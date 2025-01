Um novo ano começou e é hora de conhecer novos aplicativos e jogos para turbinar o seu smartphone. Por isso, toda semana trazemos dicas de apps essenciais que prometem fazer toda a diferença no seu dia a dia. A lista conta com sugestões para Android e iOS, envolvendo entretenimento e ferramentas de produtividade.

O GRID Legends: Deluxe Edition é um jogo de corrida de ritmo acelerado e cheio de adrenalina que promete causar muita emoção. Já o Musicolet Music Player é um aplicativo de música para Android, desenvolvido para ouvir sem precisar de conexão com a internet. Além disso, ele é leve e rico em recursos.

O Kinnu: Superpower Learning é um app educacional para deixar o aprendizado mais envolvente e eficaz. Com o Talking Alarm Clock, você acorda todas as manhãs com um despertador falante, e com o Infinity Nikki você tem um jogo de aventura de modo aberto que combina elementos de moda com exploração.

Caso você esteja procurando por uma variedade maior de aplicativos, recomendamos conhecer o compilado com os melhores apps gratuitos, publicado duas vezes por semana.

GRID Legends: Deluxe Edition (Android e iOS)

Procurando mais adrenalina? O GRID Legends: Deluxe Edition é um jogo ideal para começar 2025. Nele, você experimenta corridas de elite e aproveita pacotes adicionais de conteúdo. Eu gosto de como o game combina as corridas no melhor estilo arcade com elementos de simulação, o que resulta em uma jogabilidade mais acessível e desafiadora.

O nível de dificuldade não parece tão impossível, mas mesmo assim não parecia que eu iria conseguir ultrapassar meus adversários com facilidade. Além disso, o jogo conta com uma lista diversificada de carros e pistas para todas as preferências de corrida possíveis.

Preço: R$ 39,90 (Android) / R$ 64,99 (iOS) / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

A jogabilidade ainda é enriquecida com veículos extras, eventos e outras opções de personalização. Visualmente, o jogo é muito prazeroso, já que temos acesso a modelos de carros detalhados e ambientes dinâmicos.

No entanto, esses visuais de alta qualidade exigem muito do hardware, então o game funciona melhor em smartphones topos de linha ou de médio porte para um aproveitamento máximo. Em aparelhos menos potentes, você pode enfrentar taxas de quadro e gráficos mais baixos.

Faça o download do Grid Legends no Google Play e na App Store.

Talking Alarm Clock/Despertador Falante (somente Android)

Acordar todas as manhãs é quase sempre uma tarefa árdua. Então, que tal um aplicativo de despertador que oferece muito mais do que um toque irritante? O Talking Alarm Clock adiciona um pouco de diversão na hora de levantar da cama. Gosto bastante do quanto ele é personalizável, sem mencionar a interface de usuário que é fácil de usar, o que ajuda na configuração dos próximos alarmes.

Em vez de contar apenas com o repertório padrão de toques para escolher, você pode selecionar músicas em MP3 armazenadas no seu dispositivo ou uma lista de reprodução inteira. É possível ainda repetir músicas aleatórias e sintonizar em rádios. Seja qual for a sua escolha, o app vai te ajudar a sair da cama rapidamente.

O aplicativo também conta com opções de aumentar gradualmente o nível de volume, definir por quanto tempo o alarme deve tocar e, claro, um botão "Soneca" enorme e difícil de errar.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 14,99 por item) / Conta necessária: Não

Acorde todas as manhãs com um alarme que promete te ajudar de verdade a sair da cama. / © nextpit

Ah, o app também conta com funções de cronômetro e timer, o que já é esperado de qualquer aplicativo de relógio. No geral, é um complemento divertido para o smartphone, mas se você for uma pessoa que já está acostumada com o app de despertador atual, talvez sinta alguma dificuldade na adaptação.

Faça o download do Talking Alarm Clock no Google Play.

Kinnu: Superpower Learning (Android e iOS)

Se uma de suas metas de Ano Novo é tentar ser uma versão melhorada de sua própria pessoa, precisa conhecer o Kinnu. O aplicativo se concentra nos princípios da ciência cognitiva para oferecer uma gama diversa de breves cursos sobre vários assuntos. Assim, você mantém o seu conhecimento enquanto cria um hábito diário de aprendizado.

