Eu usei o anel para praticamente tudo, só tirava quando lavava a louça ou as mãos. Então é claro que esperava ver alguns arranhões no caminho. Mas depois de quase um mês de uso, a titânio do anel não mostrou nenhum risco — o que é impressionante. Além disso, o Galaxy Ring é compacto, leve e superconfortável para ser usado no dedo indicador, para o qual foi projetado .

Outra vantagem? Você pode coletar dados de estágios do sono sem precisar usar um smartwatch volumoso durante a noite e ainda ter uma tela dedicada para exercícios. No final, é uma sinergia inteligente, mesmo que cara, para monitorar a saúde e atividade física.

Houve momentos em que eu realmente não conseguia diferenciar se os dados vinham do Ring ou do Watch Ultra. É como o Espírito Santo — você não o vê, mas precisa acreditar que ele está lá.

Por fim, a integração de vários dispositivos de saúde no aplicativo Samsung Health pode ser frustrante. De acordo com a Samsung, os dados de ambos os dispositivos são sincronizados automaticamente no app, mas gerenciá-los individualmente é difícil porque não se sabe ao certo de qual dispositivo os dados estão vindo.

Quando o assunto é privacidade de dados de saúde, o Galaxy Ring cumpre os mesmos protocolos do Samsung Galaxy Watch e do aplicativo Health. Ele segue os principais regulamentos, como a HIPAA nos EUA, e a GDPR na Europa. O mesmo deve ser esperado no Brasil, em relação à LGPD.

O Galaxy Ring também vem com dois recursos interativos que usam sua função de gestos universais. Ao fazer o gesto de pinça com os dedos, é possível silenciar alarmes ou tirar fotos no dispositivo Galaxy.

A Samsung lançou um recurso útil chamado Find My Ring, criado para ajudar a localizar o anel inteligente através do ecossistema Galaxy. Mas há um problema: como o anel emite apenas luz, sem som, encontrar o dispositivo em uma pilha de roupas, por exemplo, pode ser um pouco difícil. É útil, mas não é exatamente infalível quando se trata da bagunça do dia a dia.

Dito isso, a experiência de usuário com o Samsung Health é bastante limpa e intuitiva, oferecendo algumas análises com base nos dados gravados — o que gosto bastante. O recurso é perspicaz e pode estimular conversas significativas sobre tópicos como qualidade do sono, frequência cardíaca em repouso e recuperação.

Na minha análise do Galaxy Watch Ultra, falei brevemente sobre como a interface do usuário do aplicativo Samsung Health parece um pouco infantil demais para o meu gosto, e vou repetir. Acredito que há um elemento cultural em jogo aqui — o design sul-coreano geralmente incorpora ícones de animais fofos e coraçõezinhos, o que talvez não caia tanto no gosto do público ocidental — como eu.

O Galaxy Ring é compatível com dispositivos Samsung e outros aparelhos Android — com algumas limitações. Você vai precisar do aplicativo Galaxy Wearable para gerenciar o Ring, e todos os seus dados de saúde e condicionamento físico serão sincronizados por meio do aplicativo Galaxy Health .

Funções de Saúde e Atividade Física

Por conta do formato, um anel inteligente é o companheiro ideal para monitorar a saúde. Sem tela, ele evita distrações que poderiam desviar a atenção. Mesmo com um conjunto básico de sensores, você não precisa manter o smartphone por perto para garantir que seus dados estejam seguros. Além disso, o anel oferece uma duração de bateria superior à maioria dos smartwatches e celulares, eliminando a necessidade de recarregá-lo diariamente .

Em relação ao monitoramento da saúde, o Galaxy Ring se mostrou confiável para o monitoramento da frequência cardíaca e, após a última atualização, suas métricas de sono estão quase no mesmo nível do meu dispositivo de referência, o Apple Watch Series 9. Dito isso, ainda que alguns recursos de atividade física e modos de treino tenham um desempenho decente, o formato do anel é inegavelmente um limitante.

Prós:

Monitoramento avançado do sono, rastreamento do ciclo menstrual e detecção automática de (alguns) exercícios;

O Energy Score fornece uma visão geral diária da condição física e mental;

Inclui sensores para monitoramento contínuo da frequência cardíaca e rastreamento da temperatura da pele.

