Gemini: Use o "Ask About This PDF" para Pesquisar Arquivos

O Gemini já se tornou o assistente de IA padrão para quase todas as funções do Android. Em meio aos diversos recursos que a ferramenta de inteligência artificial vem ganhando, um dos mais recentes é o Ask About this PDF, ou “Pergunte Sobre Este PDF” na tradução literal, criado para melhorar a pesquisa de arquivos em PDF. A funcionalidade está disponível para assinantes do Gemini Advanced para Android. Confira o passo a passo de como usar o serviço.

O que é o recurso Ask About this PDF do Gemini?

A ferramenta Ask About this PDF foi apresentada pela primeira vez no ano passado, fazendo parte dos novos recursos contextuais do Gemini, como o Pergunte Sobre esta Tela. Inicialmente, a função foi incluída somente na versão beta mais recente do aplicativo do Google e deve chegar ao público geral em breve. Porém, somente assinantes do Gemini Advanced têm acesso.

O recurso Ask About this PDF é compatível com a visualização de documentos em PDF dentro do aplicativo Files do Google. No entanto, a função deve se estender ao Google Drive em breve, além de outros apps que fazem parte do Google Workspace com suporte a PDF, como o Google Chrome.

Em relação à compatibilidade, o novo recurso funciona com arquivos em PDF nativos ou digitalizados, em documentos com textos, imagens e até em diferentes idiomas.

Como usar o recurso Ask About this PDF do Gemini

Se você estiver usando a versão mais recente do aplicativo do Google e tiver uma assinatura do Gemini Advanced, o novo recurso Ask About this PDF pode ser ativado por meio do aplicativo Files do Google. Confira o passo a passo:

Abra um arquivo PDF no aplicativo Files do Google; Como alternativa, inicie o aplicativo Files do Google e procure um documento; Chame o assistente Gemini; Toque em Ask About this PDF; Aguarde o carregamento do arquivo; Assim que upload for concluído, digite ou fale a sua pergunta ou comando; Toque no botão "Enviar" para receber a resposta.

Toque no botão Ask About this PDF. © nextpit Aguarde o upload do arquivo PDF antes de fazer uma consulta. © nextpit Digite ou dite sua pergunta sobre o arquivo PDF. © nextpit Você pode realizar ações como copiar ou compartilhar os resultados. © nextpit Você pode fazer uma pergunta adicional ou definir o idioma em que os resultados serão apresentados. © nextpit

Você ainda pode fazer perguntas adicionais que serão respondidas pelo Gemini com base no conteúdo do PDF. Caso a IA não consiga extrair as informações do próprio arquivo, ela recorre às respostas obtidas em buscas na internet, excluindo o conteúdo do documento.

E se você acabar fechando o recurso Ask About this PDF, terá que reiniciar o processo tocando novamente no botão e aguardando até que o arquivo seja reenviado.

Por que o Ask About this PDF se destaca

O recurso Ask About this PDF conta com a vantagem de oferecer as respostas no idioma definido no dispositivo, seja qual for a língua do arquivo. Mas também há a possibilidade de escolher em qual idioma a inteligência artificial deve entregar seus resultados. Todas essas alternativas tornam a ferramenta ideal para usuários poliglotas.

A nova função também é muito útil para pesquisar e destacar itens ou seções específicas em PDFs maiores e que contam com muitos textos e páginas.

Como você pretende usar o recurso Ask About this PDF do Gemini? Vamos adorar saber a sua opinião nos comentários abaixo!