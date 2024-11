Novembro é o mês da Black Friday, ou seja, vários produtos e serviços estão ganhando descontos o mês inteiro. Por aqui, trazemos dicas de apps e jogos pagos que, por tempo limitado, estão disponíveis gratuitamente na App Store e no Google Play!

Lembrando que os apps e games que trazemos nesta lista são diferentes dos mostrados no artigo semanal com os 5 principais aplicativos. Então, como não avaliamos cada um de forma individual, eles podem contar com anúncios indesejados e compras escondidas.

Dica: se você se deparar com um aplicativo que gostaria de baixar, mas não precisa no momento, faça o download e o instale mesmo assim. Ele será considerado como "comprado" e ficará disponível em sua biblioteca de aplicativos para sempre, mesmo que você o desinstale do smartphone logo em seguida.

Aplicativos e jogos para Android gratuitos por tempo limitado

Aplicativos Android para produtividade e estilo de vida

Resume Builder — CV Maker ( R$ 26,99 ): Mesmo que o ChatGPT possa te ajudar a criar seu currículo gratuitamente, você ainda pode recorrer a este app para ter uma experiência mais simplificada, usando modelos padrões.

): Mesmo que o ChatGPT possa te ajudar a criar seu currículo gratuitamente, você ainda pode recorrer a este app para ter uma experiência mais simplificada, usando modelos padrões. Spelling Right PRO ( R$ 9,49 ): O app perfeito para quem deseja melhorar as habilidades de ortografia em inglês, fazendo isso por meio de diversos exercícios e muita prática.

): O app perfeito para quem deseja melhorar as habilidades de ortografia em inglês, fazendo isso por meio de diversos exercícios e muita prática. Equalizador — Bass Booster ( R$ 14,99 ): Este aplicativo é um equalizador que conta com cinco bandas, reforços de graves e de volume, e muito mais. O app é muito bem avaliado pelos usuários!

): Este aplicativo é um equalizador que conta com cinco bandas, reforços de graves e de volume, e muito mais. O app é muito bem avaliado pelos usuários! Aumento de Graves PRO ( R$ 16,99 ): Uma solução para elevar a qualidade do seu som com um aplicativo sem anúncios, opções premium e suporte prioritário.

): Uma solução para elevar a qualidade do seu som com um aplicativo sem anúncios, opções premium e suporte prioritário. Aumentador de Volume ( R$ 16,99 ): Agora você pode aumentar o volume da sua música usando um app com interface simples e fácil de usar.

): Agora você pode aumentar o volume da sua música usando um app com interface simples e fácil de usar. Estúdio de Mixagem de DJ ( R$ 62,99 ): Combine faixas de música com perfeição, adicionando efeitos sonoros, loops e outras ferramentas profissionais.

): Combine faixas de música com perfeição, adicionando efeitos sonoros, loops e outras ferramentas profissionais. AppLock PRO ( R$ 21,99 ): Se o seu smartphone ainda não oferece muita segurança, experimente usar este aplicativo para proteger melhor a sua privacidade. O app tem suporte à impressão digital, senha ou bloqueio padrão.

Jogos gratuitos para Android

Cool Math Games for Kids ( R$ 62,99 ): Está precisando de um descanso? Então, não deixe de contar com este aplicativo para manter seus filhos entretidos enquanto aprendem matemática.

): Está precisando de um descanso? Então, não deixe de contar com este aplicativo para manter seus filhos entretidos enquanto aprendem matemática. Word Mania — Brainy Word Games ( R$ 31,99 ): Sete minijogos de palavras incríveis e mais de 7 mil quebra-cabeças que prometem manter seu cérebro em atividade.

): Sete minijogos de palavras incríveis e mais de 7 mil quebra-cabeças que prometem manter seu cérebro em atividade. Mini Restaurant Premium ( R$ 1,39 ): Neste jogo de simulação de vida, você pode viver o sonho de administrar seu próprio restaurante.

): Neste jogo de simulação de vida, você pode viver o sonho de administrar seu próprio restaurante. [VIP] Mr. Balcan Idle ( R$ 32,99 ): Um jogo simples de recompensa para você jogar por horas a fio.

Aplicativos iOS gratuitos por um curto período

Aplicativos iOS para produtividade e estilo de vida

Memorize: Learn GRE Vocabulary ( R$ 39,90 ): Aprimore as suas habilidades de inglês com este aplicativo de vocabulário avançado.

): Aprimore as suas habilidades de inglês com este aplicativo de vocabulário avançado. Bed Time | Large Clock ( R$ 9,90 ): Uma maneira simples e alternativa de conferir as horas no seu iPhone.

): Uma maneira simples e alternativa de conferir as horas no seu iPhone. Eco Cr-IO ( R$ 49,90 ): Uma ferramenta bastante útil de inspeção de veículos em que você pode criar e compartilhar relatórios com profissionais, sem qualquer esforço.

Jogos gratuitos para iPhone e iPad

PicaSim - Flight Simulator ( R$ 14,90 ): Experimente a emoção de pilotar aviões e diversos outros tipos de veículos aéreos com este app, que oferece ainda cenários e situações realistas.

): Experimente a emoção de pilotar aviões e diversos outros tipos de veículos aéreos com este app, que oferece ainda cenários e situações realistas. Sparklite ( R$ 39,90 ): Um jogo de ação e aventura que tem como cenário um mundo místico em constante evolução.

Antes de fazer o download, confira os detalhes do aplicativo no Google Play e na App Store, pois alguns apps e jogos podem contar com recursos especiais ou desvantagens.

Compras no aplicativo e publicidade: não se surpreenda!

Tenha muito cuidado com aplicativos pagos e gratuitos, pois eles podem esconder compras internas ou publicidade. A atenção precisa ser redobrada quando falamos de jogos infantis. Então, para evitar problemas inesperados, siga as orientações do artigo abaixo:

Permissões de aplicativos: leia as letras pequenas!

No universo dos aplicativos, diversos golpistas usam táticas inteligentes para lucrar coletando suas informações pessoais. No entanto, isso pode ser evitado se você proteger os seus dados corretamente. Antes de conceder acesso a um app, considere se ele realmente precisa visualizar a sua lista de contatos ou ainda a sua localização.

O que achou das recomendações da semana? Conhece algum aplicativo ou jogo para Android e iOS que seria útil para a nossa comunidade? Compartilhe suas dicas aqui nos comentários!