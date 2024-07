Procurando maneiras inovadoras de elevar a experiência do seu smartphone com novos apps? Bem, sua busca termina aqui! Escolhemos a dedo os aplicativos mais excepcionais da semana, exclusivamente para você. Nossa equipe de editores do nextpit selecionou e avaliou cinco atraentes opções, feitas sob medida para usuários de iPhone e Android. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar nos reinos inexplorados desses aplicativos e jogos e descobrir os tesouros que eles guardam!

O oeste selvagem é uma fronteira que foi romantizada e explorada em diferentes gêneros, incluindo jogos. Que tal explorá-lo sob o disfarce de um jogo de tiro tático no Guncho? O Coconote ajuda vocês a colocar sua vida em ordem como um aplicativo especial de anotações com IA. O Notifya é um aplicativo que faz todo o sentido, detectando a abertura de portas. Imagino como isso funcionaria ao jogar jogos de terror de sobrevivência.

O Me+ é um planejador de rotina diária que, com sorte, ajudará vocês a entrar nos eixos, enquanto o Remit é um aplicativo de gerenciamento de tempo para aqueles que querem alguma estrutura em sua rotina diária.

Se você está em busca de ofertas excepcionais de aplicativos, não procure mais, pois temos uma coleção cuidadosamente selecionada de aplicativos gratuitos para a semana! Toda semana, selecionamos cuidadosamente uma variedade de aplicativos que normalmente são pagos, mas que atualmente estão disponíveis gratuitamente por meio de uma promoção exclusiva.

Mas espere, pois os 5 principais aplicativos da semana estão em uma categoria à parte. Vamos mergulhar no crème de la crème desta semana-os 5 principais aplicativos que dominam o mundo dos jogos e aplicativos para celular!

Guncho (Android e iOS)

Você gosta de jogos de estratégia em turnos? Eu sou o tipo de jogador que acha irritante até mesmo se machucar e, muitas vezes, recarregava o nível inteiro se algum dos meus personagens se machucasse, apenas para acabar com toneladas de medikits no final do jogo. Suponho que isso vá contra a intenção original do desenvolvedor, mas com o Guncho, me vi extremamente cuidadoso ao navegar nesse jogo de tiro baseado em turnos com temática western.

Todos os níveis são gerados processualmente, o que significa que vocês (teoricamente falando) nunca devem jogar o mesmo jogo duas vezes, então não adianta procurar ajuda no YouTube. O objetivo do jogo é exigir o posicionamento ideal para concluir cada nível. Você descobrirá que os riscos ambientais trabalham a seu favor se jogarem as cartas certas. O gerenciamento de munição é outro aspecto do jogo com o qual tive de lidar.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 24,90) / Requer conta: Sim

Como vocês carregam um revólver, estão presos a meia dúzia de balas, na melhor das hipóteses. Tudo se resume a movimentos inteligentes para desviar dos inimigos ou atordoá-los. Com uma grande variedade de inimigos em um ambiente gráfico de desenho animado, achei o Guncho atraente e uma boa pausa de outros gêneros em plataformas móveis.

Você pode até mesmo aproveitar as cabras para trabalhar a seu favor em determinadas partes do jogo! Os gráficos poderiam ser mais refinados, mas essa é apenas uma pequena reclamação, pois a jogabilidade envolvente é o que mantém o jogo funcionando.

Faça o download do Guncho na Google Play Store e na Apple App Store.

Me+ Planejador de rotina diária (Android e iOS)

Devo admitir que há momentos na vida em que me sinto desanimado e derrotado. Simplesmente há muitas tarefas em mãos e parece que não tenho tempo suficiente para fazer todo mundo feliz. Felizmente, aplicativos como o Me+ Daily Routine Planner estão aqui para me ajudar com minhas tarefas diárias.

Considerado, em primeiro lugar, um planejador de agenda, achei a interface de usuário simples e muito fácil de usar. Não é preciso ter conhecimentos de tecnologia para começar, basta responder a algumas perguntas relevantes e o aplicativo adaptará os programas às suas necessidades.

Consegui dividir diferentes tarefas e seu tempo, escolhendo cores diferentes para facilitar a identificação quando o calendário fica lotado, e também desenvolvi meu dia pessoal e minhas rotinas matinais para começar bem, mesmo se eu acordasse do lado errado da cama. No final do dia, posso até anotar como me senti durante o dia, o que me ajuda a gerenciar melhor meu humor.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 19,90 a R$ 339,90) / Requer conta: Sim

Sinta-se melhor com um planejador de rotina que levará tempo para ver seus efeitos positivos. / © nextpit

Embora eu não tenha sentido um aumento de energia no final do dia, ainda me senti mais realizada. Foi como ter um bom amigo que me manteve no caminho certo e, como os hábitos exigem tempo para serem desenvolvidos, o Me+ é um aplicativo que funciona melhor com o passar do tempo. O único problema é a taxa de assinatura, pois achei que uma semana com o aplicativo não é suficiente para me ajudar a decidir se quero continuar com ele a longo prazo.

Faça o download do Me+ Daily Routine Planner na Google Play Store e na Apple App Store.

