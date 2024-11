Chegou o dia de se preparar para elevar a sua experiência com seu smartphone, conhecendo uma série de novos recursos encantadores em aplicativos de última geração! Se você busca um jogo divertido ou uma ferramenta de produtividade realmente útil, já pode conferir a nossa seleção com cinco apps e games excepcionais cuidadosamente analisados, disponíveis nas plataformas Android e iOS.

Dungeon Clawer é um jogo de batalha em que você coleta armas e outros itens naquelas máquinas de garras. Já o 0h h1 é um game de lógica que conta com gráficos simples, mas oferece uma profundidade de jogabilidade difícil de encontrar nos dias de hoje. E se você quiser reservar um barco, pode usar o Boat Booker para fazer isso rapidamente.

Com o DisMail, você faz o cadastro em sites com e-mails temporários, enquanto o Character AI: Chat, Talk, Text vira um bom amigo respondendo às suas perguntas como se estivesse conversando.

Mas se você preferir uma lista com apps e jogos que realmente são gratuitos, pode conferir o nosso artigo com os melhores aplicativos gratuitos, publicado duas vezes por semana!

Dungeon Clawler (Android e iOS)

Diz a lenda que pata de coelho traz sorte, mas não para o coelho que teve a pata cortada. Agora, você está em busca de vingança e vai contar com a ajuda de uma garra, aquelas de pegar pelúcias em máquinas. Essa é a premissa hilária do jogo Dungeon Clawer, diferente de tudo o que você já jogou antes.

Tudo começa com o coelho precisando enfrentar os inimigos com o máximo possível de armas pegas nas máquinas. O game conta ainda com artefatos e outros itens especiais que podem te ajudar nessa missão. A mecânica da máquina de garras é algo que, definitivamente, nunca vi em outros jogos.

Mas o que seria de um jogo sem batalhas épicas contra chefões, não é mesmo? Neste game, elas são intensas e insanas, no mínimo, e a cada vitória mais vantagens são desbloqueadas, te deixando com muito mais poderes. O jogo ainda tem um modo infinito, então é possível continuar jogando mesmo após cumprir todas as missões.

Preço: R$ 14,90 (Android) / R$ 19,90 (iOS) / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Com quatro modos de dificuldade para escolher (normal, difícil, mais difícil e pesadelo), o jogo traz um nível adequado para cada tipo de jogador. Toda a estética colorida e de desenho animado chega a ser irônica com tamanha a violência vista no game. Ainda assim, ele não é tão desnecessário e gratuito quanto Happy Tree Friends. O jogo também depende de muita sorte, já que a coleta de itens e armas depende da máquina de garras e ela pode ser bastante aleatória.

Faça o download de Dungeon Clawler no Google Play e na App Store.

DisMail: E-mails temporários (somente Android)

Vivemos em um mundo em que recebemos um bombardeiro de aplicativos e serviços virtuais todos os dias, que exigem o cadastro via e-mail. Eu até criei um e-mail alternativo para esses casos, assim posso me inscrever em coisas sem sentido tranquilamente. Mas e se eu te disser que há uma maneira melhor de fazer as coisas? E se houver a oportunidade de usar um e-mail temporário? A ideia não é nova, mas pelo menos o aplicativo DisMail traz essa opção aos usuários Android.

O aplicativo é ideal para criar endereços de e-mail temporários em um piscar de olhos, sem ter a sua segurança comprometida. Ele é ótimo para fazer registros on-line e evitar spam, mas tudo vai depender também do seu padrão de uso. Se você não se inscrever em serviços diferentes todos os dias, talvez não precise disso.

A interface do usuário é muito simples de usar e entender, e adoro como as minhas informações pessoais continuaram seguras e protegidas. O app também traz a função de copiar e colar, deixando o seu uso mais rápido e conveniente em sites e aplicativos.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Nenhum

Com o DisMail, agora você pode navegar na internet com muito mais tranquilidade!/ © nextpit

Mesmo que o DisMail não desperte um interesse instantâneo, é um daqueles aplicativos que sempre é bom ter, porque um dia você pode acabar precisando dele.

Faça o download do DisMail: Temporary Emails no Google Play.

Character AI: Chat, Talk, Text (Android e iOS)

O mundo, infelizmente, está cheio de pessoas solitárias. Então, se você gostaria de ter alguém para conversar, não seria de todo mal contar com a inteligência artificial para momentos em que seus amigos não estão disponíveis. Na verdade, seria ideal criar um personagem adequado que realmente gere uma conexão, não é mesmo? Pensando nisso, o Character AI foi criado.

