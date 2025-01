Foram necessárias “apenas” quatro gerações para, finalmente, a Apple adicionar a tecnologia de cancelamento de ruído ativo (ANC) em seus AirPods. Além disso, os novos fones de ouvido prometem entregar um som aprimorado graças ao chip H2, e também reconhecer gestos com base nos movimentos da cabeça. Será que os AirPods 4 são capazes de deixar a concorrência para trás? E será que eles são tão úteis quanto os AirPods Pro? Descubra tudo isso nesta análise do Nextpit!

Resumo Comprar Apple AirPods 4 Prós Alta variedade de funções

Ótima experiência do usuário no iOS

O ANC convence, apesar do design aberto

Boa qualidade de som Contras A duração da bateria não é mais tão competitiva

Alto custo adicional para a função ANC

Grandes limitações com dispositivos que não são da Apple

Não podem ser usados como aparelhos auditivos (como os modelos Pro) Apple AirPods 4 Apple AirPods 4: Todas as ofertas

Design e conforto Design Formato intrauricular aberto

Operação por toque

Peso por fone de ouvido: 4,3 g / peso da caixa: 32.3 g

Certificação IP54

Uma cor: branco Visualmente, pouca coisa mudou na quarta geração de AirPods, já que os fones de ouvido sem fio continuam disponíveis apenas em uma variante de cor branca. Além disso, o case de carregamento segue sendo realmente pequeno, com dimensões de 50 x 21 x 46 mm. Sem pontas de silicone, o conforto do uso não é tão familiar no início. No entanto, vale pontuar que a Apple fez testes em diversos tipos de orelhas para aprimorar o conforto. Os AirPods 4 contam ainda com certificação IP54 contra poeira e respingos de água. Desde que a Apple lançou seus primeiros AirPods, lá em 2016, poucas coisas mudaram. De um lado, a empresa continua mantendo o design de cor branca, sem incluir pontas silicone ou outros mecanismos que oferecem uma maior aderência. De outro, ao longo dos anos, a Apple fez a coleta de um conjunto de dados dos tipos mais diversos de orelhas possíveis. Para isso, foram usadas as tecnologias de topografia a laser e fotogrametria 3D, que se uniram para criar o melhor formato de fone de ouvido a partir de uma média. AirPods de 4ª geração comparados com os AirPods Pro de 2ª geração. © nextpit Os novos drivers, supostamente, oferecem um melhor som. Isso é verdade, desde que você use equalizadores complicados. © nextpit A versão ANC pode ser reconhecida pelos microfones adicionais. © nextpit Os AirPods de 4ª geração não têm mais botão. Em vez disso, você toca na parte da frente. © nextpit O case de carregamento dos Airpods ficou ainda menor e cabe confortavelmente na mão. © nextpit Como de costume na Apple: quando você abre o case de carregamento, uma notificação aparece imediatamente no iPhone. © nextpit Na quarta geração, os AirPods são bastante confortáveis e seguros no ouvido. A empresa, no entanto, não dá qualquer brecha para que os usuários façam o ajuste dos fones usando pontas ou acessórios de silicone. Qualquer pessoa que faça o uso regular de outros tipos de fones de ouvido podem achar a experiência estranha no início. Eu, por exemplo, não sentia segurança na hora de usar os AirPods em cima da pia ou enquanto corria. Depois de algumas horas de testes e várias balançadas de cabeça, descobri que a estratégia da Apple realmente funciona. Apesar do design aberto, os AirPods ficaram firmes na orelha e não caíram durante o período de testes. No entanto, o tempo todo sentimos aquela sensação de que eles podem cair a qualquer momento. E apesar da segurança, os fones deslizam no ouvido, o que é perceptível por meio de diversas alterações no som e no cancelamento ativo de ruído. A tão conhecida haste dos AirPods, onde os controles ficam localizados, ficou um pouco mais curta, o que torna os fones menos perceptíveis no ouvido. O case de carregamento também impressionou durante o período de testes. Além de apresentar um acabamento de alta qualidade, o seu volume foi reduzido em mais 30%. Com isso, ele se torna um dos menores do mercado. A Apple ainda substituiu o botão da parte traseira por um sensor de toque, então basta tocar duas vezes na parte frontal para que os fones sejam emparelhados com o dispositivo de forma manual. A Apple incluiu também um alto-falante na parte inferior, que conta com duas funções principais: reproduzir um som em caso de perda, ou um alerta para indicar o status da bateria. Com isso, as chances de esquecer de carregar os AirPods diminuem. Por fim, uma observação positiva: a Apple continua usando ouro e estanho para os ímãs, além de alumínio para a dobradiça do case. Todos os materiais são de fontes recicladas.