Contras:

Não foi projetado com o monitoramento de atividades físicas em mente;

A confiabilidade dos dados depende muito das atualizações de software.

O Samsung Galaxy Ring é equipado com um sensor de monitoramento cardíaco e um de temperatura, e é capaz de detectar exercícios. / © nextpit

O Galaxy Ring funciona perfeitamente ao aplicativo Health, trazendo recursos familiares como monitoramento avançado do sono, rastreamento do ciclo menstrual e detecção automática de exercícios para atividades como caminhada e corrida. Como os mais recentes Galaxy Watch Ultra e Watch 7, ele também oferece o Energy Score — um panorama diário do seu estado mental e físico.

O Energy Score obtém métricas como a duração do sono, atividades do dia anterior, frequência cardíaca média e variabilidade da frequência cardíaca. Embora eu sempre tenha valorizado a Visão Geral Diária da minha pulseira Whoop 4.0, a Samsung ainda tem espaço para melhorar como esses dados são apresentados no aplicativo Saúde.

A Pontuação de energia é uma indicação de energia para enfrentar o dia, e é surpreendentemente realista. Nos dias em que mal me movi, ele sinalizou minha baixa atividade e fez o mesmo quando dormi pouco ou ultrapassei minha meta de esforço. O mais interessante foi ver como o software monitorou as mudanças relacionadas ao meu ciclo menstrual — ainda que fazer essas conexões exija uma boa compreensão do próprio corpo.

Captura de tela do aplicativo Samsung Health mostrando métricas de pontuação de energia, como a variabilidade da frequência cardíaca, temperatura da pele e frequência respiratória. © nextpit Captura de tela do aplicativo Samsung Health mostrando uma pontuação de energia de 79, com dicas sobre como manter o equilíbrio e recomendações de sono. © nextpit Captura de tela do aplicativo Samsung Health mostrando os fatores de pontuação de energia e suas classificações. © nextpit Captura de tela do aplicativo Samsung Health exibindo fatores de pontuação de energia, atividade do dia anterior e níveis de atividade. © nextpit O aplicativo Samsung Health mostra a pontuação de energia com dados de frequência cardíaca, variabilidade e temperatura da pele durante o sono. © nextpit Captura de tela do aplicativo Samsung Health mostrando os fatores de pontuação de energia e suas classificações. © nextpit

Nas minhas análises, gosto de me concentrar em recursos específicos para trazer uma perspectiva mais prática e relacionável. No caso do Galaxy Ring, vou falar sobre o rastreamento do sono e na análise da corrida. Mas, antes de entrarmos nesse assunto, há algo que preciso destacar: o dispositivo precisou de uma atualização para se mostrar confiável.

Há apenas alguns dias, eu estava pronta para avaliar o Galaxy Ring com uma nota bem baixa. O rastreamento do sono estava muito irregular, e as leituras de frequência cardíaca estavam consistentemente mais altas do que as que eu estava obtendo com meus dispositivos confiáveis. Uma rápida pesquisa mostrou que eu não estava sozinha nessa frustração. Então, na terça-feira, 10 de setembro, a Samsung lançou uma atualização para o Galaxy S24 Ultra, que também otimizou o aplicativo Wear e o Galaxy Health.

E o fato é o seguinte: desde a atualização, minhas leituras de frequência cardíaca estão sincronizadas com minha cinta peitoral Wahoo, e os dados de sono ficaram muito mais próximos do que vejo no meu Apple Watch Series 9 — conhecido por ser bastante preciso com os estágios do sono.

Aplicativo Samsung Health mostrando os estágios do sono com horários e durações de vigília, REM, sono leve e sono profundo do dia 12 de setembro. © nextpit Rastreamento de sono do aplicativo Apple Health mostrando o tempo na cama e os estágios do sono em 12 de setembro. © nextpit

Portanto, mesmo que essa atualização tenha sido uma correção muito bem-vinda, vale a pena observar que a precisão do Samsung Health ainda depende muito de atualizações regulares de software. Isso é algo que você precisa considerar.

Métricas do sono

Sejamos sinceros: a análise do sono é uma das coisas mais difíceis para um dispositivo inteligente. Mas alguns dos algoritmos estão ficando muito bons em combinar dados de frequência cardíaca e de sensores de movimento para mapear melhor seus estágios de sono.

