Quando foi a última vez que você fez uma auditoria de aplicativos no seu smartphone? Você acha que está na hora de dar uma melhorada? Talvez, ele precise de um novo jogo ou aplicativo de produtividade e, se for o caso, você veio ao lugar certo. Toda semana, criamos uma lista de cinco sugestões de apps e games de primeira linha que testamos pessoalmente nas plataformas Android e iOS. Não é preciso dizer que tudo o que não passar pelos padrões mínimos será eliminado.

Você é competitivo? Se sim, vai adorar o Auto Pirates, jogo em que suas habilidades de marinheiro são testadas contra jogadores do mundo todo. Procurando um aplicativo de diário simples? Experimente o DailyBean. Com o Impact, cada passo dado você apoia a caridade. Os usuários do Android podem ainda conferir o Shake It! e o Sum Up AI Notification Summary, duas excelentes opções!

Todos esses aplicativos foram selecionados e analisados por nossos editores para garantir que, na medida do possível, estejam livres de qualquer tipo de microtransações maliciosas ou anúncios irritantes. Mas se você acha que prefere apps e jogos totalmente gratuitos, há sempre a nossa lista com os principais aplicativos gratuitos, que é publicado duas vezes por semana.

Auto Pirates: Captains Cup (Android e iOS)

Vamos esclarecer as coisas logo de cara: esse é um jogo de batalha automática com gráficos irresistivelmente bonitinhos que vão te fisgar desde o início. Você vai selecionar uma tripulação e cada membro vai contar com suas próprias habilidades, pontos fortes e, é claro, fracos. Escolha muito bem seu time antes de entrar em um combate por turnos contra outros jogadores.

Cada vez que você vencer e progredir, poderá usar seus ganhos para melhorar suas chances na batalha. É claro que ter uma tripulação superior não significa nada se o seu oponente for mais estratégico do que você. Por isso, não se trata apenas de força bruta, mas também de inteligência.

Você vai ter que se acostumar um pouco com a mecânica do jogo. Ainda que a curva de aprendizado não seja tão íngreme, não é algo que você possa simplesmente lançar e mergulhar de cabeça, então vai levar algum tempo para se acostumar com ele.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 67,99 - R$ 134,99) / Conta necessária: Nenhuma

No entanto, depois de passar um bom tempo jogando, vai perceber que existem poucas opções quando se trata de ter o melhor tipo de tripulação para conquistar os sete mares.

Baixe o Auto Pirate: Captains Cup no Google Play e na App Store.

DailyBean: Diário Mais Simples (Android e iOS)

A vida de cada pessoa é diferente, e alguns de nós adoram anotar os pensamentos e registrar em um diário tudo o que aconteceu em um dia específico. O DailyBean é um aplicativo de diário muito bonito que me dá a liberdade de anotar minhas aventuras facilmente por meio de um sistema de abas intuitivo e simples de entender.

Adoro como o calendário mensal me permite conferir rapidamente como estou me sentindo durante todo o mês. Ele traz uma visão geral atualizada por meio de cinco "feijões" de humor, e clicar em cada um vai revelar o registro que escrevi.

Além dos grãos de humor, existem também ícones de atividade que ajudam a resumir o que tenho feito durante o dia. É claro que, se eu quiser me aprofundar nos detalhes, sempre posso incluir uma linha de anotações e uma foto.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 5,49 - R$ 49,90) / É necessário ter uma conta: Não (mas é recomendado)

O DailyBean é um diário simples para você acompanhar sua vida. / © nextpit

A presença de blocos de categorias me ajuda a categorizar diferentes eventos da vida em um instante. Eles podem ser facilmente adicionados e excluídos quando eu quiser. Eu diria que esse aplicativo funciona melhor para aqueles que acham difícil escrever como se sentem e como estão se saindo.

Baixe o DailyBean: Simplest Journal no Google Play e na App Store.

Impact - Steps Fitness Charity (Android e iOS)

Você é daqueles que adoram caminhar 10.000 passos por dia? Se sim, por que não deixar suas ações impactarem mais vidas conforme fica mais em forma? Como o nome do aplicativo sugere, o Impact permite que você faça uma mudança positiva a cada passo.

