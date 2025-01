Android 15: Confira se Seu Smartphone Será Atualizado

A mais nova atualização estável do Android 15 já está disponível para dispositivos selecionados, e smartphones Google Pixel, OnePlus e Motorola foram os primeiros a receber o update! Mas se você quer saber se o seu celular poderá ser atualizado em breve com a nova versão do sistema operacional, basta acompanhar este artigo, que cita marcas como Samsung, Xiaomi, Vivo e Nothing.

Para as maiorias dos OEMs, o cronograma de lançamento do Android 15 foi um pouco diferente em 2024. Isso porque os smartphones topos de linha do Google Pixel não receberam a nova versão já no lançamento, e a implementação do One UI 7, da Samsung, ficou um pouco atrasada. Ainda assim, a versão estável do Android 15 começou a chegar aos dispositivos antes do final do ano para algumas marcas, como a Nothing, OnePlus, Vivo e Motorola.

Agora, chegou a hora de conferir se o seu dispositivo já está pronto para receber a atualização do Android 15.

Google

Sendo a principal série de smartphones do sistema operacional Android, os dispositivos Pixel são os primeiros a receber a atualização. E como os celulares Pixel 9 chegaram ao mercado antes do lançamento do Android em 2024, a lista de smartphones Google qualificados é maior dessa vez.

Os smartphones Pixel 8 são os primeiros na fila para a atualização do Android 15. / © nextpit

Samsung

A Samsung vem cumprindo a promessa de oferecer um melhor suporte a seus smartphones, depois de muitos (realmente muitos) anos de atualizações fracas. Atualmente, a fabricante sul-coreana oferece uma política de software transparente para seus dispositivos, e com isso os usuários conseguem saber por quanto tempo os celulares serão atualizados contra ameaças de segurança.

No entanto, no SDC 2024, a Samsung revelou que o One UI 7, baseado no Android 15, seria disponibilizado ao público somente no início de 2025. Desenvolvedores e testadores, porém, puderam explorar uma versão beta antes do final de 2024.

Smartphones Galaxy que devem receber o Android 15:

Até mesmo o Galaxy A14 de nível básico deve receber a atualização do Android 15. / © nextpit

Xiaomi

Junto ao lançamento dos smartphones Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, que chegaram em 28 de outubro, a fabricante revelou o novo HyperOS 2, baseado no Android 15. Além disso, a marca divulgou ainda o cronograma de lançamento para os modelos globais das linhas Xiaomi, Redmi e Poco.

Com isso, o HyperOS chegou primeiramente em novembro para o Xiaomi Mi Mix Flip, Xiaomi 14T, 14T Pro, 14, 14 Ultra e 13T. No mesmo mês também receberam a nova versão do sistema operacional os modelos Redmi Note 13, Poco X6 (Pro), Poco F6 Pro e o Poco M6.

Em dezembro, os lançamentos seguiram pelo Xiaomi Pad 6 nas séries 13T, 13, 12T, 12 T Pro e 12, e por outros dispositivos Redmi e Poco. Outros aparelhos devem continuar recebendo a atualização em 2025.

A Xiaomi anunciou uma implementação rápida do seu sistema HyperOS 2. / © X/Xiaomi

Dispositivos Xiaomi que receberam o HyperOS 2 a partir de novembro de 2024:

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Poco F6 Pro

Poco M6 Pro 5G

Poco X6

Poco X6 Pro 5G

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Dispositivos Xiaomi que receberam o HyperOS 2 a partir de dezembro de 2024:

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Poco C65

Xiaomi Poco C75

Xiaomi Poco F4 GT

Xiaomi Poco F5

Xiaomi Poco F5 Pro

Xiaomi Poco F6

Xiaomi Poco M6

Xiaomi Poco X4 GT

Xiaomi Poco X5 Pro 5G

Xiaomi Poco Pad

Xiaomi Redmi 12

Xiaomi Redmi 12 5G

Xiaomi Redmi 13

Xiaomi Redmi 13C

Xiaomi Redmi 13C 5G

Xiaomi Redmi K50i

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Xiaomi Redmi Note 12S

Xiaomi Redmi Pad Pro

Xiaomi Redmi Pad Pro 5G

Xiaomi Redmi Pad SE

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G

O topo de linha Xiaomi 13 Ultra recebeu o Android 15. / © nextpit

OnePlus

A OnePlus também conseguiu superar a Samsung no lançamento do Android 15, lançando o firmware definitivo do OxygenOS 15 baseado no Android para o OnePlus 12 e 12R ainda em novembro. Entre os tablets, o OnePlus Pad é um dos dispositivos que recebem o Android 15.

Smartphones OnePlus atualizados para o Android 15:

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

OnePlus Open

OnePlus Pad 2

OnePlus 11 5G

OnePlus 11R 5G

OnePlus Pad

Smartphones OnePlus que devem receber o Android 15:

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus 10R 5G

OnePlus 10T 5G

OnePlus Nord 3 5G

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord CE 3 5G

OnePlus Nord CE 3 5G / OnePlus N30 SE

OnePlus Nord CE 4

O OnePlus Open foi lançado com o Android 13, mas está recebendo a atualização para o 15. / © nextpit

Oppo

A Oppo, empresa-irmã da OnePlus, foi uma das últimas fabricantes a anunciar o roteiro de atualização dos seus dispositivos globais para o Android 15. Seguindo a nomenclatura padrão, o update será chamado ColorOS e compartilha alguns elementos centrais com o OxygenOS 15 da OnePlus.