Funções e conforto A Apple incluiu uma nova opção de controle nos AirPods: se você balançar ou acenar com a cabeça, os fones vão entender que você está executando uma ação. Com isso, é possível atender ligações ou pedir para que as mensagens no WhatsApp sejam lidas pela Siri. Além disso, existe o novo sensor de força, que infelizmente ainda não conta com o controle de volume. Prós: Os gestos com a cabeça são incrivelmente práticos;

Os sensores de força são os melhores controles do fone de ouvido, na minha opinião. Contras: Não há controle de volume nos fones de ouvido;

Equalizador muito limitado. Desde o lançamento do Vision Pro, a Apple entendeu que o controle nem sempre precisa ser feito usando as mãos. Logo, o que se torna mais interessante dos AirPods 4 é que eles podem detectar acenos e balanços de cabeça. Assim, o sistema permite que você atenda a ligações ou ainda interrompa as notificações lidas em voz alta pela Siri. Com um leve som no ouvido, você sabe que os fones reconheceram as solicitações. Como já é esperado de um produto da Apple, o controle por gestos se torna cada vez mais natural em poucas tentativas. O controle de mãos livres é bastante prático para ligações, que podem ser atendidas ou rejeitadas com muita facilidade. No entanto, quem está vendo de fora pode achar suas movimentações um pouco estranhas. Nos meus testes, por exemplo, alguém me enviou várias mensagens seguidas no WhatsApp e eu precisei balançar a cabeça a cada 30 segundos enquanto estava em movimento. Se preferir, obviamente, este recurso pode ser completamente desativado. Se você abrir o case, o iPhone mostra imediatamente o status do carregamento. © nextpit Você pode ver algumas funções de volume na Central de Controle do iOS. © nextpit Em Ajustes, os AirPods aparecem como um menu. © nextpit Você pode, claro, controlar o volume e o cancelamento ativo de ruído. © nextpit Aqui, você vê mais configurações! © nextpit Se você tem o Apple Care+ ativado, pode ver os detalhes da sua garantia. © nextpit Os ajustes de som nas configurações de acessibilidade também servem como uma alternativa de equalizador. © nextpit Há três modos para escolher. © nextpit O mesmo acontece com as notificações de leitura em voz alta da Siri, o que achei bastante prático. A assistente de voz compreende quando uma mensagem é muito longa e pode perguntar se você realmente quer que ela leia tudo. Seria ainda mais prático se o sistema conseguisse reconhecer a chegada de várias mensagens, lendo todas de uma vez só. A forma na qual a Apple lida com o equalizador dos AirPods pode ser muito irritante, pois a empresa tem certeza que conhece o melhor perfil de som para todos os usuários. É por isso que três ajustes estão incluídos nas configurações de acessibilidade: equilíbrio do tom, início da afinação e agudos. As funcionalidades alteram o som de forma perceptível, mas no geral são bastante inflexíveis. Como alternativa, você pode configurar bandas de frequência e alterar sua intensidade por meio da função Audiograma. Porém, o recurso é tão complicado que, possivelmente, poucos usuários devem se dedicar à configuração. Comparando com os AirPods Pro de segunda geração, os modelos básicos ainda carecem de uma função bastante importante: eles não podem ser usados como aparelhos auditivos. Há apenas o recurso de audição ao vivo, que reproduz a entrada de áudio no microfone do iPhone para os fones de ouvido. A função de proteção auditiva também não está presente. Os AirPods Pro, assim como o Pixel Buds Pro 2, do Google, monitoram por quanto tempo seus ouvidos ficam expostos a um nível alto ou excessivo de ruído. Aqui, novamente, vemos mais uma restrição que incentiva a compra de um par de fones mais caro. Para finalizar esta seção de forma positiva, o áudio espacial da Apple também funciona muito bem com os AirPods 4, que entregam a sensação de que o som está saindo do alto-falante do celular. Esse recurso pode ser adaptado ao formato de sua orelha, o que vamos explicar melhor abaixo. Inclusive, os AirPods também podem ser usados com dispositivos Android, mas a maioria das funções de conforto funcionam somente em dispositivos da Apple. Então, se você estiver procurando por fones de ouvido intra-auriculares para Android, recomendo o guia de compras do nextpit!

Som e ANC Qualidade de áudio "Woofer Apple de alta excursão" especial

Codecs: SBC/AAC

Áudio 3D com rastreamento dinâmico da cabeça Cancelamento ativo de ruído Dois microfones com formação de feixe e um microfone interno

