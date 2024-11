O que é Gorilla Glass? Conheça as diferenças entre cada versão

Na hora de escolher seu mais novo smartphone, você com certeza percebeu o uso do termo Gorilla Glass com bastante frequência. Mas você sabe exatamente o que ele significa? Se você tem essa dúvida, continue por aqui porque o Nextpit preparou um guia especial com toda a história do Gorilla Glass, desde que a tecnologia chegou aos celulares em meados dos anos 2000 até a versão mais recente, batizada de Gorilla Armor.

A primeira coisa que você precisa saber é que o Gorilla Glass é uma marca de vidro temperado desenvolvida por uma empresa chamada Corning Inc. A fabricante produz outros tipos de vidro para diversos setores, não só para smartphones, dispositivos portáteis e vestíveis. Esses produtos, no entanto, não são comercializados sob a marca Gorilla Glass.

O que é o Gorilla Glass?

Desenvolvido pela Corning Inc., o vidro Gorilla Glass é feito de um material conhecido como alcalino-aluminossilicato, forjado a partir da junção de alumínio, silício e oxigênio. A fabricante começou a desenvolver a tecnologia em meados de 2005, projetada para tornar os smartphones e dispositivos portáteis mais resistentes a danos e arranhões, sendo leves e finos ao mesmo tempo.

O Gorilla Glass, no entanto, não foi o grande primeiro avanço da Corning no setor. A empresa, anteriormente, era conhecida como Chemcor e fabricava vidros resistentes usados em objetos domésticos, dispositivos oftálmicos, carros, aplicações aeroespaciais e farmacêuticas. Curiosamente, agora, a Corning é muito mais conhecida por produzir vidros para smartphones.

Mesmo que os dispositivos com o Gorilla Glass sejam menos suscetíveis a quebras e arranhões, vale lembrar que a tecnologia não é capaz de deixar seu smartphone ou tablet indestrutível. Como mencionamos acima, o vidro da Corning deve ser pensado como uma tecnologia que vai ajudar a aumentar a durabilidade do seu aparelho durante longos períodos de uso, o salvando de quedas acidentais.

Nos tópicos abaixo, você vai conhecer as diferenças entre as versões do Gorilla Glass. Vamos começar pela primeira variante, lançada entre 2006 e 2007 com o iPhone da primeira geração. Depois, seguiremos até o Gorilla Armor, que chegou ao mercado em 2024 com o Galaxy S24.

Diferenças entre as versões do Gorilla Glass

Gorilla Glass 1

A primeira versão do Gorilla Glass ficou pronta entre os anos de 2005 e 2006, mas a sua grande estreia aconteceu com o primeiro iPhone. O smartphone da Apple foi apresentado ao mundo em 2007 e, a pedido da própria empresa, a tela contava com 1,5 mm de espessura, além de um revestimento oleofóbico, ou seja, capaz de minimizar impressões digitais e manchas.

O Gorilla Glass fez sua estreia em smartphones no iPhone. / © nextpit

O iPhone foi o primeiro, mas não o único smartphone a ter a tela feita com Gorilla Glass. Na época, cerca de 250 dispositivos contaram com a tecnologia apenas em sua primeira geração.

Gorilla Glass 2

Em 2012, a Corning lançou no evento CES o Gorilla Glass 2. A resistência do vidro era a mesma, mas ele se destacava pela nova espessura, sendo 20% mais fino que o primeiro modelo. Em testes realizados em laboratório, o novo vidro suportava até 50 kgs de pressão sem apresentar nenhuma rachadura ou quebra.

No mesmo ano, 600 milhões de dispositivos foram fabricados com o Gorilla Glass. Como a nova versão era mais fina que a anterior, os fabricantes conseguiram desenvolver modelos de smartphones ainda mais leves e mais finos. Entre os aparelhos que receberam a tecnologia estavam o Nexus 4 e o Galaxy S3.

Gorilla Glass 3

O Gorilla Glass 3 chegou ao mercado com muito mais resistência, diferente da segunda versão que tinha a espessura como principal mudança. O novo vidro também apresentou a tecnologia Native Damage Resistante (NDR), que permitiu à tela suportar arranhões ainda mais profundos. Segundo a Corning, a terceira geração protegeu o vidro de arranhões em até 35%.

Como forma de comemorar o lançamento da versão 3 do Gorilla Glass, a Corning estipulou a meta de aumentar em três vezes a resistência do vidro em comparação com as versões anteriores, e isso foi possível graças a um novo processo de fabricação.

A terceira versão do Gorilla Glass foi lançada em 2013 na CES e chegou em modelos como o Galaxy S4, Moto G e Moto X.

O Samsung Galaxy S4 veio com Gorilla Glass 4. / © nextpit

Gorilla Glass 4

Já em 2014, a Corning apresentou o Gorilla Glass 4 com um novo objetivo, muito mais ousado. Depois de uma extensa pesquisa, a empresa descobriu que 70% dos danos causados às telas dos smartphones eram provocados por quedas, então o vidro precisava de um reforço.

De acordo com estudos feitos em laboratório, a quarta versão do Gorilla Glass conseguiu ser duas vezes mais resistente que a anterior. Entre os modelos que vieram com a nova tecnologia estão o Galaxy Note 5 e o ZenFone 2.