Celulares que executam o One UI 6.1 mais recente, como o Galaxy S24 Ultra, pode fornecer um monitoramento dos estágios de sono confiável em conjunto com o app de Saúde.

Além disso, a Samsung oferece um treinador de sono alimentado por IA que precisa de cerca de três semanas de dados para gerar um relatório sobre os hábitos do sono. É legal ver o que ele tem a dizer, mas não espere que ele revolucione sua rotina de sono. Ainda assim, é uma ótima ferramenta educacional.

As métricas de sono também alimentam uma pontuação geral de energia, portanto, a clareza é fundamental aqui. Se os dados estiverem errados, você vai precisar confiar na própria consciência corporal para corrigi-los. Dito isso, o Galaxy Ring se mostrou sólido, entregando leituras que se alinham com outros dispositivos e com minha percepção de como me sinto descansada. Se o seu não estiver atingindo o objetivo, verifique se o Ring e o dispositivo companheiro estão atualizados para a versão mais recente do software.

Aplicativo Samsung Health mostrando dados de sono: 7h 12m de sono, pontuação excelente de 94. © nextpit A seção Sono do aplicativo Samsung Health mostra uma pontuação de 94, excelente tempo de sono e porcentagens de recuperação. © nextpit Pontuação de sono do aplicativo Samsung Health: 94, 20 pontos acima da média da faixa etária, com diretrizes de pontuação de saúde. © nextpit Análise do sono do aplicativo Samsung Health mostrando os estágios e os níveis de oxigênio no sangue. © nextpit Aplicativo Samsung Health mostrando dados do sono: gráficos de oxigênio no sangue e temperatura da pele. © nextpit Interface de rastreamento do sono do aplicativo Samsung Health mostrando o tempo e a pontuação do sono. © nextpit Interface de rastreamento do sono do aplicativo Samsung Health mostrando a consistência e as conquistas do sono. © nextpit

Estatísticas de corrida

Para este exemplo, usei uma sessão de corrida depois de atualizar o One UI, juntamente com os aplicativos Health e Wear. Mesmo que seja difícil correr com o Galaxy Ring — já que o suor faz com que o anel escorregue—, ainda é possível. O anel tende a deslizar do dedo indicador e, sem uma alça para fazer o ajuste, não há muito o que você possa fazer além de garantir que ele esteja posicionado corretamente, com o entalhe na base do dedo.

O Ring reconhece automaticamente a corrida — ou você pode iniciar a atividade direto no celular — e rastrear métricas como duração, distância, ritmo, frequência cardíaca, cadência e passos. Porém, como ele não tem GPS integrado, você precisa estar com o seu smartphone para armazenar mapas e rotas. A Samsung monitora a frequência cardíaca em cinco zonas, e isso é praticamente tudo o que você tem.

Aplicativo Samsung Health exibindo detalhes do treino: 3,19 km, duração 24:37, ritmo médio de 07'41"/km, frequência cardíaca 145 bpm. © nextpit Tela do aplicativo Samsung Health mostrando estatísticas de corrida: ritmo, frequência cardíaca e tempos de volta. © nextpit Aplicativo Samsung Health exibindo estatísticas de corrida e zonas de frequência cardíaca. © nextpit O aplicativo Samsung Health mostra zonas de frequência cardíaca e dados com frequência cardíaca média e máxima. © nextpit O aplicativo Samsung Health mostra os tempos de volta e a distância em um mapa. © nextpit O aplicativo Samsung Health exibe detalhes do treino de corrida, incluindo duração, distância, frequência cardíaca e gráfico de ritmo. © nextpit

Na minha opinião, o Galaxy Ring não foi projetado para monitorar atividades físicas; ele é mais adequado para a contagem de passos e o monitoramento geral de saúde. É uma adição interessante, mas não é ideal para quem procura uma leitura mais avançada quando faz exercícios físicos.

Dito isso, o Galaxy Ring apresentou resultados próximos aos da minha cinta peitoral Wahoo. Se você estiver usando o aplicativo Samsung Health, também pode emparelhar uma cinta peitoral como acessório para obter dados de frequência cardíaca ainda mais precisos — mas o sensor PPG do Ring já faz um trabalho decente por si só.