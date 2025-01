O Apple Watch 10 é o modelo de aniversário do smartwatch da Apple, que chega ao mercado com melhorias no design, desempenho e recursos, sem fazer grandes alterações nessa fórmula que é um sucesso. As mudanças, à primeira vista, parecem pequenas, então algumas dúvidas aparecem: vale a pena eu atualizar o meu smartwatch? Como ele se compara aos seus antecessores, como o Apple Watch 9 e o Apple Watch SE? Nesta análise, respondemos a todas essas perguntas e explicamos por que o modelo é referência para seus concorrentes há anos.

Design e tela: a revolução falha A caixa do Apple Watch 10 é mais fina e mais leve. Inclusive, a versão de titânio pesa cerca de 20% a menos que a de aço inoxidável do Apple Watch 9, mas não recebemos essa versão para nossos testes. As novas cores parecem ser mais elegantes, dando um toque moderno ao relógio, e as pulseiras dos modelos antigos continuam compatíveis. O que mais há de novo? A tela, definitivamente, é um grande destaque no novo Apple Watch 10, contando com um brilho máximo de 2.000 nits e melhores ângulos de visão. Com isso, ela se torna visível em qualquer situação, independente de como está o clima. À esquerda, o Apple Watch 9 e, à direita, o Apple Watch 10: pouca diferença à primeira vista. © nextpit No entanto, a tela ficou maior e mais brilhante. © nextpit O Digital Crown ainda está em seu lugar antigo, mas agora responde de forma muito mais suave. © nextpit Todas as pulseiras e carregadores continuam compatíveis com o modelo novo. © nextpit A Apple continua oferecendo muitas pulseiras estilosas. © nextpit A novidade é que o Apple Watch agora pode detectar a apneia do sono, mas também medir a profundidade da água. © nextpit Outra novidade: o relógio conta com um alto-falante para ouvir músicas ou podcasts. © nextpit Como a tela se tornou muito mais legível em diferentes ângulos de visão, você consegue visualizar seu conteúdo com bastante facilidade quando estiver ao ar livre durante o dia. Como acontece todos os anos, o Apple Watch 10 conta com novos mostradores de relógio, que podem ser personalizados tanto nas cores quanto na exibição. Um novo recurso, inclusive, faz o mostrador mudar de acordo com a posição do ponteiro, criando um efeito espelhado quase metálico. A caixa do relógio em si não possui alterações, e tanto a Digital Crown quanto o botão continuam localizados à direita. Mesmo que a Apple tenha aumentado as telas do Watch 10, (42 mm e 46 mm), as pulseiras das gerações anteriores ainda se encaixam no modelo novo.

Saúde e condicionamento físico: um pacote completo e poderoso Quando falamos de recursos de condicionamento físico, a Apple mostra o motivo de estar à frente da concorrência há anos. Um novo recurso do Apple Watch 10 é a detecção da apneia do sono, monitorando as interrupções da respiração enquanto dormimos. Testei a função assim que recebi o relógio e descobri que a minha respiração ainda é discreta, mesmo que eu, supostamente, ronque. Há quem diga que a Apple está se transformando cada vez mais em uma empresa especializada em saúde, pois ela vem coletando esses tipos de dados há muito tempo, com a permissão do usuário, claro, e de acordo com as regras rígidas de proteção de dados. Logo, outros dispositivos começaram a contar com essas funções, como o AirPods Pro e seu novo teste de audição. Veja mais recursos de condicionamento físico disponíveis no Apple Watch 10: Medição da frequência cardíaca: Para deixar a medição ainda mais precisa, o Apple Watch 10 conta com suporte para cintas peitorais de forma opcional. Por padrão, o relógio inteligente documenta a frequência cardíaca do usuário em repouso, o que permite tirar conclusões sobre a aptidão cardiorrespiratória a longo prazo.

Para deixar a medição ainda mais precisa, o Apple Watch 10 conta com suporte para cintas peitorais de forma opcional. Por padrão, o relógio inteligente documenta a frequência cardíaca do usuário em repouso, o que permite tirar conclusões sobre a aptidão cardiorrespiratória a longo prazo. Variabilidade da frequência cardíaca: Com este recurso, você pode obter relatórios diários sobre o seu condicionamento físico. Quanto maior o valor, mais você descansou e mais pode se esforçar de forma física ou mental.

Com este recurso, você pode obter relatórios diários sobre o seu condicionamento físico. Quanto maior o valor, mais você descansou e mais pode se esforçar de forma física ou mental. Sensores de movimento: O Apple Watch 10 usa sensores de movimento para contar seus passos e monitorar seu sono. Movimentos mais complexos também são reconhecidos, como os valores de eficiência do movimento vertical ou o tempo de contato com o solo durante uma corrida.

O Apple Watch 10 usa sensores de movimento para contar seus passos e monitorar seu sono. Movimentos mais complexos também são reconhecidos, como os valores de eficiência do movimento vertical ou o tempo de contato com o solo durante uma corrida. ECG: Preciso e confiável, o ECG faz a medição em apenas 30 segundos. Os dados podem ser exportados em PDF e enviados para um médico.

Preciso e confiável, o ECG faz a medição em apenas 30 segundos. Os dados podem ser exportados em PDF e enviados para um médico. Medição de oxigênio no sangue: Este recurso é prático, mas apresenta alguns desvios em relação aos dispositivos médicos. Ele pode ser preciso de forma suficiente para medir a saturação do oxigênio durante o sono, mas para quem sofre de doença pulmonar, é montanhista ou piloto, o ideal é usar equipamentos médicos mais profissionais.