O ColorOS 15 tem compatibilidade com uma gama ampla de smartphones e tablets da Oppo, mas o primeiro conjunto de aparelhos atualizados em novembro de 2024 conta apenas com os modelos Find N3, Find N3 Flip Dobrável e Oppo Reno 11 Pro 5g. Em dezembro, foi a vez das séries Reno 12 e Reno 11, e outros dispositivos recebem a nova versão ao longo de 2025.

Smartphones Oppo atualizando para o Android 15:

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo F27 5G

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 11 Pro 5G

Oppo Reno 12 F 5G

Oppo Reno 12 Pro 5G

Oppo F25 Pro 5G

Oppo F23 5G

Dispositivos Oppo e Reno confirmados para receber o Android 15:

Oppo F27 Pro+ 5G

Oppo K12x 5G

Oppo Pad 2

Oppo Pad 3 Pro

Oppo Reno 10 5G

Oppo Reno 10 Pro+ 5G

Oppo Reno 11 5G

Oppo Reno 11 F 5G

Oppo Reno 11 FS

Oppo Reno 11A

Oppo Reno 12 5G

Oppo Reno 12 F

Oppo Reno 12 F5 5G

Oppo Reno 12 FS

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G

Sony

Com uma pequena linha de smartphones, a Sony tem sido bastante consistente quando se trata de atualizações do Android, mesmo que a fabricante japonesa ainda não tenha realmente se comprometido com uma política de atualização oficial. Estes são os aparelhos Xperia que devem receber a atualização do Android 15:

Smartphones Sony Xperia com atualização para o Android 15:

Sony Xperia 1 VI

Smartphones Sony Xperia que devem receber o Android 15:

O Xperia 5 V, focado na câmera, deve receber o Android 15 se a Sony não mudar sua estratégia de atualização. / © nextpit

Asus

O compromisso da Asus com o Android foi brevemente questionado em 2023, quando rumores sobre um possível fim da linha Zenfone foram rapidamente negados pela empresa taiwanesa. Por contar com uma pequena linha de aparelhos topos de linha e uma curta política de atualização (tradicionalmente apenas duas atualizações do Android), a lista de Zenfones e ROG Phones que recebem o update do Android 15 é muito modesta:

Asus ROG Phone 7

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Smartphone Asus ROG 8

Smartphone Asus ROG 8 Pro

Asus Zenfone 10

Asus Zenfone 11 Ultra

O Asus ROG Phone 7 Ultimate vem recebendo o Android 14, mas também pode ser atualizado para a 15ª versão. / © nextpit

Motorola

A Motorola ainda não anunciou a lista completa de dispositivos que recebem a atualização para o Android 15, mas o site da fabricante já conta com alguns possíveis candidatos. Entre eles estão vários modelos da série Moto G, assim como os mais recentes smartphones dobráveis.

Smartphones Motorola que receberão o Android 15 estável:

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Smartphones da Motorola que devem ser atualizados para o Android 15:

Moto G Power 5G (2024)

Moto G 5G (2024)

Moto G Stylus 5G (2024)

Moto G34 (5G)

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2024)

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Razr (2023) nos EUA / Razr 40

Motorola Razr+ (2023) nos EUA / Razr 40 Ultra

Motorola Razr (2024) nos EUA/ Razr 50

Motorola Razr+ (2024) nos EUA / Razr 50 Ultra

Nothing

A Nothing é uma das primeiras fabricantes a participar do programa beta do Android 15, com sua atualização chegando sob o Nothing OS 3.0. A companhia já confirmou que todos os seus modelos do Nothing Phone contarão com a nova versão do sistema operacional, como o CMF Phone 1. Além disso, a empresa está entre as principais fabricantes de aparelhos Android que lançaram a atualização estável.

Dispositivos Nothing Phone que recebem o Nothing 3.0 estável:

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a)

Smartphones Nothing com Nothing OS 3.0 beta:

Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (1)

Instruções da Nothing para o programa de teste

Além disso, o CMF Phone 1 está qualificado para receber a atualização estável do Android 15.

A Nothing se compromete a oferecer três anos de atualizações do Android. / © nextpit

Outras marcas

Além dos modelos acima, estas marcas também participam do teste beta público do Android 15:

Honor

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic V2

Instruções da Honor para o teste beta público do MagicOS/Android 15

Vivo

A Vivo conseguiu vencer não apenas a Samsung, mas também o Google. Isso porque a fabricante chinesa lançou uma atualização estável do Android 15 para o seu smartphone Vivo X Fold 3 Pro antes mesmo das outras marcas, com o lançamento do FuntouchOS 15. Os próximos celulares da fila devem ser os que estavam no programa beta:

iQOO 12

Vivo X100 (Pro)

Vivo X90, X90s, X90 Pro, X90 Pro+

Smartphones da Vivo que devem receber o Android 15:

Vivo X80, X80 Pro

Vivo X Fold2

Vivo X Flip

Vivo V40 SE

Vivo V30, V30e, V30 SE, V30 Pro, V30 Lite 4G

Instruções da Vivo para o teste beta público do Funtouch OS/Android 15

Outras marcas e dispositivos

Esta lista será atualizada sempre que as marcas anunciarem seus cronogramas de atualização. Esquecemos de algum modelo específico? Conte-nos aqui nos comentários!

Este artigo foi atualizado pela última vez em 30 de dezembro de 2024, com novas adições da Motorola, Nothing, OnePlus e Oppo.