Gorilla Glass 5

A quinta geração do Gorilla Glass foi lançada dois anos depois, em 2016. A nova versão do vidro se concentrou em entregar muito mais resistência a quedas, proporcionando quatro vezes mais força que a versão anterior. A Corning ainda revelou que, segundo testes de laboratório, o Gorilla Glass 5 consegue sobreviver a quedas de até 1,6 metro.

A nova versão da tecnologia também se tornou menos suscetível a rachaduras, mesmo se o smartphone caísse em superfícies extremamente duras. O Gorilla Glass 5 chegou em dispositivos como o Samsung Galaxy Note 20 e o Moto G 5G.

Ainda em 2016, a Corning anunciou o seu primeiro vidro para wearables, o Gorilla Glass SR+.

Gorilla Glass 6

Em julho de 2018, o Gorilla Glass 6 chegou como um avanço considerável em relação à quinta geração. Durante o lançamento, a fabricante revelou que testes novos e mais rigorosos foram aplicados na nova versão da tecnologia. Como resultado, o vidro se tornou forte o suficiente para suportar 15 quedas consecutivas em superfícies duras. Vale pontuar que a altura usada era de 1 metro. Então, o Gorilla Glass 6 foi classificado como duas vezes mais resistente que o 5.

O Sony Xperia 1 usa o Gorilla Glass 6! / © nextpit

Gorilla Glass DX/ DX+

Ainda em 2018, a Corning lançou também o Gorilla Glass DX e DX+, ambos projetados para serem usados em relógios inteligentes e rastreadores de condicionamento físico. A nova tecnologia, além da durabilidade e resistência a arranhões, ganhou uma melhoria na visibilidade em ambientes externos.

Gorilla Glass Victus

O Gorilla Glass Victus foi anunciado em 2020 e mudou o esquema de nomenclatura do material. / © Corning

Em julho de 2020, a Corning anunciou o lançamento do Gorilla Glass Victus, dedicado a smartphones, tablets, notebooks e wearables. Com esse produto, a fabricante deixou de lado o esquema de numeração das versões.

O novo Gorilla Glass Victus teve um ótimo desempenho em testes práticos, oferecendo uma proteção contra quedas ainda maior: em vez de 1 metro, agora o dispositivo pode cair de uma altura de 2 metros e sair ileso. Além disso, o vidro é 2 vezes mais resistente a arranhões do que seu antecessor, e 4 vezes mais do que tecnologias concorrentes.

Gorilla Glass Victus 2

O sucessor do Gorilla Glass Victus, o Victus 2, chegou ao mercado em 2023 na linha Samsung Galaxy S23. A principal melhoria do vidro é a resistência a queda em superfícies mais ásperas, como concreto e asfalto. Como elas contam com pedras afiadas irregulares e areia, podem provocar mais danos na tela do que superfícies planas.

Segundo a Corning, o Gorilla Glass Victus 2 é capaz de sobreviver a uma queda de um metro em um piso de concreto sem rachaduras. As marcas concorrentes oferecem resistência de apenas meio metro.

Gorilla Armor

A versão Gorilla Armor do vidro foi lançada com o Galaxy S24 Ultra, em janeiro de 2024. A nova tecnologia conta com resistência parecida com a do Gorilla Glass Victus 2, mas usa um novo material capaz de reduzir o reflexo no vidro em 75%. Com essa mudança, a legibilidade do dispositivo é significativamente maior.

Armadura de vidro Corning do Galaxy S24 Ultra em comparação com a blindagem de cerâmica do iPhone 15 Pro Max / © X/u/IceUniverse

Gorilla Glass 7i

O Gorilla Glass 7i chegou em 2024 e, ao contrário do Victus 2, é feito de vidro aluminossilicato de lítio. A fabricação deste material é mais barata em comparação com a dos vidros de aluminossilicato puro.

A nova tela foi desenvolvida para fazer parte de smartphones de baixo custo e de médio porte, oferecendo um design mais robusto além da ótima proteção. Com isso, ele se torna mais resistente a arranhões do que o Gorilla Glass 6 e pode sobreviver a quedas de um metro em superfície de asfalto.

Meu smartphone tem Gorilla Glass?

Grande parte dos fabricantes menciona qual é o tipo de Gorilla Glass sendo usado no dispositivo, então basta dar uma rápida olhada nas especificações para descobrir a informação. Porém, outras marcas não especificam com clareza qual versão do vidro está sendo usada.

Nesses casos, talvez você precise pesquisar a fundo a fabricação do aparelho para descobrir qual variante do Gorilla Glass é usada. Você pode até conferir no site oficial da Corning a lista de produtos que usam a tecnologia em suas telas. Dê uma olhada na lista aqui.

Vale observar que a Corning não é a única empresa do ramo de vidros reforçados e resistentes para smartphones. Sua principal concorrente é a Asahi, que recentemente mudou de nome para AGC. A empresa fabrica seus vidros resistentes sob a marca Dragontrail.

Conseguiu descobrir qual versão do Gorilla Glass seu smartphone usa?