Este recurso é prático, mas apresenta alguns desvios em relação aos dispositivos médicos. Ele pode ser preciso de forma suficiente para medir a saturação do oxigênio durante o sono, mas para quem sofre de doença pulmonar, é montanhista ou piloto, o ideal é usar equipamentos médicos mais profissionais. Temperatura da pele e rastreamento do ciclo para mulheres: Com base nas mudanças de temperatura, o dispositivo monitora o ciclo menstrual e oferece, por exemplo, previsão de dias férteis.

Com base nas mudanças de temperatura, o dispositivo monitora o ciclo menstrual e oferece, por exemplo, previsão de dias férteis. GPS: Ainda que o Apple Watch não ofereça GNSS multibanda, o posicionamento é bastante preciso e não fica atrás de smartwatches mais baratos que contam com essa tecnologia. Não só os chips de GPS são cruciais, como as antenas.

Ainda que o Apple Watch não ofereça GNSS multibanda, o posicionamento é bastante preciso e não fica atrás de smartwatches mais baratos que contam com essa tecnologia. Não só os chips de GPS são cruciais, como as antenas. Recursos de segurança: O relógio inteligente conta com detecção automática de fibrilação ventricular, e de queda com chamada de emergência automática. O Apple Watch 10 monitora muitos indicadores de forma automática, como o oxigênio no sangue, frequência cardíaca em repouso, temperatura da pele e, claro, o sono. Mas o grande desafio, como sempre, é saber o que fazer com todos esses dados. Algumas fabricantes, como Whoop ou Amazfit, estão tentando integrar treinadores virtuais em seus aplicativos com a ajuda dos dados coletados, mas não é uma medida muito convincente. Mesmo com GPS de banda única, o Apple Watch 10 oferece um rastreamento preciso. Os pequenos círculos mostram os pontos de medição reais, com interpolação entre eles. A densidade dos pontos de medição é muito alta e a precisão é excelente. © nextpit Depois de cada exercício, você pode definir a carga de treinamento. © nextpit Ao correr, o Apple Watch 10 não apenas registra a distância percorrida, a frequência cardíaca e o esforço, mas também parâmetros como o movimento vertical ou o tempo de contato com o solo. © nextpit O Apple Watch 10 monitora a saturação de oxigênio enquanto você dorme, o que ajuda a detectar a apneia do sono. © nextpit Sensores de esportes aquáticos O Apple Watch 10 é capaz de medir a profundidade do mergulho (até seis metros) e a temperatura da água, com resistência à àgua em uma profundidade de até 50 metros. Esses valores são suficientes para mergulhos com snorkel e similares, mas não para mergulhadores autônomos. A fim de comparação, o Watch Ultra 2 pode mergulhar a uma profundidade de 100 metros, fazendo medições de profundidades de até 40 metros. E já que estamos falando de água, gostei bastante do aplicativo que mostra as previsões de marés. O recurso é bastante útil para quem precisa saber qual é o momento certo para a sua próxima sessão de surfe ou caminhada.

Apple Watch 10: desempenho superior, bateria fraca A potência do novo chip S10 é perceptível. Os aplicativos são iniciados na velocidade da luz, a Siri responde mais rápido do que nunca e toda a operação é muito suave. Percebo isso na hora de ditar ou digitar textos em mensagens. A Apple ainda integrou um alto-falante que permite ouvir música e podcasts diretamente do relógio. É claro, no entanto, que o som não tem tanta potência, mas é uma adição muito útil para quem não está com o iPhone em mãos e ainda quer, por exemplo, atender ligações. Inclusive, a interação entre os HomePods e o Apple Watch agora funciona muito melhor. Assim que você se aproxima de um HomePod ativo, um elemento de controle correspondente aparece na tela do relógio. Bateria: na melhor das hipóteses, razoável Contar com muitas funções e opções acabam tendo um gosto amargo. De acordo com a fabricante, a bateria do Apple Watch 10 tem capacidade para durar cerca de 30 horas com uso médio e tela sempre ligada. Sem essa função, a promessa é de 45 horas. Na prática, porém, a bateria chega ao fim muito mais rápido se você fizer sessões de treinamento mais longas, principalmente com o GPS ativo. Além disso, as coisas ficam realmente mais complicadas quando o relógio se conecta à rede móvel sem ter um iPhone por perto. Nesse caso, você verá a bateria se esgotar em poucas horas. Outros relógios inteligentes ou pulseiras fitness estão mais bem posicionados nesse quesito, mas é importante enfatizar que eles não contam com toda essa gama de funções. O recurso de carregamento rápido foi um pouco melhorado e é capaz de levar uma bateria vazia a cerca de 80% de carga em apenas 30 minutos. Atualmente, nenhum outro Apple Watch apresenta essa velocidade.

Apple Watch Series 10 – Especificações Técnicas Produtos Apple Watch Series 10 Imagem Tamanho do relógio 42 mm / 46 mm Tela OLED LTPO

416 x 496 px (46 mm, 1.220 mm²)

374 x 446 px (42 mm, 989 mm²) SiP / UWB Apple S10 Sensores Sensor cardíaco elétrico

Sensor cardíaco óptico de 3ª geração

Sensor de temperatura

Bússola

Altímetro sempre ativo

Sensor de aceleração de alta gravidade

Sensor giroscópio com ampla faixa dinâmica

Sensor de luz ambiente

Sensor de profundidade

Sensor de temperatura da água Conectividade GPS ou GPS + LTE

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 4 Capacidade de memória 64 GB