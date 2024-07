Mais esperto. Mais rápido. Mais elaborado. Esses são os superlativos que me vêm à cabeça a repeito do novo Galaxy Z Flip 6. A Samsung apresentou seu novo celular compacto no dia 10 de julho, e aqui estão nossas primeiras impressões sobre o Z Flip 6.

Comprar Samsung Galaxy Z Flip 6 Samsung Galaxy Z Flip 6: Todas as ofertas

Design & Tela Testei as três últimas versões da série Z Flip, e parece que a Samsung está tornando o aparelho cada vez mais robusto a cada edição. A nova geração é realmente quadrada e dá uma sensação de extrema qualidade quando segurada na mão. No entanto, exceto pelas minhas impressões, nada mudou da edição anterior para a nova em termos de qualidade de construção e características da tela . Prós: Certificação IP48.

Boa variedade de cores. Contras: Nada realmente mudou em relação à geração anterior. A tela frontal do Z Flip 6 é clara e colorida, o que torna confortável responder a mensagens. / © nextpit O Galaxy Z Flip 6 tem uma tela principal de 6,7 polegadas com proporção de 22:9 e uma usa tecnologia Dynamic AMOLED. Aqui também temos suporte de taxa de atualização variável que vai de 1 Hz a 120 Hz. A tela frontal, projetada para interações e notificações rápidas, é um painel Super AMOLED de 3,4 polegadas que mantém a mesma taxa de atualização de 60 Hz. Samsung Galaxy Z Flip 6: sem espaço entre as telas. / © nextpit O dispositivo tem uma classificação IP48, que é uma melhoria em relação à certificação de resistência à água do ano passado, incluindo agora alguma proteção contra poeira. Como a linha Flip é comercializada com estilo em mente, há várias cores disponíveis, incluindo Cinza, Preto, Azul, e Verde. Na gringa, a Samsung oferece três cores exclusivas: Crafted Black, White e Peach. A prova de que quase nada mudou é que o Flip 6 pesa os mesmos 187 gramas do seu antecessor. Entretanto, ele continua relativamente leve e portátil para um telefone dobrável. No geral, tenho boas impressões sobre o mecanismo da dobradiça, o vinco e a qualidade da tela.

Software & Interface do Usuário O Z Flip 6 roda com Android 14 com a skin de fabricante da Samsung, a One UI 6.1.1. A fabricante promete sete anos de atualizações de software, incluindo sete anos de atualizações de segurança, garantindo suporte a longo prazo. Esse compromisso com as atualizações é uma vantagem significativa para os usuários que buscam usar o celular por longos períodos . Um recurso interessante do Z Flip 6 combina hardware e software. O FlexWindow permite interagir com o dispositivo, oferecendo acesso rápido a funções essenciais e aplicativos agrupados diretamente na tela frontal. Gosto desse recurso porque ele é basicamente o que dá sentido à tela externa neste tipo de celular de bolso. O recurso FlexWindow permite o acesso rápido a funções essenciais, como o aplicativo Saúde. / © nextpit Como esperado, a Samsung também está trazendo o Galaxy AI para seus dispositivos flip. Já mostramos como usar alguns desses recursos inteligentes nos celulares Galaxy, mas a Samsung trouxe algumas novidades que podem tornar a experiência com o flip mais interessante. Tivemos a introdução de novas maneiras de se comunicar, com recursos como tradução ao vivo e modos de assistente de bate-papo que podem ser usados para alternar rapidamente entre diferentes idiomas. No entanto, todos conhecemos recursos como esses do passado: são feitos para interagir de forma mais eficiente, mas no fim das contas não funcionam. No entanto, estou curiosa para testá-los de forma mais profunda. O recurso de desenho com IA é legal, mas não é revolucionário. No entanto, ele mostra potencial para os criativos. / © nextpit O Galaxy Z Flip 6 inclui recursos como Smart Select e AI Drawing, que podem tornar suas fotos um pouco mais criativas. Entretanto, pela minha breve experiência com ele, ainda precisa de melhorias. Além disso, há um assistente de fotos que utiliza a IA para oferecer sugestões para melhorar a composição das fotos. Por fim, o Z Flip 6 suporta papéis de parede com IA generativa que oferecem opções de fundo personalizadas que mudam conforme a hora e o clima, por exemplo. Se você estiver em Paris, a IA do Galaxy poderá sugerir alguns temas interessantes para o papel de parede do seu Z Flip 6. / © nextpit No geral, acredito que a Samsung ainda está na fase de experimentação em relação aos recursos de IA no Flip, ou terceirizando-os para serviços um pouco mais consolidados como o Circle to Search do Google. Em resumo, o software oferece opções mais inteligentes, mas não são revolucionárias.

