Xiaomi Smart Band 9 Active: Prós e Contras da Nova Pulseira Inteligente

A nova pulseira Xiaomi Smart Band 9 Active entrega um rastreador de condicionamento físico ainda mais barato que a Smart Band 9. Nesta review, então, vamos revelar os prós e contras do dispositivo antes de você considerar a compra.

Design, hardware e tela A Xiaomi Smart Band 9 Active tem um corpo mais largo que a Smart Band 9, mas a tela é menor. Enquanto o modelo padrão conta com 1,62 polegada, o Active possui 1,47 polegada, assim como a versão 8. Em relação ao design e acabamento, o dispositivo não tem pontos realmente fracos, mas não deixa de ser inferior à Smart Band 9. A Smart Band 9 Active está disponível nas versões Rosa, Preto e Bege. © nextpit Vou começar esta análise fazendo uma confissão: já estou testando as pulseiras fitness inteligentes da Xiaomi há alguns anos, mas estava ignorando completamente a versão Active. Se eu estivesse prestando atenção na variante, não me surpreenderia ao descobrir que o “Active” aqui não significa que o dispositivo é uma versão mais robusta dedicada a quem gosta de fazer exercícios ao ar livre, ou ainda a atletas. Na verdade, o termo é apenas o rótulo de uma versão econômica, o que em outras marcas acontece por trás de nomes como “Lite”, por exemplo. Agora que sei disso, não me choca o fato de que, ao contrário da Smart Band 9, a versão Active não é feita de metal. Então, ao comprar o produto, você vai receber uma bomba de plástico puro. Além disso, as pulseiras não são daquelas que ficam presas na caixa do relógio, mas apenas encaixadas em volta dela. A pulseira pode ser substituída empurrando a caixa do relógio para fora dela. © nextpit Medindo 45,9 x 9,99 e pesando 16,5 g (sem a pulseira), a Smart Band 9 Active é um pouco mais curta e fina que a Smart Band 9, e mais de 0,5 centímetro mais larga e 0,7 g mais pesada. Devido às bordas grossas, pode ser um pouco frustrante perceber que a tela parece maior, mas na verdade é ainda menor que a versão padrão. Falando na tela do relógio, ela é significativamente mais fraca que a Smart Band 9, pois é feita de LCD em vez de AMOLED. Ela também tem uma resolução menor, menos brilho, não tem sensor de luz ambiente e é mais difícil de usar.

Software e operação da Xiaomi Smart Band 9 Active A Smart Band 9 Active mostra a logo do HyperOS assim que a tela é ligada, e funciona da mesma forma que os outros modelos da linha. A pulseira inteligente não possui botões físicos, portanto tudo é controlado por meio da tela sensível ao toque. Sendo assim, é preciso deslizar para baixo para acessar as notificações, para cima para conferir os aplicativos, e para os lados para visualizar as configurações rápidas e widgets. Infelizmente, as bordas da tela são muito mais grossas do que parecem à primeira vista. © nextpit A tela não é tão agradável quanto a do modelo padrão, o que pode ser apenas uma falta de costume. Na Smart Band 9, eu toco em qualquer lugar da tela e deslizo para baixo para acessar as notificações. No entanto, se eu quiser fazer isso na Smart Band 9 Active, preciso deslizar para baixo a partir da borda superior. É claro que o detalhe não é um problema, mas não é uma forma tão prática. Tirando isso, o software funciona sem qualquer problema, e você ainda pode usar o aplicativo Mi Fitness da Xiaomi no seu smartphone como um app complementar. Vale pontuar também que a configuração foi muito simples e que não é possível fazer pagamentos via NFC com esta pulseira inteligente.

