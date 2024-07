Procurando maneiras de aprimorar sua experiência com o smartphone com novos apps interessantes? Não procure mais! Selecionamos cuidadosamente uma coleção dos melhores aplicativos da semana, só para você. Nossa equipe de editores da nextpit fez uma curadoria cuidadosa e examinou minuciosamente essas cinco opções cativantes, desenvolvidas para usuários de iPhone e Android. Então, sem perder mais tempo, vamos explorar o que esses aplicativos e jogos têm a oferecer!

Desperte um pouco de energia com o Twilight Survivors enquanto você sobe de nível e sobrevive a ondas intermináveis de ataques inimigos com seu personagem cada vez mais poderoso. Quer aproveitar o poder da IA ao fazer anotações de voz? O apropriadamente chamado Voicenotes dá conta do recado.

Melhore seu gerenciamento de dinheiro com o Meow Money Manager. Há também o Friendly Social Browser, que ajuda a simplificar sua experiência em redes sociais em um único local. Os usuários do Android também podem ficar curiosos para conhecer o Material Files, um gerenciador de arquivos alternativo para examinar toneladas de dados em seu smartphone.

Na atual era digital de ritmo acelerado, encontrar aplicativos que sobrecarregam os usuários com compras no aplicativo e anúncios intrusivos infelizmente se tornou algo muito comum. Mas não se preocupe, pois estamos aqui para nivelar o campo de jogo e protegê-los de quaisquer despesas inesperadas. Nossa missão é clara e crucial: fornecer aplicativos que elevem a experiência com o smartphone e ofereçam vantagens adicionais.

Se você estão em busca de pechinchas excepcionais em aplicativos, não procurem mais, pois temos uma seleção meticulosa de aplicativos gratuitos para a semana! Toda semana, selecionamos uma série de aplicativos que normalmente são pagos, mas que atualmente estão disponíveis gratuitamente por meio de uma promoção exclusiva.

No entanto, os 5 principais aplicativos da semana estão em uma categoria à parte. Sem mais delongas, vamos nos aprofundar no crème de la crème desta semana - os 5 principais aplicativos que reinam supremos no reino dos jogos e aplicativos para celular!

Twilight Survivors (Android e iOS)

Os Roguelikes são muito comuns hoje em dia, e é preciso algo especial para capturar a atenção das massas. O Twilight Survivors faz isso muito bem, oferecendo sequências de animação fantásticas e uma diversidade de armas para ajudá-los a despachar ondas aparentemente intermináveis de inimigos. Também gosto de como funciona o sistema de atualização, que faz com que vocês se sintam mais poderosos quase que imediatamente, mas o nível de desafio também é aumentado de acordo para que vocês não se sintam superpoderosos.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 9,90 a R$ 49,90) / Requer conta: Sim

Embora a jogabilidade seja simples, talvez você queira explorar o jogo usando personagens diferentes. Afinal de contas, cada personagem possui armas exclusivas com suas árvores de talentos individuais. Cabe a você atribuir diferentes pontos na Árvore de Talentos à medida que desenvolve os pontos fortes do seu personagem. Não é preciso dizer que tudo é equilibrado com fraquezas individuais também, portanto, é realmente um equilíbrio interessante de reflexos e estratégia.

Você também pode gastar moedas para aumentar ainda mais a força de seus personagens, enquanto o sistema de Lore torna cada experiência de jogo diferente. Com 4 mapas e 15 níveis para mantê-lo ocupado e mais de 50 tipos de monstros diferentes, o bestiário não deixa faltar surpresas para mantê-lo viciado.

Baixe Twilight Survivors na Google Play Store e na Apple App Store.

Voicenotes: Notas de voz com IA (Android e iOS)

Escrever com caneta e papel costumava ser a única maneira, mas com o advento dos computadores, a digitação ficou infinitamente mais rápida e precisa. E quanto ao reconhecimento de voz? Isso ainda é útil para repórteres e salas de aula e, para aqueles que têm uma veia criativa, às vezes falar o que pensa faz sentido. O Voicenotes é o lugar para você gravar ideias em voz alta, transcrevê-las automaticamente e criar diferentes corpos de texto-uma postagem de blog bem fundamentada ou um tweet rápido, ambos funcionam.

Também gosto do recurso "Ask your AI", que me permite interagir com minhas anotações. É muito melhor do que tentar me lembrar do que escrevi anteriormente (imagine coletar uma quantidade considerável de anotações e tentar vasculhá-las, mesmo sem as hashtags corretas, você ainda pode tornar essa tarefa de procurar uma agulha em um palheiro muito mais fácil!).

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim / Requer conta: Sim

Turbine sua vida usando notas de voz para listar tarefas. / © nextpit

A interface é muito simples de usar, e você terá que habilitar o acesso ao microfone para que ele funcione (obviamente, considerando que é um aplicativo de anotações de voz). Você pode optar por compartilhar suas anotações com outras pessoas ou marcá-las com uma estrela para facilitar a consulta posterior. E, caso não tenha muita certeza sobre o esforço de transcrição do aplicativo, você sempre pode reproduzir a nota de voz para saber a mensagem real. Às vezes, ocorrem confusões, mas é muito raro.

