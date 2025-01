Review do OnePlus 13: Um Smartphone Topo de Linha que Acerta em Cheio

Devo Comprar o OnePlus 13?

O OnePlus 13 é, sem dúvida, uma recomendação fácil, especialmente para fãs da marca ou entusiastas do ecossistema Android. Como mencionei anteriormente, o novo flagship acerta em cheio em praticamente todos os aspectos, mantendo o preço abaixo de US$ 1.000 (aproximadamente R$ 6.000). Para ser mais específica, os valores começam em US$ 899 (cerca de R$ 5.452), tornando-o ainda mais competitivo.

É claro que quando pensamos no custo-benefício para pessoas no Brasil, as coisas mudam. A OnePlus não comercializa seus smartphones no país. OnePlus por aqui, só por exportação mesmo. No entanto, se você estiver considerando comprar esse aparelho no exterior, continua sendo uma ótima opção.

No ano passado, a OnePlus ficou atrás da concorrência no quesito inteligência artificial, carecendo de recursos avançados que outras fabricantes já haviam implementado. Este ano, porém, a empresa repensou sua estratégia com o OxygenOS 15, que traz um conjunto robusto e criativo de ferramentas baseadas em IA, aprimorando significativamente a experiência do usuário. Aliado ao hardware de ponta, o OnePlus 13 continua fiel à filosofia da marca: entregar recursos premium sem extrapolar o custo.

Mesmo sendo um smartphone grande, segurá-lo com uma mão só para tirar fotos não é um problema, principalmente porque o design é bem equilibrado. © nextpit

No entanto, é impossível ignorar um ponto notável—a similaridade com os dispositivos da Oppo. Em 2024, comentei que os principais modelos da OnePlus compartilhavam muito do design e funcionalidades dos smartphones Oppo, e isso permanece com o OnePlus 13, que apresenta semelhanças marcantes com o Oppo Find X8 Pro. Apesar disso, o novo OnePlus se posiciona como uma alternativa atraente frente a gigantes como Samsung e Google.

Agora é com você! O que mais chamou sua atenção nas atualizações do OnePlus 13? Na sua opinião, o preço realmente faz dele uma escolha mais econômica quando comparado aos principais concorrentes?