Coconote - AI Note Taker (Android e iOS)

Experimentei a versão de avaliação gratuita do aplicativo Coconote, e bastou uma experiência para entender como esse aplicativo é bom. Primeiro, a equipe de desenvolvimento entende claramente o que significa fazer com que a inteligência artificial realmente funcione para o benefício humano. Em segundo lugar, essa é a melhor ferramenta de aprendizado que usei nos últimos anos.

Quais são os benefícios? Em primeiro lugar, você só precisa prestar atenção à sua palestra porque o aplicativo ouvirá, gravará e criará automaticamente notas-chave da palestra para vocês. Ele também funciona para vídeos do YouTube e áudio gravado, como entrevistas.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 49,90 a R$ 999,90) / Requer conta: Sim

O aplicativo Coconote Note-Taking faz a IA trabalhar para os humanos! / © nextpit

A segunda etapa é ainda mais interessante. Para ajudar você a reter melhor as informações, o aplicativo pode gerar um questionário e criar cartões de memória quando solicitado. Ele também pode traduzir a palestra ou o áudio do vídeo para outro idioma-a lista de idiomas suportados é extensa.

Tudo o que você precisa fazer é estudar os materiais. O aplicativo também oferece uma transcrição completa, a capacidade de editar anotações e transcrições e a opção de fazer download das gravações. Você pode compartilhar todo o conteúdo por meio de um link de navegador e acessá-lo facilmente em seu computador.

Todos esses recursos incríveis têm um preço, que pode passar dos R$ 100. Honestamente, vale cada centavo. O download do aplicativo é gratuito e oferece uma avaliação de 7 dias. Você precisará de uma conta para usá-lo. Atualmente, ele está disponível apenas para iOS como aplicativo, mas os usuários do Android podem testá-lo por meio da versão do navegador. Por fim, a política de privacidade é simples e fácil de entender. Até agora, tudo parece confiável. Além disso, você pode excluir suas gravações e sua conta a qualquer momento.

Faça o download do Coconote no site do Coconote e na Apple App Store.

Notifya (Android e iOS)

Sei que muitas casas hoje em dia vêm com uma câmera de segurança, e mesmo as cameras mais baratas podem fazer um bom trabalho detectando movimentos e enviando alertas para o seu telefone, não importa em que lugar do mundo você esteja. E quanto a descobrir se alguém abriu uma porta? Isso certamente despertou meu interesse na descrição do aplicativo, que afirma ser capaz de ouvir os arredores e "saber" quando uma porta se abre, mesmo em ambientes barulhentos e movimentados!

Antes de usar o Notifya, precisei calibrar o aplicativo primeiro. Para isso, basta colocar o aparelho em uma superfície, girar o botão ON e abrir e fechar uma porta próxima. Depois de calibrado, posso ajustar o controle deslizante de sensibilidade para eliminar alarmes falsos e coisas do gênero. Não é preciso dizer que uma sensibilidade mais alta proporcionará um alcance maior à custa de um possível aumento de alertas falsos. Descobri que o aplicativo parecia captar melhor o fechamento da porta do que a abertura da porta, e que as portas deslizantes raramente eram detectadas.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 a R$ 39,90) / Requer conta: Não

Gostaria de saber como o aplicativo reagiria se o telefone fosse deixado durante a noite em uma casa mal-assombrada... / © nextpit

É claro que ter um aplicativo ouvindo o que está ao seu redor levaria naturalmente à pergunta de um milhão de dólares: Ele também ouve minhas conversas? Ele salva o que estiver acontecendo em uma nuvem em algum lugar sem o meu conhecimento?

O desenvolvedor do aplicativo abordou essa preocupação afirmando que nenhum áudio é gravado permanentemente nem armazenado em nenhum lugar do mundo, e eles nunca farão isso. Todo o áudio é processado em tempo real, portanto, vocês podem dormir tranquilos, sabendo que nem mesmo os seus roncos serão armazenados digitalmente.

Faça o download do Notifya na Google Play Store e na Apple App Store.

Remit - Cronômetro diário (Android)

Uma coisa que é justa para todos é que cada indivíduo tem exatamente 24 horas para "gastar" por dia, nem mais nem menos, independentemente de sua posição na vida, riqueza e classe social. Faz todo o sentido aproveitar ao máximo o seu tempo, e o Remit - Daily Timer tenta ajudá-lo a conseguir exatamente isso, mudando a forma como o seu dia é organizado.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim / Requer conta: Sim

Controle melhor o seu tempo com o Remit. / © nextpit

Achei ideal a possibilidade de definir metas diárias de tempo. Normalmente, eu corria em manhãs alternadas, exceto por preguiça ou mau tempo. Para combater esses momentos de preguiça, definir metas diárias me ajudou. Olhando para trás, para as diferentes atividades e tarefas, ter uma categorização codificada por cores ajuda a manter tudo em perspectiva em um piscar de olhos.

Fazer malabarismos com as tarefas domésticas e um trabalho em tempo integral não é uma tarefa fácil, e é por isso que ter um controle individual do tempo torna tudo ainda mais atraente. O melhor de tudo é que a ativação do cronômetro contínuo na tela Always-On é perfeita, pois não preciso mais desbloquear o telefone de tempos em tempos.

Faça o download do Remit - Daily Timer na Google Play Store.

Enquanto aguarda o início dos Jogos Olímpicos de Verão em Paris, experimente as sugestões acima. Informe-nos se houver algo que deixamos passar e que vocês gostariam que todos soubessem, deixe um comentário.