O aplicativo conta com personalidades predefinidas para você explorar antes de começar a conversar, mas também pode construir personalidades virtuais para testar antes de iniciar um bate-papo de fato. Até agora, as conversas básicas, falando de assuntos gerais, deram certo. É claro, no entanto, que a IA traz algumas respostas padronizadas, mas acho que o grande apelo do app é a personalidade.

Percebi também que não posso enviar mais de uma resposta, pois é preciso esperar até que a IA me responda para eu dizer algo de novo. Cada resposta fornecida pode ser classificada, talvez com o objetivo de ajudar a simplificar e refinar o aplicativo com o tempo.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: R$ 49,90 (iOS) / R$ 49,99 (Android) / Conta necessária: Sim

Está sem um amigo humano para conversar no momento? Que tal, então, dar uma chance à IA? / © nextpit

No geral, a experiência de conversar com a inteligência artificial pode ser bastante divertida se você estiver sentindo muito tédio. Caso contrário, seja melhor dar uma olhada em aplicativos de namoro, pois você pode acabar fazendo boas amizades no meio do caminho.

Baixe o Character AI: Chat, Talk, Text no Google Play e na App Store.

BoatBooker (Android e iOS)

Se você é uma pessoa que adora e tem afinidade com o mar, vai gostar de conhecer o BoatBooker. Esse aplicativo permite que você tenha acesso às melhores experiências náuticas, onde quer que esteja. Com ele, você pode comparar barcos, se comunicar com os proprietários e escolher entre uma grande variedade de passeios.

Gosto de como a interface de usuário é limpa, bastante semelhante ao processo de fazer a reserva de um quarto de hotel ou de um voo. Basta escolher um local, colocar as datas e deixar que o app faça todo o trabalho pesado para você. É claro que quanto mais pessoas usarem o app, mais listagens começarão a aparecer, consequentemente oferecendo opções adicionais para quem quer muito sentir a brisa do mar durante as férias.

O aplicativo ainda informa o usuário sobre o tipo de barco disponível, além de mostrar uma lista com os recursos mais populares, como refeições, equipamentos de mergulho, bebidas e muito mais. Você também pode descobrir outras informações interessantes, como quando o barco foi construído ou restaurado, seu comprimento, capacidade e muito mais. Cada reserva exige um depósito de 15% do valor, com o restante sendo pago na data da viagem.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Reserve seu barco rapidamente com este aplicativo. / © nextpit

Caso você fique sem ideias de onde ir nas próximas férias, talvez possa usar o BoatBooker e ver as listas disponíveis. Então, basta escolher uma data e esperar pela diversão!

Faça o download do BoatBooker no Google Play e na App Store.

0h h1 (Android e iOS)

Tem um pouco de tempo livre na sua agenda? Talvez o seu cérebro esteja procurando novos desafios depois de ter maratonado uma série de vídeos do TikTok na semana passada. Se é o seu caso, você precisa conhecer o jogo 0h h1, um quebra-cabeças minimalista, que não custa um centavo e não tem anúncios. O game, obviamente, cativou a equipe do Nextpit com os desafios diários de lógica e com níveis infinitos.

Você percebe a quantidade de afeto dedicada ao jogo, pois claramente o desenvolvedor adora jogos de quebra-cabeça. Ele não exige nenhum tipo de raciocínio insano e inovador, ou ainda soluções ultrajantes. Cada quebra-cabeça, para o meu desgosto, pode ser resolvido apenas com lógica pura.

Basicamente, o 0h h1 conta com três regras para seguir. A primeira é que não é permitido deixar três peças vermelhas ou azuis uma do lado da outra em uma linha ou coluna. A segunda é que cada linha ou coluna completa deve ter o mesmo número de peças azuis ou vermelhas. Por último, mas não menos importante, duas linhas ou colunas não podem ser iguais.

Com isso em mente, me diverti muito completando a grade sem precisar adivinhar, ainda que em alguns momentos fiquei frustrado e acabei fazendo isso.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: R$ 4,90 (iOS) / R$ 14,99 (Android) / Conta necessária: Não

Felizmente, cada quebra-cabeça pode ser jogado no modo Zen, em que você não sente a pressão do cronômetro ou de um relógio de contagem regressiva. É claro que também há testes de tempo, indicado para as pessoas mais competitivas. O jogo, de fato, tem uma opção para cada gosto, e todos saem felizes no fim do dia. Obrigado, Stefan, por essa recomendação!

Faça o download do 0h h1 no Google Play e na App Store.

Chegamos ao fim da lista desta semana, o que você achou das dicas? Estamos ansiosos para voltar com mais uma seleção com os melhores apps na semana que vem!