Desempenho O Galaxy Z Flip 6 é embalado pelo processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, prometendo um desempenho rápido. Juntamente com 12 GB de RAM, esse dispositivo está supostamente equipado para lidar com todos os recursos de IA que a Samsung está incorporando nele. As opções de armazenamento incluem 256 GB e 512 GB . O Galaxy Z Flip 6 vem com uma nova câmara de vapor para melhor gerenciamento térmico. Essa adição, também vista no Galaxy Z Fold 6, deve melhorar a dissipação de calor, mantendo o dispositivo mais frio durante o uso intenso. Estou definitivamente curiosa para ver como isso funcionará em um formato compacto com vários recursos de IA. No momento, não sabemos muito sobre o funcionamento dos dispositivos. Mas se usarmos o Galaxy Z Flip 5 como exemplo, ele deverá ter um desempenho consistente. Os novos Z Flip 6 e Z Fold 6 têm uma nova câmara que ajuda a controlar melhor o calor. / © nextpit

Câmera O Galaxy Z Flip 6 é equipado com um sistema de câmera dupla na parte traseira. A nova câmera principal possui um sensor de 50 megapixels com tamanho de pixel de 1,0 µm, abertura f/1,8 e foco automático Dual Pixel. A câmera ultra grande angular é bem conhecida e tem um sensor de 12 megapixels com tamanho de pixel de 1,12 µm e abertura de f/2,2. Para selfies, a câmera frontal oferece 10 megapixels com uma abertura f/2.2 e um campo de visão de 85 graus . Prós: Sensor principal da câmera com resolução maior.

Funcionalidade de zoom automático para enquadramento de objetos.

Nova função Camcorder Grip. Contras: - A Z Flip 6 introduz um novo módulo de câmera na série. / © nextpit O sistema de câmera do Galaxy Z Flip 6 finalmente mudou, passando de um sensor principal de 12 MP para um sensor de 50 MP. Uma adição interessante são os modos de retrato com suporte de IA e as funcionalidades de zoom automático, garantindo que os objetos sejam sempre bem enquadrados. Esse recurso funciona muito bem. Tive a oportunidade de testá-lo e, quando o dispositivo está na posição FlexCam, ele reenquadra automaticamente o objeto principal para encaixá-lo na imagem. Assim, se a câmera reconhecer um objeto em primeiro plano e perceber que o enquadramento não está adequado, ela automaticamente amplia ou diminui o campo de visão. Ao usar a alça da filmadora, haverá uma nova opção na tela para melhor controle ao gravar vídeos com o Flip em um ângulo de 90°. / © nextpit A Samsung também apresentou um novo sistema de resfriamento com uma nova câmara de vapor que deve manter os níveis de alto desempenho durante demanda intensa, como a gravação de vídeos em alta definição com o Z Flip 6. Há também um novo recurso interessante chamado Camcorder Grip, que oferece melhor controle e estabilidade ao gravar vídeos com o telefone em um ângulo de 90°. Sinceramente, não precisamos de muitos testes para entender que esse é um recurso relevante. Por fim, o sensor de 50 megapixels também suporta um zoom óptico de 2x, e os recursos assistidos por IA permitem um zoom de até 10x. Durante o meu tempo de hands-on, consegui tirar algumas fotos com o Galaxy Z Flip 6, e aqui estão algumas amostras. No entanto, essas são apenas amostras, um teste de câmera mais abrangente deve nos dar uma melhor ideia da qualidade do novo sensor. Amostras da câmera do novo módulo do Samsung Galaxy Z Flip 6: Câmera principal © nextpit Amostras da câmera do novo módulo do Samsung Galaxy Z Flip 6: Câmera ultrawide © nextpit Amostras da câmera do novo módulo do Samsung Galaxy Z Flip 6: Câmera principal © nextpit Amostras da câmera do novo módulo do Samsung Galaxy Z Flip 6: Câmera ultrawide © nextpit Amostras da câmera do novo módulo do Samsung Galaxy Z Flip 6: Câmera frontal © nextpit Amostras da câmera do novo módulo do Samsung Galaxy Z Flip 6: Câmera frontal © nextpit

Vida útil da bateria e carregamento Em termos de duração da bateria, o Z Flip 6 é alimentado por uma bateria de 4.000 mAh, com suporte para carregamento com fio de 25 W e carregamento sem fio. No papel, me parece que teremos energia suficiente para um dia inteiro de uso do aparelho. Mas provavelmente oferece um pouco mais de segurança do que seu antecessor, dado que temos agora um upgrade de 300 mAh na capacidade da bateria . A Samsung oferece uma porta USB-C clássica para carregamento e transferência de dados. / © nextpit

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Especificações Técnicas Especificações Dispositivo Samsung Galaxy Z Flip 6 Imagem Tela Tela principal: 6,7 polegadas | 22:9 | Dynamic AMOLED 2x (2.640 × 1.080 pixels) | FHD+ | 1 a 120Hz

Tela frontal: 3,4 polegadas | Super AMOLED (720 × 748 pixels) | 60 Hz | 306 PPI SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy Memória 12 GB de RAM LPDDR5X | 256 / 512 GB de armazenamento interno Software Android 14 com One UI 6.1.1

Sete atualizações do Android

Sete anos de atualizações de software Câmera traseira Principal: 50 megapixels | 1,0 µm | abertura f/1,8 | FOV: 85˚ | OIS | Dual Pixel AF

Ultra grande angular: 12 megapixels | 1,12 µm | abertura f/2,2 | FOV: 123˚ Câmera frontal 10 megapixels | abertura f/2.2 | FOV: 85˚ Bateria 4.000 mAh

Carregamento com fio de 25 W

Carregamento sem fio de 10 W Conectividade 5G, LTE, eSIM, Wi-Fi 6E (2,4 / 5 / 6 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, GPS IP IP48 Cores Cinza, Amarelo, Azul, Verde

Exclusivo loja online: Crafted Black, White, Peach Dimensões Fechado: 71,9 × 85,1 × 14,9 mm

Aberto: 71,9 × 165,1 × 6,9 mm Peso 187 g