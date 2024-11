O Forgotten Memories: Remastered é um jogo de terror e de sobrevivência que exige muito raciocínio rápido, e talvez o ideal seja jogar com as luzes acesas. Já o Pinnit vai garantir que as notificações importantes não sejam apagadas acidentalmente, enquanto o Goblin Tools te ajuda a manter o controle da sua lista de tarefas.

Com o HappyCow, veganos conseguem encontrar com mais facilidade restaurantes do tipo quando estão em novas cidades ou de férias no exterior. Por último, mas não menos importante, o Daylio Journal é um aplicativo de bem-estar criado para você monitorar o seu humor durante o dia.

Nossa equipe analisou com cuidado cada aplicativo apresentado nesta seleção, garantindo que eles não contam com micro transações irritantes e anúncios intrusivos. Mas se você também gosta de conferir apps e jogos que são completamente gratuitos, você pode aproveitar a nossa lista com os melhores aplicativos gratuitos da semana!

Forgotten Memories: Remastered (Android e iOS)

Eu sei que o Dia das Bruxas já passou, mas isso não significa que você não tem mais a desculpa para se assustar! O jogo Forgotten Memories está de volta, agora em uma versão remasterizada, entregando um visual ainda mais atrativo e uma ótima iluminação. Ele conta com aquele tipo de atmosfera de terror de sobrevivência que deixa as palmas das mãos suadas e a postura tensa.

No game, você tem a missão de investigar um caso bastante estranho, explorando um lugar desconhecido com sua fiel pistola em mãos, além de outras armas que você pode pegar pelo caminho. Os inimigos e outras ameaças estão à espreita em todos os cantos, e você provavelmente vai passar a evitar manequins e bonecos no mundo real depois de jogar o game por muito tempo, como aconteceu comigo.

Adorei a forma na qual o jogo demonstra toda essa sensação sobrenatural, provocando arrepios e sustos cuidadosamente planejados. Até decidi jogar com as luzes acesas [nota do editor: o autor não foi o único], pois não tenho tanta coragem assim. Os controles são firmes, mas eu ainda acho que jogos como esse, em que é necessário ter muita precisão, o uso de um controle externo seria melhor para a experiência geral.

Preço: R$ 24,99 (Android) / R$ 49,90 (iOS) / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

O melhor de tudo é que o jogo é completo, então você não precisa se preocupar em pagar mais por compras internas. Simplesmente não existem armas, munição ou itens para comprar. Logo, assim que você faz a compra do aplicativo, já pode se livrar de todos os elementos sobrenaturais do game usando suas habilidades, reflexos, raciocínio rápido e as armas certas, claro.

Baixe Forgotten Memories: Remastered no Google Play e na App Store.

Pinnit (só para Android)

Você já passou pela situação de deslizar o dedo na tela do smartphone e, sem querer, fechar uma notificação importante? Se sim, o Pinnit foi criado para salvar o dia de todos nós que temos memória de curto prazo. Este app vai pedir permissão para acessar todos os outros aplicativos do seu celular, mas por uma boa causa: ele garante que todas as suas notificações permaneçam fixadas na parte superior do painel de notificações. Elas ficam por lá até você escolher soltá-las.

Como isso funciona? A resposta é bem simples! Basicamente, o app vai fixar todas as notificações por padrão, e mesmo que você toque em "limpar" no painel suspenso, os itens fixados não serão removidos. Elas continuarão por lá até que você faça a remoção manualmente. Em outras palavras, o app protege suas notificações contra falhas, fazendo você prestar atenção ao que elas dizem.

O aplicativo também pode ser usado para te ajudar nas tarefas do dia a dia, basta criar uma nova notificação com o título e descrição corretos, seguidos da hora e data. Com isso, na hora marcada, o recado vai aparecer em forma de notificação.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,99) / Conta necessária: Não

O app Pinnit garante que nenhuma notificação passe despercebida. / © nextpit

O Pinnit oferece uma avaliação gratuita de 14 dias, com todos seus recursos desbloqueados. Após o término do período de avaliação, você pode fazer a compra do app no Google Play por um pagamento único de R$ 4,99. Em outras palavras, você não precisa se preocupar com assinaturas semanais ou mensais se busca por um aplicativo de longo prazo.

Faça o download do Pinnit no Google Play.

Goblin Tools (Android e iOS)

Se você sempre procurou um aplicativo que tivesse todas as respostas para sua vida, precisa conhecer o Goblin Tools. Ele não é tudo isso, mas chega perto do que você busca. O app, em sua essência, funciona como uma lista mágica de tarefas que deve tornar suas atividades mais complexas, gerando sugestões mais ponderadas e práticas.