ANC automático

Modo de transparência A Apple incluiu novos drivers nos AirPods de quarta geração, e o cancelamento ativo de ruído é opcional, acrescentando R$ 500 no valor total do produto. Os fones de ouvido se adaptam ao ANC de acordo com o ruído ambiente. Mais uma vez, a fabricante vem mantendo silêncio sobre como os drivers dos AirPods foram aprimorados. Também não há qualquer informação oficial sobre a frequência, então temos apenas que confiar na qualidade do som. Assim que tirei o produto da caixa, me decepcionei. Os AirPods 4 têm um som extremamente plano, o que acaba atrapalhando a performance dos agudos. Conferi várias vezes se isso estava acontecendo devido a um mal encaixe nos ouvidos, mas nada melhorou. Senti uma melhora somente quando acessei as configurações e ativei o equalizador. Escolhi ouvir, principalmente, as músicas mais complexas e caóticas que existem, como canções de rock experimental do The New Sound, de Georgie Greep, ou ainda alguns álbuns de Frank Zappa. Então, com os ajustes devidamente feitos no equalizador, me impressionei bastante com a alta qualidade dos AirPods 4, apesar da falta de codecs HD. Assim como nos modelos Pro, a Apple conta com AAC e SBC, tirando o máximo de proveito do seu próprio codec em seu próprio ecossistema. Se você quiser saber mais sobre o tema, recomendo meu guia de codecs Bluetooth. Vamos dar outra olhada em como configurar o áudio espacial personalizado. © nextpit Assim como no Face ID, você move a cabeça para a esquerda e para a direita na frente da câmera. © nextpit Sua orelha será reconhecida e escaneada. © nextpit Completo! © nextpit Ainda que os AirPods 4 ofereçam um alto nível de nitidez com as configurações corretas, os fones de ouvido não apresentam o mesmo impacto em músicas com os graves mais pesados em todas as configurações. Se você não optar pela Apple, pode encontrar fones intra-auriculares extremamente flexíveis e com bom som, como o incrível AirPro 4 da EarFun. Agora, a Apple leva ao AirPods padrão a tecnologia ANC de cancelamento ativo de ruído. O modelo que testamos é R$ 500 mais caro que a versão básica. É uma ágio até que considerável para uma função que muitos fones de ouvido concorrentes já fazem muito bem. Com a ajuda dos chips H2, o ANC da Apple é muito potente, mesmo com o design aberto. Em uma cafeteria movimentada, senti que os AirPods da quarta geração conseguiram bloquear quase completamente o zumbido de um aquecedor que estava em funcionamento. Já as conversas em segundo plano foram reduzidas em cerca de 50%, o que pode ser ainda mais atenuado ao ouvir música ou a geração de ruído nativa da Apple. Alguns barulhos repentinos, no entanto, como tosse ou barulho de talheres, chegam ao ouvido praticamente sem filtro. Aqui, então, notamos a falta de supressão passiva de ruído causada pelo design aberto. Tanto o ANC quanto o volume dos AirPods são adaptáveis, ou seja, os fones reagem aos sons do ambiente e se ajustam a eles. Mesmo que esse detalhe seja menos perceptível com o ANC, ainda consigo perceber quando os AirPods estão reagindo com o volume adaptável. Em alguns momentos, cheguei a me confundir com a mudança constante de volume. Se isso incomodar, a função pode ser desativada. Por fim, preciso elogiar o modo de transparência da Apple, que soa maravilhosamente natural. Os AirPods também lidam bem com o ruído do vento, algo que muitos fones de ouvido da concorrência não conseguem fazer.

Bateria e carregamento Bateria e carregamento Carregamento via USB-C ou Qi

Duração da bateria sem ANC: 5 horas

Com ANC: 4 horas

5 minutos de carregamento no case = 1 hora de audição Os AirPods com ANC ficam bem atrás da concorrência quando o assunto é a duração da bateria. Enquanto os fones de ouvido padrão já duram pouco tempo ligados, a versão com ANC tem uma durabilidade ainda menor, de quatro horas. O case pode ser carregado com fio via USB-C, ou sem fio pelo padrão Qi. O ano de 2024 foi bastante interessante em relação à duração de bateria dos fones de ouvido intra-auriculares. Modelos como o Pixel Buds Pro 2, do Google, ultrapassam a marca de oito horas, ainda que seja sem o cancelamento ativo de ruído, e podem permanecer ligados durante um dia inteiro de trabalho. O Sony WF C510, por sua vez, dura mais de onze horas sem ANC. Em comparação com a concorrência, a duração da bateria dos AirPods 4 não é a das melhores, oferecendo cinco horas sem ANC e quatro horas com a tecnologia. Mesmo analisando o modelo anterior, é bastante perceptível que os modelos mais recentes duram menos. Então, mesmo que você goste de estar dentro do ecossistema da Apple como um todo, este quesito já é suficiente para considerar outras fabricantes de fones de ouvido. A Apple mudou a entrada do case de Lightning para USB-C. / © nextpit Os novos AirPods 4 podem ser carregados via USB-C, mas também há a opção de carregamento sem fio no modelo ANC, que funciona por meio do disco de carregamento do Apple Watch ou de um carregador Qi. O recurso de carregamento rápido também está disponível, atingindo uma hora de reprodução após cinco minutos de carga no case, que por sua vez estende o tempo total de funcionamento para 30 horas.