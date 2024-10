Gemini: Use a IA do Google para Resumir Vídeos do YouTube

O Google está definitivamente animado com a sua ferramenta de IA, Gemini, que continua ganhando novos recursos. Agora, em smartphones Android compatíveis, é possível resumir vídeos do YouTube em apenas algumas etapas rápidas.

Recentemente, o Google incluiu a opção de perguntar ao Gemini sobre o que está aparecendo na tela do celular. Essa função pode ser aprimorada com extensões que oferecem mais contexto às suas consultas. Uma dessas extensões foi feita para o YouTube, e é essa que quero explorar hoje.

Como ativar a extensão do YouTube para Gemini

A integração do YouTube com Gemini deve estar ativada por padrão para a maioria dos usuários domésticos. No entanto, as contas do Google Workplace podem ter extensões bloqueadas por configurações de políticas.

Para verificar ou ativar a extensão do YouTube, basta seguir estas etapas:

Abra o aplicativo Gemini; Toque em sua foto de perfil no canto superior direito; Selecione Extensões; Role a tela para baixo para ativar a integração com o YouTube.

Verifique se a integração com o YouTube está ativa na opção Extensões do aplicativo Gemini. © nextpit Verifique se a integração com o YouTube está ativa na opção Extensões do aplicativo Gemini. © nextpit

O que você pode fazer com Gemini no YouTube?

Com a extensão ativada, sempre que você abrir Gemini enquanto assiste a um vídeo do YouTube, a ferramenta de IA deve exibir um botão chamado Perguntar sobre este vídeo, semelhante ao recurso Perguntar sobre esta tela, lançado recentemente.

De acordo com nossos testes, para que a integração com Gemini funcione, é necessário que o vídeo do YouTube tenha legendas, independentemente do idioma. Na verdade, as legendas não precisam nem estar ativadas, nem mesmo o vídeo, pois o recurso pode funcionar mesmo durante os anúncios que aparecem antes do conteúdo.

Basta ativar Gemini (por padrão, pressionando longamente o botão liga/desliga), tocar no botão Perguntar sobre este vídeo e fazer uma pergunta à IA, digitando ou falando em voz alta.

Invoque o Gemini enquanto estiver assistindo a um vídeo do YouTube e toque no botão "Perguntar sobre este vídeo". © nextpit Você pode perguntar ao Gemini digitando uma pergunta ou até mesmo perguntando pelo microfone. © nextpit Por padrão, a resposta é exibida em uma janela pop-up. Tocando no botão destacado, você a vê em tela cheia. © nextpit Há um botão de conversão de texto em fala para ouvir a resposta, e botões adicionais na parte inferior da resposta para copiar ou exportar o texto gerado. © nextpit Para o próximo teste, escolhemos um vídeo que está originalmente em coreano. © nextpit Pedimos uma lista de ingredientes com base na receita. © nextpit Apesar de pedir em inglês (em uma interface em português), o Gemini deixou algumas instruções em caracteres chineses para um vídeo sul-coreano. © nextpit Apesar dos problemas com o idioma, o Gemini manteve algumas dicas no final de sua resposta. © nextpit Nesse teste, pedimos um itinerário mais curto baseado em um vídeo de viagem de 7 dias. © nextpit Mais uma vez, o Gemini deixou algumas questões em branco em suas sugestões. © nextpit Até mesmo o Google sugere verificar novamente os resultados antes de se comprometer com as sugestões do Gemini. © nextpit O Gemini também funcionou em um vídeo em espanhol... © nextpit Você pode avaliar a resposta do Gemini, compartilhar ou copiar seu conteúdo. © nextpit

Além de pedir um resumo do vídeo, você pode tentar fazer perguntas diferentes sobre o conteúdo dele, como solicitar uma lista de compras de ingredientes em um vídeo de receita, ou ainda pedir um itinerário de viagem em um vlog com a temática.

Gemini retornou um resultado incompleto de um vídeo de receita em coreano, e muitas vezes foi necessário ajustar a pergunta para conseguir o resultado desejado. Uma nota de rodapé na janela Gemini nos lembra de sempre verificar novamente os resultados apresentados.

Oferta de afiliados Google Pixel 9

O Google também oferece integração Gemini com alguns outros aplicativos, como o YouTube Music, Google Drive, Gmail e até mesmo o Google Voos.

Você já experimentou Gemini em seu smartphone? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo!