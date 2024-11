O WhatsApp, recentemente, anunciou um novo recurso de transcrição e áudio para seu aplicativo. Com a novidade, você pode converter as mensagens de voz em texto sem usar métodos de terceiros. A função é ideal para quem não gosta muito de ter que ouvir os áudios, mas também não quer pedir para que os contatos parem de enviá-las.

É claro que existem vários motivos válidos para enviar uma mensagem de áudio em vez de texto, como se estiver dirigindo, por exemplo. Mas se você, assim como eu, tem medo de que o Meta/Facebook processe as suas mensagens para fazer a transcrição, não precisa se preocupar. A conversão acontece somente no dispositivo e pode ser feita sem uma conexão com a internet.

Inicialmente, a transcrição era limitada a poucos idiomas, mas agora já está disponível em português, inglês, espanhol, hindi, russo e português do Brasil. O recurso, no entanto, ainda está em fase de implementação, então nem todos os usuários do serviço têm acesso à novidade. De qualquer forma, o tutorial de como usá-lo está abaixo:

Como converter mensagens de áudio do WhatsApp em texto

Para ativar o recurso, você precisa de uma conexão com a internet para fazer o download do pacote de idiomas desejado. Antes, confira se o seu WhatsApp está atualizado. Agora, siga o passo a passo abaixo:

Acesse Configurações do seu WhatsApp; Entre em Conversas; Toque em Transcrição de mensagens de voz para ativar a opção; Selecione o idioma de sua preferência para converter as mensagens.

Ative a opção "Transcrição de mensagens de voz" em Configurações > Conversas. © nextpit O recurso de transcrição requer o download de um pacote de idiomas. Depois disso, a opção funciona até mesmo off-line. © nextpit Inicialmente, o recurso nativo estava disponível apenas nos seguintes idiomas. © nextpit Para converter uma mensagem de voz em texto, mantenha pressionada uma gravação de áudio e selecione Transcrever. O texto será exibido logo abaixo da mensagem de voz. © nextpit

Depois disso, basta voltar à janela de bate-papo, pressionar e segurar uma mensagem de voz e tocar em Transcrever. Talvez você ainda precise tocar no ícone de três pontos (⋮) antes de conferir a opção de transcrição.

Em um teste limitado com áudios em português e inglês, os resultados variaram entre médios e excelentes, dependendo do ambiente em que as mensagens de voz foram gravadas. Áudios feitos em movimento ou com muitos ruídos de fundo tiveram uma menor taxa de acerto, e mensagens que contavam com termos de outros idiomas também apresentaram erros. Porém, ambos os cenários não são os melhores para qualquer sistema de reconhecimento de voz.

Diferente do Telegram, não percebemos nenhum tipo de restrição em relação ao número de vezes que o recurso pode ser usado sem uma assinatura. Em nossos testes, notamos ainda que a opção de transcrição não funciona com vídeos, o que pode ser uma ótima ideia para uma futura atualização, ficando mais perto do app vizinho.

E você, costuma receber mensagens de voz? Você se incomoda com elas ou não se importa em receber áudios em aplicativos de mensagens? Compartilhe aqui nos comentários as suas melhores dicas de como lidar com elas.