Adoro como uma lista de ações sugeridas aparece na tela, me fornecendo até mesmo as estimativas de cada tarefa, com controle total de edição. Obviamente, você pode ficar à vontade para excluir qualquer uma das tarefas sugeridas. Existe também um nível de "picância" de cada tarefa, indicado por uma escala de 1 a 5 pimentas. Então, quanto menor esse número, menos detalhadas são as tarefas.

O aplicativo também conta com funções que ajudam a transformar a linguagem em algo mais informal, explicam com exemplos o que está sendo digitado, auxiliam na interpretação de um tom, adivinham o prazo de uma atividade, transformam pensamentos em tarefas e dão sugestões de receitas com base em ingredientes disponíveis.

Preço: R$ 9,90 (iOS) / R$ 11,99 (Android) / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Não / Conta necessária: Não

Deixe sua rotina aproveitar um pouco da magia dos duendes! / © nextpit

Eu diria que o Goblin Tools é um precursor das ferramentas de IA atuais. O app demora um pouco para compilar as tarefas ou criar uma receita, mas a espera não é tão longa ao ponto de causar frustração. No entanto, eu adoraria que a interface de usuário fosse melhorada, pois ela parece um pouco antiquada para um aplicativo de 2024.

Faça o download do Goblin Tools no Google Play e na App Store.

Daylio Diário: Diário de Humor (Android e iOS)

Se você procura um diário que não precise usar caneta e papel, o Daylio é a solução perfeita. Este aplicativo inovador vai te ajudar a documentar seu humor, com opções que vão desde "fantástico" a "terrível". Você seleciona as atividades de uma lista, que inclui opções como "trabalhar", "relaxar" e "jogar", por exemplo, e ainda pode criar suas próprias atividades personalizadas.

O Daylio é um app que vai analisar de forma inteligente suas anotações, descobrindo tendências e fornecendo estatísticas perspicazes com a ajuda de um gráfico mensal de humor, te ajudando a identificar quais atividades podem estar afetando o seu bem-estar. Além disso, o aplicativo apoia seus esforços na missão de criar hábitos mais saudáveis, estabelecendo metas.

Vale a pena observar que o Daylio é um app desenvolvido com uma política de privacidade bastante robusta, então você pode ter a certeza de que suas reflexões pessoais serão mantidas em sigilo. O uso do aplicativo é gratuito, mas se você prefere ter uma experiência sem anúncios pode adquirir a versão premium em compra única. Com ela, você desbloqueia humores ilimitados, metas, lembretes e muito mais.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim/ Compras no aplicativo: Sim (R$ 2,99 - R$ 149,99) / Conta necessária: Sim

O Daylio te ajuda a identificar padrões e, com sorte, a reverter hábitos negativos. / © nextpit

Achei o aplicativo muito interessante, pois ele me permitiu entender o que afetou meu humor em determinado dia, me mostrando como eu me senti. Além de escrever, eu posso apenas compartilhar fotos, detalhe que pode agradar diversos usuários que podem não ser muito bons com palavras.

Faça o download do Daylio Diário: Diário de Humor no Google Play e na App Store.

HappyCow - Find Vegan Food (Android e iOS)

Se suas necessidades alimentares são diferentes da maioria das pessoas, encontrar um restaurante que se adapte ao seu paladar pode ser um desafio. Ainda que cafeterias e restaurantes veganos tenham se multiplicado ao longo dos últimos anos, não significa que sejam fáceis de encontrar. É aí que o HappyCow entra.

A situação pode piorar quando você viaja para o exterior, principalmente se estiver em um país que fala um idioma completamente diferente do seu. Felizmente, você pode contar com a ajuda deste app, que traz listas de restaurantes veganos em mais de 180 países.

Você precisa apenas ativar a sua localização para encontrar restaurantes nas proximidades. Com o app, você pode ainda planejar suas viagens com antecedência, filtrando não só por culinária vegana, como sem glúten, crua, entre outras.

Preço: Gratuito (Android) / R$ 24,90 (iOS) / Publicidade: Sim (Android) / Não (iOS) / Compras no aplicativo: Não / Conta necessária: Não

Lembre-se que o aplicativo pode fornecer algumas preciosidades escondidas que não podem ser encontradas no Google Maps. Então, baixe o app e aproveite!

Faça o download do Happy Cow - Find Vegan Food no Google Play e na App Store.

Por hoje é só! Estaremos de volta na próxima semana com uma nova lista com os 5 principais aplicativos!