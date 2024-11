Você já teve dúvidas sobre o que são os ícones que aparecem na barra de notificação e status do seu smartphone Android e quais são as funções de cada um deles? Se você já pensou sobre isso, agora é o momento de descobrir a resposta! Neste artigo, o Nextpit traz listas com as explicações de cada um deles!

Os ícones que aparecem na barra de status ou de notificação do seu smartphone podem variar de acordo com cada marca ou versão do Android instalada. Mas no caso de aparelhos com Android puro, na maioria das vezes, o design é o mesmo. Seja qual for a aparência, portanto, os significados e funções são praticamente iguais.

Lembrando também que a localização desses ícones pode variar de acordo com a fabricante. Enquanto alguns símbolos aparecem na barra de status, outros estão na barra de notificação.

Barra de status x Barra de notificação x Configurações rápidas

Antes de se aprofundar nos ícones, é importante entender a diferença entre a barra de status e de notificações do sistema Android, já que os símbolos são exibidos e agrupados de acordo com seu tipo.

Localização da barra de notificação e da barra de status no dispositivo Android. / © nextpit

Barra de status

A barra de status e de notificação estão em diferentes posições na tela. Vamos começar pela de status, que fica localizada na parte superior direita e mostra a hora atual, o nível de bateria e conexões. Confira na lista abaixo quais símbolos podem ser encontrados nela:

Símbolos e ícones comuns na barra de status do Android Ícone Significado Bateria Mostra o nível ou a porcentagem da bateria e o status de carregamento Modo avião Indica que o modo avião está ativado Wi-Fi Mostra o status da conexão Wi-Fi Bluetooth Indica o status da conexão Bluetooth Dados móveis (5G, 4G, LTE, H+, 3G) Mostra o status da conexão de dados móveis Modos ou perfil Indica qual modo ou perfil está ativo Localização ou GPS Mostra que os serviços de localização estão ativados Economia de bateria Ícone de economia de bateria Bloqueio de rotação Indica que a rotação da tela está bloqueada VPN Mostra o status da conexão VPN Transmissão de tela Indica que a transmissão de tela está ativa Alarme Mostra os alarmes ativos Fone de ouvido Indica que um fone de ouvido está conectado Ponto de acesso Indica que o hotspot móvel está ativo Economia de dados Mostra que o modo de economia de dados está ativo Atualização do sistema Indica que uma atualização de sistema ou de segurança está disponível Modo avião Indica que o modo avião está ativado

Barra de notificação

Já a barra de notificação fica localizada no lado superior esquerdo da tela, mostrando os ícones de aplicativos que alertam sobre novas mensagens, atualizações do Google Play, faixas sendo reproduzidas atualmente e outras notificações.

Ícones comuns que aparecem na barra de notificação Ícone Significado Relógio Hora atual Aplicativos Ícones específicos de aplicativos (Facebook e Google, por exemplo) E-mail Ícone de envelope ou ícone personalizado do aplicativo de e-mail Mensagens Ícone de bolha de bate-papo Chamadas Chamadas perdidas, desviadas, etc. DND Ícone Não perturbe Correio de voz Ícone de bobina de fita Calendário Ícone da página do calendário Controles de mídia Controles de reprodução (reproduzir, pausar e pular, por exemplo) Navegação Direções passo a passo e ícone de pino de localização Clima Ícone de nuvem, sol ou específico do clima Downloads de aplicativos Seta de download ou ícone do aplicativo Instalação de software Status de atualização do software Capturas de tela Fechamento da câmera ou ícone de foto Transferências de arquivos Setas para cima/para baixo mostrando o status da transferência Gravador de tela Ícone do gravador Alertas de crise Mostra que os alertas de emergência estão ativados

A barra de notificações conta ainda com notificações que podem ser abertas com um gesto de deslizar para baixo, revelando informações importantes. Entre elas podem estar as capturas de tela recentes, mensagens do WhatsApp, alertas do Facebook e de e-mail. Quando há várias notificações, o número de ícones exibidos é limitado a três ou quatro, e os mais recentes são mostrados.

Painel de configurações rápidas

Outro conjunto de recursos importantes que você pode acessar com o gesto de deslizar para baixo é o painel de configurações rápidas. Assim, é possível ativar ou desativar rapidamente as funções ou controles sem precisar acessar o menu de configurações.

Você pode, por exemplo, ativar e desativar o Wi-Fi, o Bluetooth e outras conexões, além de ligar ou desligar um ponto de acesso, alternar a opção de rotação automática, ligar a lanterna e muitas outras opções. Quando você toca e segura em um ícone, vai entrar nas configurações rápidas dessa função. Uma vez ativados, a maioria dos ícones de alternância aparecem na barra de status.

