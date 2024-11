Se prepare para melhorar a usabilidade do seu smartphone conhecendo novos recursos interessantes! Neste artigo, você vai mergulhar no universo dos aplicativos inovadores, esteja você procurando por um jogo divertido ou uma ferramenta de produtividade que realmente seja útil. Compilamos uma lista com cinco apps e games excelentes e muito bem avaliados nas plataformas Android e iOS.

No jogo Carrion, você devora todos que estão no seu caminho, enquanto eles fogem completamente aterrorizados. Com o Crazy Challenge: Mini Games 3D, você tem uma diversão sem fim com inúmeros jogos que podem ser aproveitados de qualquer lugar. O Pokémon TCG Pocket conta com as melhores cartas colecionáveis para o seu celular, te transformando em um grande mestre ou mestra das cartas, se quiser pagar por isso.

Já o Arc Search é um navegador baseado em IA que promete ser capaz de entregar os resultados mais precisos e rápidos possíveis. O 3D Wave Scapes, por sua vez, é um app exclusivo para Android em que você pode desfrutar de uma variedade de papéis de parede selecionados diariamente, deixando seu smartphone sempre com um visual descolado.

Se você se interessar em descobrir novos aplicativos e jogos que realmente estão sem custo por tempo limitado, não deixe de conferir a seleção semanal com os melhores aplicativos gratuitos. Essa coleção é atualizada duas vezes por semana!

Carrion (Android e iOS)

Dizem que ninguém pode ouvir seus gritos no espaço. Mas se você é do mal, com certeza vai gostar de poder escutar o grito de suas vítimas, como acontece neste jogo. Classificado como "jogo de terror reverso", no Carrion você é uma criatura amorfa de origem misteriosa, resultado de uma série de experimentos, e agora está livre para se vingar. Isso é feito espalhando muito medo e pânico por toda a instalação.

Mas você não tem tantos poderes assim e talvez precise roubar algumas coisas para conseguir resolver os quebra-cabeças que aparecem pela frente, enfrentando os mais difíceis obstáculos. Neste jogo, sinto como se eu estivesse controlando um dos simbiontes da Marvel.

O jogo traz visuais incríveis, apesar de ser bastante pixelizado, e entrega toda a carnificina da proposta em um nível visceral, sem diminuir o ritmo. Um smartphone de médio porte já é bom o suficiente para conseguir lidar com toda a mecânica do jogo. Porém, como de costume, sempre prefiro ter um controle físico para jogar com mais precisão, em vez de usar os controles na tela.

Preço: R$ 39,90 / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim / Conta necessária: Não

O game é gratuito para testes, mas para fazer o desbloqueio de mais recursos você precisa pagar R$ 39,90. Eu achei que valeu cada centavo gasto jogando contra a humanidade e aterrorizando todos aqueles cientistas do laboratório em seus jalecos. Quem disse que uma forma de vida enorme, parecida com uma ameba, não tem inteligência para causar estragos e sobreviver?

Faça o download de Carrion no Google Play e na App Store.

3D Wave Scapes (somente Android)

Está sentido o maior tédio do mundo com o seu smartphone e não tem habilidade fotográfica suficiente para capturar fotos dignas de papel de parede? Não se preocupe, com o aplicativo 3D Wave Scapes você pode alterar o fundo de tela do seu celular em um piscar de olhos. Você ainda pode optar por colocar as imagens na tela inicial, de bloqueio ou ambas.

Lembre-se, no entanto, que os papéis de parede são em 2D e não em 3D, então não se deixe enganar ou espere algo diferente disso. Alguns dos fundos de tela, principalmente os mais bonitos, vão exigir que você assista a um anúncio, o que não é tão ruim assim. Os papéis de parede são atualizados diariamente, e você tem acesso a uma variedade praticamente infinita de opções para escolher.

Nem preciso dizer que todos os papéis de parede aqui são gerados por IA, então você não precisa se preocupar com as leis de direitos autorais. Há várias categorias para escolher, todas elas entregando um excelente trabalho na missão de enfeitar o plano de fundo do seu smartphone com essas imagens, seja na tela inicial ou na de bloqueio.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Experimente usar um papel de parede totalmente novo todos os dias. / © nextpit

Baixe esse aplicativo apenas se você gostar de ter um papel diferente por dia ou, se possível, a cada hora. Particularmente, prefiro manter sempre o mesmo fundo de tela, mesmo depois de trocar de celular, porque acho que há uma sensação reconfortante de familiaridade.

Faça o download do 3D Wave Scapes no Google Play.

Crazy Challenge: Mini Games 3D (Android e iOS)

É impressão minha ou, hoje em dia, as pessoas têm uma capacidade de atenção muito curta? Se é o seu caso, você pode jogar o Crazy Challenge: Mini Games 3D para exercitar seu cérebro enquanto se diverte. Afinal de contas, é assim que aprendemos melhor, certo? Ele conta com uma série de atividades e games divertidos que vão ajudar a aprimorar o seu QI.