O Kinnu promete te deixar com um pouco de conhecimento de cada área, como psicologia, saúde, ciências, história, tecnologia e literatura. O app também conta com um recurso que promete ajudar os usuários na retenção da informação com muito mais eficiência, garantindo que o que foi aprendido não seja esquecido com tanta facilidade.

Depois de passar algum tempo usando o Kinnu, percebi que estava me envolvendo muito mais nas conversas com outras pessoas sem parecer ignorante, já que sou bastante introvertido. Ainda assim, não consigo decifrar a linguagem da Geração Z e Alfa. Pelo menos, os elementos de jogo do aplicativo deixam as sessões de aprendizado muito mais envolventes e motivadoras, o que me faz querer voltar com certa frequência.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Aprenda algo novo com o Kinnu este ano! / © nextpit

Também gosto bastante do fato de que o aplicativo conta com versões em áudio de todo o seu conteúdo. Assim, o aprendizado fica ainda mais acessível, seja para poder acessar o material em qualquer lugar, para quem tem deficiência auditiva ou sente dificuldade na leitura.

Faça o download do Kinnu: Superpower Learning para o YouTube no Google Play e na App Store.

Musicolet (somente Android)

Procurando por um aplicativo de música offline para o seu smartphone Android, mas que não tenha anúncios, ofereça um design intuitivo e uma funcionalidade poderosa? Então, você precisa conhecer o Musicolet! O app é nada menos que uma versão alternativa para os entusiastas musicais que buscam por um serviço simples e que não exige conexão com a internet.

O que eu mais gosto no Musicolet é que ele é totalmente livre de anúncios, proporcionando uma experiência de audição sem distrações. Também adoro como o app permite o gerenciamento de várias listas de reprodução sem perder o ritmo. Com isso, posso criar até 20 listas, mesclando em diferentes atividades e estados de espírito.

A interface limpa e minimalista do app é outro ponto positivo. Ela conta, inclusive, com uma integração perfeita para gestos, já que a navegação é muito simples!

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim / Conta necessária: Não

Ouça música no seu smartphone Android com muito estilo usando o Musicolet! / © nextpit

Se você tiver uma grande biblioteca de músicas no seu dispositivo, pode usar o editor de tags integrado para editar os metadados diretamente no app. A navegação por pastas facilita a organização e o acesso às músicas armazenadas, e o equalizador integrado funciona com recursos externos para você ter mais controle sobre a qualidade do som.

Faça o download do Musicolet no Google Play.

Infinity Nikki (Android e iOS)

Será que moda combina com jogos? Em Infinity Nikki a resposta é sim! No game, eu controlo Nikki, a protagonista, no reino de fantasia de Miraland. Com uma mecânica centrada na moda, eu coleciono uma grande variedade de roupas, cada uma delas com habilidades essenciais e exclusivas para navegar pelo game e vencer os desafios.

A exploração de mundo aberto oferece um ambiente repleto de detalhes para explorar, enquanto isso me envolvo em atividades como pesca, interação com NPCs e confecção de roupas. Vale pontuar que é um jogo que envolve pequenas transações. Então, se você tiver pouco dinheiro no mundo real, o ideal é pensar duas vezes antes de começar.

Ainda que a monetização do jogo seja mínima, sinto vontade de investir quando vejo outras pessoas fazendo isso. Mas consegui desfrutar de uma ampla personalização do game sem fazer nenhum investimento financeiro significativo.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 - R$ 559,90) / Conta necessária: Não

No geral, o jogo é bastante relaxante e reconfortante, principalmente por não me deixar no limite. Porém, ele parece exigir um smartphone com uma maior capacidade, o que acaba excluindo quem tem um celular de nível básico.

Faça o download do Infinity Nikki no Google Play e na App Store.

Um brinde a 2025! Esperamos que o seu começo de ano tenha sido ótimo! Em breve voltaremos com uma nova lista com os 5 principais aplicativos da semana!