Fitness, saúde e outras funções Esta parte da análise existe para desabafar. Aqui, o dispositivo pode brilhar, mostrar todas as suas funções e provar o quanto o rastreamento ficou preciso. Mas para resumir o que está abaixo, não é bem sobre isso que vamos falar. Os problemas começam com o fato de que, como na Smart Band 9 Active, há o suporte para somente 50 modos esportivos em vez de 150. Além disso, a pulseira não é capaz de reconhecer automaticamente as atividades esportivas. Também tenho a sensação de que o rastreamento é menos preciso. É claro que não tive muito tempo para caminhar extensamente ao ar livre, mas consegui completar uma rodada decente e os resultados foram estes: Aplicativo Mi Fitness: 2,32 km, 3.103 passos;

Aplicativo Samsung Health: 3,71 km, 4.478 passos

Aplicativo Google Fit: 3,5 km, 4.501 passos; Os aplicativos da Samsung e do Google apresentaram resultados praticamente idênticos, mas o Mi Fitness fez um rastreio completamente diferente. Essa falha pode ser apenas um deslize, mas eu vou refazer este teste e, se o resultado for muito diferente, incluir os números aqui. Lembrando que os três aplicativos não são ferramentas de saúde, tampouco relógios e pulseiras inteligentes. Então, os resultados obtidos por meio desses recursos são apenas indicações, válidas também para o monitoramento da frequência cardíaca, oxigênio no sangue e níveis de estresse. Percebi ainda que a Smart Band 9 Active não tem aplicativo de calendário. Fora isso, suas funções são praticamente idênticas às da Smart Band 9. Talvez você ache um pouco irritante eu comparar as duas pulseiras nesta análise, mas é uma ação válida considerando que a diferença de preço entre elas é pequena. Antes de finalizar esta seção, preciso citar uma coisa que não é tão decisiva, mas merece destaque. Na página de produto da Xiaomi, a fabricante diz que o dispositivo é à prova d’água e resiste a uma profundidade até 5 ATM (50 metros), como na Smart Band 9. No entanto, não é recomendado o mergulho com aparelhos que não tenham resistência de até 10 ATM. Mais abaixo na página, há este recado: Resistência à água nominal de 5 ATM (equivalente a uma profundidade submersa de 50 metros). Isso significa que ela pode ser usada em piscinas, ao nadar perto da costa e durante outras atividades em águas rasas. Ela não é adequada para uso em chuveiros quentes, saunas ou durante mergulhos. Certifique-se de evitar impactos diretos de correntes rápidas. A resistência à água não é permanente e pode diminuir com o tempo. Então, como faço para descer até 50 metros de profundidade sem mergulhar? O rastreador funciona se eu o usar em uma profundidade de 50 metros, mas não tenho permissão para fazer isso? De fato, essa informação é um pouco confusa, então a minha única dica é que você tome bastante cuidado ao usar a pulseira na água.

Bateria da Xiaomi Smart Band 9 Active: simplesmente insuficiente Comparando com a Smart Band padrão, a Xiaomi aumentou a bateria para 300 mAh. A mudança até parece positiva, mas o desempenho é visivelmente pior na 9 Active. Em meus testes, a bateria levou exatamente 100 minutos para chegar em 100%. Sendo bem sincero, é um tempo muito longo, afinal ela deveria ser mais potente que a Smart Band 9. Logo, precisamos falar sobre o que justifica a bateria durar menos tempo, apesar de ter uma tela menor, ser menos brilhante e mais fraca, além de contar com menos funções. A própria Xiaomi afirma que a bateria deve durar até 18 dias, ou ainda nove dias com uso intenso. Para fins de comparação, mais uma vez, a bateria da Smart Band 9 é de 233 mAh e deve durar até 21 dias sem ver uma tomada. Os sensores ficam na parte inferior da caixa, assim como os pinos aos quais o cabo de carregamento se acopla magneticamente. © nextpit Mas eu também cometi um erro: comecei a usar a pulseira inteligente com 70% de carga e, após exatas 48 horas, precisei fazer uma nova recarga. Isso significa que meu uso intensivo é de mais de três dias em vez de nove. Quando peguei a pulseira, ativei tudo, desde as notificações até as medições permanentes de pulso e oxigênio no sangue. Mas tudo isso ainda não é suficiente para mim. Preciso mencionar também o incômodo com o cabo de carregamento, que é muito curto e preso aos pinos com ímã. Senti falta de um carregador na caixa e de suporte a carregamento sem fio, o que também não existe no modelo padrão do dispositivo.