O aplicativo é adequado para todas as idades e oferece mais de 20 desafios de minijogos para manter a sua mente ocupada. Eu diria, até mesmo, que ele é um ótimo matador de tempo e acessível a todas as faixas etárias. Entre os jogos disponíveis estão de esmagar balões, arco e flecha, carregar o celular e dirigir um carro. Os níveis dos games vão aumentando a aposta dos desafios.

Gosto bastante da variedade de quebra-cabeças oferecidos no app, mas alguns deles podem ser demais para o meu cérebro idoso processar.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 14,90) / Conta necessária: Não

Deixe o tédio de lado experimentando os diversos mini jogos disponíveis no app. / © nextpit

Se há uma queixa a fazer sobre o jogo é que ele conta com uma quantidade insana de anúncios. Esses mini jogos, obviamente, já são curtos por natureza, mas passar por eles na versão gratuita e ter que assistir às propagandas é simplesmente irritante. Recomendo fortemente que você desembolse R$ 14,90 para ter uma experiência muito mais agradável e sem anúncios.

Baixe o Crazy Challenge: Mini Games 3D no Google Play e na App Store.

Arc Search (Android e iOS)

Será que realmente precisamos de outro navegador no smartphone? Tenho certeza de que muitos de nós temos nossos navegadores preferidos e estamos profundamente enraizados no uso deles. Porém, recomendo a você abrir um espaço na sua mente para conhecer o Arc Search. Este navegador promete ser diferente da infinidade de outras opções existentes, pois é focado em sua função de pesquisa e ainda oferece vários provedores de busca (inclusive o Google). O detalhe mais importante é que ele conta com o recurso Browse for Me incorporado.

Mas o que o Browse for Me faz? Basicamente, ele rastreia toda a internet à procura de dados específicos que sejam relevantes para sua consulta. Quem já se familiarizou com os resultados de pesquisa do Perplexity, saiba ele funciona de forma semelhante, ainda que traga os trechos de forma mais concisa.

Em sua essência, o Arc é como o Chrome, mas oferecendo um aproveitamento mais acelerado de carregamento das páginas, além de uma ampla variedade de suporte a sites e um esquema de gerenciamento de guias que se assemelha muito mais a um sistema operacional do que a um navegador. Talvez você precise de algum tempo para se acostumar com ele.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Com o Arc Search, a promessa é obter resultados de pesquisa mais precisos. / © nextpit

Tenha em mente que a versão para Android não tem suporte a perfis, sincronização e extensões em comparação com a versão para iOS. No entanto, se mais pessoas começarem a usar o Arc Search, o desenvolvedor deve ceder e inserir os recursos mais importantes para usuários de Android.

Faça o download do Arc Search no Google Play e na App Store.

Pokémon TCG Pocket (Android e iOS)

Todo mundo já deve ter tido algum tipo de contato com o mundo de Pokémon, não é mesmo? O que começou como um simples RPG no Game Boy cresceu o suficiente para se tornar um negócio de bilhões de dólares ao longo das décadas, inclusive ganhando seu próprio jogo de cartas. E se você sempre olhou com inveja para as pessoas que ostentavam muitas cartas, pode ter uma amostra disso com o game Pokémon TCG Pocket!

Com ele, você se diverte jogando várias cartas Pokémon, onde quer que esteja, usando apenas o seu smartphone. Você ainda recebe dois pacotes de booster gratuitos todos os dias para conquistar novas cartas, e esperamos que consiga o maior número possível de cartas raras. O game oferece as cartas favoritas do público no passado e também exclusivas.

Novas cartas imersivas também serão lançadas, com os efeitos em 3D causando uma sensação de imersão no universo Pokémon. Fichários virtuais para armazenar cartas virtuais? Ele também tem! Ainda será necessário atingir o nível 3 para que a jogabilidade de batalha seja desbloqueada, enquanto outros recursos serão liberados futuramente.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 a R$ 499,90) / Conta necessária: Não

Novas cartas aparecem a cada 12 horas e também existe o recurso Wonder Pick, criado para você selecionar a carta de um baralho aberto por outras pessoas. A compra de Poké Gold é o único momento em que você vai pagar para ganhar, obtendo mais pacotes de cartas. Ainda assim, eu gosto do fato de que não é preciso gastar muito dinheiro para ganhar.

Faça o download do Pokémon TCG Pocket no Google Play e na App Store.

Com isso, chegamos ao fim da nossa lista do dia! Esperamos ver você de volta na semana que vem, conferindo uma nova seleção com os 5 melhores aplicativos da semana.