Baixe o Voicenotes: AI Voice Notes na Google Play Store e na Apple App Store.

Friendly Social Browser (Android e iOS)

Quanto tempo você passa diariamente nas mídias sociais? Demais ou só muito? É o que sinto às vezes, e se ao menos houvesse uma maneira de consolidar todas as minhas mídias sociais em um aplicativo sem ter que mudar de janela. Talvez isso fosse mais fácil de gerenciar e, portanto, reduziria meu vício de rolar a tela.

Conheça o Friendly Social Browser, você pode usar esse aplicativo para gerenciar seu Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Medium, Pinterest, Reddit, TikTok, Quora e Tumblr. E eles até incluíram a Pesquisa do Google para dar um toque extra.

Basicamente, você insere suas informações de login para cada conta individual de mídia social para acessá-las em um único lugar. O que é ótimo nesse aplicativo é que você pode ajustar as configurações do Facebook e do Twitter, inclusive ativar o download de vídeos em HD e ocultar histórias se não quiserem se distrair com a vida dos outros. Esse aplicativo ajudará a bloquear anúncios no Facebook e no Twitter, fornecendo estatísticas de uso para que vocês possam gerenciar melhor a sua vida e o seu tempo.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 a R$ 49,90) / Requer conta: Não

Facilite o gerenciamento de mídia social com o Friendly Social Browser. / © nextpit

No geral, ainda há relatos de instabilidade por parte de alguns usuários desse aplicativo. Isso pode afetar um pouco a economia da informação por meio do bloqueio de anúncios, mas, pessoalmente, acho que poucas pessoas serão afetadas, considerando que o aplicativo não foi baixado milhões de vezes. Em suma, é insignificante, ao mesmo tempo em que proporciona a vocês mais tranquilidade ao percorrer a vida de outras pessoas.

Faça o download do Friendly Social Browser na Google Play Store e na Apple App Store.

Meow Money Manager (Android e iOS)

O gerenciamento financeiro não é algo que todos dominam bem. Alguns de nós são simplesmente mais experientes financeiramente do que outros, mas a boa notícia é que a inteligência financeira pode ser ensinada. Por que não pedir a ajuda de um aplicativo se vocês acham que querem ter um melhor controle de suas finanças?

Como brincar é uma das melhores maneiras de aprender, o Meow Money Manager se encaixa perfeitamente. Esse aplicativo simpático entra em cena para gerenciar seus ativos pessoais, funcionando como um rastreador de despesas para registrar seus gastos financeiros e fluxo de caixa.

O que mais gosto nesse aplicativo é a quantidade de privacidade que ele oferece. Ele não salva nenhuma das minhas informações, o que é vital para garantir que minha privacidade permaneça protegida. A natureza leve do aplicativo e a interface de usuário intuitiva, juntamente com o design bonito, não tornam o preenchimento de contas e despesas uma tarefa árdua. Na verdade, com mais de 200 ícones bonitinhos para escolher, você terá muitas opções.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 a R$ 69,90) / Requer conta: Não

Controle melhor suas finanças com este aplicativo de gerenciamento financeiro. / © nextpit

O que é um aplicativo de controle de despesas se ele não pode exportar dados para CSV? Os relatórios em CSV facilitam o uso em outros softwares mais avançados, se necessário, e a apresentação em gráfico de pizza também permite que vocês tenham uma visão geral. É bom ver que o Meow Money Manager também oferece suporte ao backup do Google Drive, para o caso de algo dar errado em seu aparelho. Para aqueles que acham que vale a pena usar o Meow Money Manager, talvez faça sentido assinar o Plano Pro, pois é um pagamento único para uso vitalício.

Faça o download do Meow Money Manager na Google Play Store e na Apple App Store.

Material Files (Android)

Todo mundo já deve estar acostumado a ter um gerenciador de arquivos. No entanto, as coisas ficam um pouco complicadas em um smartphone. Você pode pensar que todos os gerenciadores de arquivos são iguais e, de certa forma, está certo. O Material Files se encaixa em meus critérios como uma luva por um motivo básico: é extremamente simples de usar.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Requer conta: Não

Torne a navegação de arquivos mais fácil com o Material Files. / © nextpit

O design limpo facilita a navegação e é extremamente intuitivo. Há também animações sutis quando você navega de uma pasta para outra. Um recurso incorporado que proporcionou uma agradável surpresa foi a capacidade de abrir novas janelas com até mesmo uma opção para abrir arquivos em um aplicativo de terminal. Para aqueles que têm mais de 40 anos e cuja visão está começando a ficar turva, ter miniaturas grandes de visualização ao navegar pelas imagens é sempre bem-vindo.

Ah, sim, eu mencionei que ele também suporta servidores SMB para aqueles que preferem armazenar seus arquivos em um NAS? O melhor de tudo é que esse aplicativo é gratuito e não vem com nenhum anúncio, nem é necessário fazer login com uma conta. Basta instalar e pronto!

Faça o download do Material Files na Google Play Store.

Com isso, chegamos ao fim da lista desta semana. Alguma de nossas recomendações foi útil? Deixe-nos saber nos comentários se houver algo que deixamos de fora e que vocês gostariam que todos conhecessem.