Você pode usar o smartphone, um rastreador de condicionamento físico ou o Apple Watch para acompanhar seus movimentos, sejam eles caminhadas, corridas ou exercícios em ambientes fechados.

As empresas patrocinam seus passos por meio de seus programas de CSR (Corporate Social Responsibility/Responsabilidade Social Corporativa), enquanto você sua por uma boa causa. Dessa forma, as organizações sem fins lucrativos podem receber dinheiro para garantir que seus projetos existentes tenham verba para continuar. Este é um aplicativo em que cada passo conta!

Cada 2.500 passos arrecadam, aproximadamente, US$ 0,10 (cerca de R$ 0,56) para uma causa social de sua escolha. Gosta do meio ambiente? Plante uma árvore caminhando. Gosta de crianças? Alimente-as enquanto caminha pelo asfalto. Há várias opções para atender a praticamente todo mundo.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim / É necessário ter uma conta: Sim

Caminhe em direção a um mundo melhor. / © nextpit

A gamificação é outro aspecto interessante do app, pois você pode ganhar distintivos e faixas que te motivam a manter a consistência. Afinal, é sempre bom sentir que alcançou algo, pois você só pode vencer o que está em sua frente: você mesmo!

Faça o download do Impact - Steps Fitness Charity no Google Play e na App Store.

Shake It! (Android)

Ter um sensor giroscópio no smartphone mudou a maneira na qual o dispositivo é usado. Ele pode fornecer uma contagem estimada do número de passos dados por dia, além de ser usado para jogar ou até mesmo realizar outras tarefas sacudindo o aparelho. Shake it!, portanto, é um aplicativo simples que pode ser do interesse dos usuários de Android.

O que ele faz? Basicamente, você pode atribuir uma ação ou selecionar um aplicativo a cada sacudida no dispositivo. Isso facilita a ativação da lanterna ou o acesso à câmera, por exemplo, apenas agitando o aparelho. É claro, acredito eu, que esse talvez não seja o melhor app se você for uma daquelas pessoas que canalizam os nervos sacudindo as pernas em um evento social. Isso significaria abrir acidentalmente um aplicativo!

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim / Conta necessária: Não

Agite seu smartphone para ativar as funções selecionadas. / © nextpit

Nesses casos, felizmente, há um controle deslizante para selecionar o grau de sensibilidade à detecção de movimento. Você pode usar gestos de torção, de chacoalhar e até mesmo ativar a vibração para dar um "chute" adicional. No geral, esse é um aplicativo simples com uma função simples, mas o mais importante é que ele funciona sem nenhum problema e em uma interface de usuário clara!

Faça o download do Shake it! no Google Play.

Sum Up AI Notification Summary (Android)

Há momentos em que você se sente uma sobrecarga com o número de grupos de bate-papo em que está? Felizmente, você pode ter um alívio com o Sum Up AI Notification Summary. Pelo nome do aplicativo, você percebe que a IA está mais uma vez na vanguarda e esperamos que ela facilite nossas vidas. Antes de começar, você precisa de uma chave de API Gemini.

Esse aplicativo vai acompanhar o número de mensagens recebidas por meio de seus vários apps de mensagens, incluindo WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Slack, entre outros. Você pode pedir ao app para fornecer um resumo de qualquer um dos seus mensageiros associados. É preciso receber de 3 a 7 mensagens para que um resumo rápido seja elaborado e exibido na sua barra de notificação.

Preço: R$ 5,49 / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Deixe a IA resumir a sujeira da sua rede social. / © nextpit

Mesmo que não funcione tão bem com memes e outros tipos de adesivos e GIFs animados, ele faz maravilhas com texto. É claro que o app funciona melhor quando o texto é coerente. Não tive a chance de conversar com uma Geração Z ou Geração Alfa usando o Sum Up, portanto, não tenho ideia se ele é capaz de decifrar suas gírias.

Faça o download do Sum Up AI Notification Summary no Google Play.

Com isso, chegamos ao fim do compilado com os 5 principais aplicativos da semana. Esperamos que nossa seleção esteja de acordo com seu apetite por apps! Fique ligado na próxima semana para mais uma lista!