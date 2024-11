Como Instalar Super Wallpapers da Xiaomi em Celulares Compatíveis

Além de oferecer ao usuário uma interface rápida e fluida, o HyperOS da Xiaomi também conta com um recurso chamado Super Wallpapers. Nele, você consegue instalar papéis de parede dinâmicos incríveis no seu smartphone. Neste guia, vamos mostrar um passo a passo de como instalar e usar a função em qualquer dispositivo Android, sem custo.

A versão mais recente do HyperOS, skin personalizada do Android criada pela Xiaomi, conta com seis conjuntos de papéis de parede do Super Wallpapers. Esses fundos de tela podem ser aplicados tanto na tela inicial quanto na de bloqueio do seu smartphone, entregando uma experiência mais imersiva.

Quais smartphones Android são compatíveis com o Super Wallpapers?

Mesmo que o Super Wallpapers tenha sido desenvolvido para funcionar exclusivamente em smartphones Xiaomi selecionados, existe uma forma de aproveitar o recurso em dispositivos de outra marca. Isso porque o Android conta com uma flexibilidade que permite aos usuários fazer a instalação da função com a ajuda de um APK.

Por meio do APK, o Super Wallpapers pode ser executado na maioria dos smartphones Android que contam com a versão 8.1 Oreo do sistema operacional ou mais recente. Sendo assim, o recurso é compatível com uma vasta variedade de modelos. No entanto, a compatibilidade foi afetada em dispositivos mais recentes, uma vez que os APKs são de 32 bits e muitos aparelhos executam somente aplicativos de 64 bits. Entre os modelos que se encaixam na categoria estão os celulares Pixel e a maioria dos lançamentos de 2024 da Samsung.

Apesar desse detalhe, os papéis de parede personalizados da Xiaomi permanecem compatíveis com smartphones Android mais antigos e populares, como os modelos da OnePlus.

Confira as animações dos papéis de parede Super Earth e Super Mars:

Papéis de parede Super Earth © nextpit Papéis de parede Super Mars © nextpit

Baixe o APK do Super Wallpapers

Antes de transformar a aparência do seu dispositivo Android com o Super Wallpapers, você precisa baixar o APK do recurso. Recomendamos o uso do APK Mirror para fazer o download da versão mais recente, assim você tem acesso à versão mais atual.

Vale pontuar que, talvez, você precise ativar no seu smartphone a opção que autoriza a instalação de APK de fontes desconhecidas.

Há vários APKs atualizados do Super Wallpapers disponíveis para download, incluindo os papéis de parede Terra, Marte, Saturno, Lua e Montanha de Neve. Eles são recomendados, no entanto, para dispositivos da Xiaomi sem o Super Wallpapers pronto para uso, e para alguns aparelhos Android. Se eles não funcionarem no seu celular, você pode usar os mods de APK encontrados no Linuxct.

Aplicar o Super Wallpapers via Google Wallpaper

Assim que os APKs forem baixados e instalados, você já pode definir o Super Wallpaper como papel de parede do celular diretamente nas configurações, assim como é feito com os fundos de tela clássicos. Lembrando que nem todas as skins do Android permitem essa personalização. Para este artigo, usamos um OnePlus 10 Pro com o OxygenOS 12.1.

Aplicação do Super Wallpapers em um smartphone Xiaomi

Se você tiver um dispositivo Xiaomi compatível com o Super Wallpapers ou um que tenha sido instalado manualmente, as etapas para aplicar ou alterar o fundo de tela são feitas no aplicativo oficial. Veja o passo a passo:

Desbloqueie seu smartphone; Vá em Configurações > Papel de parede e personalização; Role para baixo até Super Wallpapers e toque nele; Como alternativa, mantenha pressionada a área vazia na tela inicial para abrir o editor; Navegue até Papéis de parede e depois Super Wallpapers; Selecione o Super Wallpaper que será aplicado; Toque no botão Aplicar para confirmar.

Vá em Papéis de parede e Personalização nas configurações. © nextpit Você também pode acessar os papéis de parede abrindo o editor na tela inicial. © nextpit Selecione qual Super Wallpaper será usado. Você também precisa baixar e instalar outros estilos. © nextpit Aplique o papel de parede para confirmar. © nextpit

Aplicação de Super Wallpapers em outros smartphones Android por meio do Google Wallpapers

Se o seu smartphone não permitir a configuração do Super Wallpaper da Xiaomi de forma direta, você pode usar o Google Wallpapers, também conhecido simplesmente como "Planos de Fundo", gratuito para download. Veja como:

Abra o Google Wallpapers; Role a tela para baixo e toque em Papéis de parede dinâmicos; Selecione o Super Wallpaper de sua preferência; Confirme para aplicar.

Abra o Google Wallpapers e selecione a opção de papéis de parede dinâmicos. © nextpit Selecione o Super Wallpaper a ser aplicado. Há diferentes visualizações e efeitos para escolher. © nextpit Confirme a aplicação. © nextpit

Perceba que, ao aplicar um Super Wallpaper da Xiaomi usando a ferramenta do Google, você pode escolher entre várias visualizações ou efeitos de cada categoria de papel de parede, inclusive opções estáticas.

Alteração do Super Wallpaper

Quando você quiser atualizar ou alterar o Super Wallpaper, basta acessar as configurações de personalização do papel de parede do seu dispositivo, se ele for compatível. Caso não seja, vá até o Google Wallpapers para escolher um fundo de tela diferente. Não se esqueça que você deve instalar a categoria de imagem desejada antes de fazer a alteração.

Preste atenção à duração da bateria do seu celular, pois o recurso consome bastante energia e ainda pode deixar o desempenho do smartphone mais lento, caso ele seja básico ou de médio porte.

O que você achou deste breve tutorial? Teve algum problema com alguma das etapas acima? Se sim, não hesite em nos contar nos comentários!

Este artigo foi atualizado pela última vez em novembro de 2024, pontuando que os Super Wallpapers da Xiaomi não são mais compatíveis com muitos dispositivos Samsung Galaxy e Google Pixel. Os comentários anteriores foram mantidos e podem se referir às versões mais antigas deste tutorial.