Alternância de conectividade

Atalhos de ferramentas

Modos

Controle deslizante de brilho

Perfis

Gerenciador de SIM

Controladores

Grande parte dos fabricantes personaliza suas próprias configurações rápidas, e você pode fazer a personalização de acordo com seus gostos e hábitos, deixando sempre os recursos mais essenciais para o seu dia a dia sempre à vista.

Aqui, vemos como o painel de configurações rápidas aparenta em um dispositivo Android puro. © nextpit Configurações rápidas e central de notificações em um Android 14 puro. © nextpit

Além disso, você sempre pode desativar as notificações irritantes ou que não interessam muito de um jeito fácil: basta pressionar e segurar o dedo em cima de um alerta. Com isso, um pequeno menu será aberto para você escolher como deseja receber a notificação do aplicativo.

Ícones de notificação e status mais comuns dos fabricantes

Agora, vamos nos aprofundar nos ícones de status e notificação mais comuns e mais usados no seu smartphone. Abordamos as principais marcas de celulares e suas skins personalizadas para o Android. Ainda que essas personalizações não alterem a aparência ou o comportamento dos ícones de forma drástica, elas podem contar com recursos exclusivos do seu software.

Samsung (One UI)

O manual do usuário da Samsung conta com uma lista de símbolos que, normalmente, são mostrados nas barras de notificação e status dos smartphones e tablets da linha Galaxy. Você pode, inclusive, encontrar adições exclusivas à lista de símbolos, como o status de uso da S Pen e do Samsung DeX. Nas imagens abaixo você confere os mais importantes:

Diferentes ícones de status e seus significados no One UI da Samsung. © Samsung

Tela inicial da One UI mostrando as barras de notificação e de status. © nextpit Painel de configurações rápidas na interface do usuário do Samsung Galaxy One. © nextpit Painel de notificações da One UI em um Samsung Galaxy. © nextpit

Xiaomi/ Redmi/ Poco

Diferentes símbolos de status e ícones em dispositivos Xiaomi. © Xiaomi

Tela inicial do HyperOS da Xiaomi. © nextpit Painel de configurações rápidas do HyperOS com diferentes controles e atalhos. © nextpit Painel de notificações em um HyperOS. © nextpit

Diferentes símbolos de status e ícones em dispositivos OnePlus. © OnePlus

Huawei/Honor (HarmonyOS, EMUI e MagicUI)

Ícones de notificações no Huawei. © Huawei

Motorola (Android padrão)

Veja como alguns desses ícones são exibidos na barra de status, na barra de notificação e no painel de configurações rápidas em um dispositivo com One UI:Agora, você confere os ícones de status mais usados nos smartphones da Xiaomi. Esses símbolos podem ser vistos em quase todos os dispositivos da fabricante que executam o HyperOS, incluindo as submarcas Poco e Redmi.O HyperOS também conta com uma skin personalizada do Android, então você vai perceber que os ícones possuem uma aparência diferente de outras interfaces de usuário do Android também com skin.Abaixo estão os ícones que você pode encontrar ao usar smartphones OnePlus ou Oppo que executam o sistema operacional Android, mas com o skin da própria empresa: o ColorOS.A Honor pode até ter se separado da Huawei, mas muitos dos ícones de status e notificações dos dispositivos Honor que executam o MagicUI são inspirados no HarmonyOS da Huawei.

Os dispositivos da Motorola são executados em um Android personalizado. Porém, a aparência geral dos ícones é semelhante ou não tem qualquer diferença em comparação com o Android puro. Ao mesmo tempo, é possível ver alguns retoques na aparência dos ícones presentes na barra de status.

Diferentes ícones de status em dispositivos Android da Motorola. © Motorola

Android padrão (Google, HMD, Sony, HMD e Asus)

Se você se considera uma pessoa purista de Android e prefere a experiência do sistema operacional em sua versão padrão, chegou a sua vez. As marcas que oferecem essa experiência são a Sony, HMD e Asus.

Alguns dos ícones encontrados no Android padrão estão listados abaixo. Mesmo que esses símbolos sejam do Android 11, a maioria deles permaneceu inalterada na versão mais recente do sistema operacional.

Diferentes ícones de status e notificações em dispositivos Android. © Google

Caso o ícone que você procura não esteja listado acima, pode conferir uma lista completa do Google com todos os símbolos que fazem parte do Android 11. Eles estão disponíveis no portal Fonts.

A página lista todos os ícones que você pode encontrar no Android e está dividida em várias seções, algumas delas citadas abaixo:

Tela inicial principal do Google Pixel 8. © nextpit Diferentes alternâncias e atalhos no painel de configurações rápidas do Google Pixel 8. © nextpit Painel de notificações no Google Pixel 8. © nextpit

Desde o Android 11 até o mais atual, os ícones não mudaram muito. Confira nas capturas de tela abaixo:

Você já viu algum ícone de status ou notificação que não consegue entender o significado? Que tal descrevê-lo nos comentários abaixo e informar qual é o seu dispositivo Android?