.

Atualização do Android 15 da série Galaxy A

Modelo Galaxy A05s Galaxy A14 4G Galaxy A14 5G Galaxy A15 4G Galaxy A15 5G Galaxy A24 Galaxy A25 Galaxy A33 Galaxy A34 Galaxy A35 Galaxy A53 Galaxy A54 Galaxy A55 Galaxy A73

O A54 foi lançado com Android 13, e espera-se que receba até o Android 17. / © nextpit

Atualização do Android 15 da série Galaxy S

Modelo Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 FE Galaxy S21 Ultra Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 FE Galaxy S23 Ultra Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra

Ainda há muito combustível no tanque de atualização do Galaxy S23 Ultra. / © FrankBoston / Adobe Stock, nextpit

Atualização do Android 15 da série Galaxy Z

O Galaxy Z Flip 5 também deve ter suporte até o Android 17. / © nextpit

Atualização do Android 15 da série Galaxy M

Modelo Galaxy M14 / F14 Galaxy M15 / F15 Galaxy M34 5G Galaxy M35 Galaxy M54 / F54 Galaxy M55 / F55 / C55

Atualização do Android 15 da série Galaxy XCover

Modelo Galaxy XCover 6 Pro Galaxy XCover 7

O robusto Galaxy XCover 6 Pro é coberto pela mesma política de atualização da família Galaxy S. / © nextpit

Atualização do Android 15 da série Galaxy Tab

Modelo Galaxy Tab A9 / A9+ Galaxy Tab Active 4 Pro Galaxy Tab Active 5 Galaxy Tab S6 Lite 2024 Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra Galaxy TabS9 FE / S9 FE+

A (literalmente) grande família Galaxy Tab S9 deve receber o Android 15 antes do final de 2024. / © nextpit

Além dos modelos listados acima, todos os modelos lançados ao longo de 2024 também devem ser elegíveis para a atualização do Android 15, incluindo os modelos de nível básico anunciados na primeira semana do ano - Galaxy A05s, A15 e A25.

Como nos últimos anos, esperamos ver a Samsung confirmar sua lista de telefones e tablets Galaxy qualificados para a atualização do Android 15 assim que começar a atualizar o primeiro modelo. A lista é tradicionalmente compartilhada no aplicativo Samsung Members com o prazo esperado para a atualização no mercado do telefone. Quando isso acontecer, atualizaremos esta lista para acompanhar o lançamento, portanto, não deixe de favoritar esta página e nos seguir nas mídias sociais.

Comente abaixo se esquecemos de algum modelo específico e compartilhe o que vocês querem ver na próxima atualização da interface do usuário do Android+OneUI. Vocês também acham que as atualizações anteriores foram muito pequenas? Compartilhe sua opinião abaixo.