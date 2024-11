Como Desativar Anúncios em Celulares Xiaomi, Poco ou Redmi

Se você acabou de comprar o seu novo smartphone da Xiaomi, Redmi ou Poco e já está se incomodando com os anúncios do MIUI ou do HyperOS, chegou ao lugar certo. Neste artigo, o Nextpit trouxe um guia que vai te ensinar a desativar os anúncios que aparecem na interface do sistema operacional, conhecidos como MSA ou MIUI System Ads. Eles são executados em dispositivos de médio porte, como o Redmi Note 13 4G, e topos de linha, como o Xiaomi 14 .

Pois é, em pleno 2024 você ainda pode encontrar anúncios nas interfaces dos smartphones Xiaomi, Redmi e Poco, como o Redmi Note 13 Pro ou o Poco F6 Pro. Mesmo que esses celulares sejam mais econômicos, esse detalhe não deixa de ser muito irritante. Felizmente, acompanhando este tutorial você terá uma experiência de software um pouco mais saudável com seu dispositivo.

Todas as dicas que apresentamos neste guia para desativar anúncios do MIUI foram realizadas no smartphone Xiaomi 12X, executando o MIUI 13. No entanto, as técnicas também funcionam no MIUI 14 e MIUI 12, inclusive em versões anteriores do sistema operacional da Xiaomi. Estas etapas também podem ser feitas no novo HyperOS.

Como remover anúncios desativando o aplicativo MSA

Chegamos ao primeiro passo. Ao menos que você use muitos aplicativos nativos da Xiaomi, essa etapa deve ser suficiente para você se livrar de quase todos os anúncios na MIUI no seu smartphone da fabricante.

Tudo o que você precisa fazer é desativar o aplicativo MSA ou MIUI System Ads. Lembrando que essa etapa não pode ser executada off-line, pois ela exige a conexão com uma rede Wi-Fi ou móvel.

Entre nas Configurações; Selecione Senhas e segurança; Em Autorização e revogação, procure por MSA e pressione o botão para desativá-lo; Aguarde 10 segundos e toque em Revogar; Talvez você receba uma mensagem dizendo que não é possível revogar a autorização, mas continue tentando até que isso aconteça.

Depois de revogar a autorização para o aplicativo MSA, reinicie seu smartphone Xiaomi. / © nextpit

Esta etapa deve remover a maioria dos anúncios, mas eles não são os únicos que existem na interface MIUI. Muitos dos ads devem continuar aparecendo em alguns dos aplicativos nativos da Xiaomi, então será necessário fazer a desativação de forma individual. Legal, né?

Como desativar as recomendações de anúncios pessoais

Agora que você revogou a autorização MSA, pode começar a desligar os anúncios individuais que a MIUI envia para cada usuário. Desativando as recomendações de ads pessoais, você impede que a Xiaomi registre seus hábitos de uso e colete seus dados. Veja como fazer isso no passo a passo abaixo:

Vá em Configurações; Selecione Senhas e segurança; Em Privacidade, procure por Serviços de Publicidade e, em seguida, Recomendações de Publicidade Personalizada; Desative as opções Recomendações de Publicidade Personalizada e Serviços Personalizados.

Personalize este Xiaomi! / © nextpit

Como desativar anúncios em Segurança e no navegador da Web

Agora, chegou o momento de lidar com anúncios dentro dos aplicativos nativos da Xiaomi. Desativar os ads nos aplicativos Mi Browser e Mi Security é um processo relativamente simples. Siga as etapas abaixo:

Desativar anúncios do navegador MIUI Mi:

Abra o Mi Browser; Selecione a guia Perfil no canto inferior direito; Em Perfil, acesse Configurações pressionando o "botão" no canto superior direito; Nas Configurações Avançadas, desmarque Mostrar Anúncios.

Veja como desativar os anúncios no navegador da Xiaomi. / © nextpit

Desativar anúncios no aplicativo de segurança da MIUI

Abra o aplicativo Segurança e vá em Configurações; Em Configurações, desative a opção Receber recomendações.

Desativando os anúncios da MIUI no aplicativo de segurança da Xiaomi. / © nextpit

Como desativar anúncios no Mi Music e no Mi Video

Para desativar os anúncios que aparecem nos aplicativos Mi Music e Mi Video, o processo é basicamente o mesmo. No entanto, alguns ajustes são necessários para o Mi Video.

Abra o aplicativo Mi Music e entre em Configurações no canto superior direito; Em seguida, vá para Configurações Avançadas e desative as opções Receber Recomendações e Mostrar Anúncios.

Veja como desativar os anúncios MIUI no aplicativo Mi Music da Xiaomi. / © nextpit

Infelizmente, no MIUI 13, não é mais possível desativar as recomendações porque, para isso, é preciso aceitar os Termos de Condições do aplicativo. Se você não aceitar, o Mi Video se torna inutilizável.

Como desativar os anúncios no gerenciador de arquivos, pastas e downloads do Mi

Para desativar os anúncios da MIUI no gerenciador de arquivos e na pasta de downloads, o procedimento a ser seguido é bem parecido. No entanto, pode-se dizer que ele não é nada intuitivo, afinal não é algo que a Xiaomi gostaria que você fizesse.

Veja o passo a passo de como desativar os anúncios no aplicativo Arquivos:

Abra o aplicativo Arquivos e entre em Configurações; Pressione Sobre; Desative as recomendações. Não toque na opção de consentimento para não revogar o acesso do app aos seus arquivos.

A opção de desativar as recomendações está um pouco escondida demais para o meu gosto. / © nextpit

Para desativar os anúncios na pasta de downloads:

Abra a pasta Downloads; Pressione o menu de três pontos verticais no canto superior direito; Selecione Configurações; Desative a opção Mostrar Conteúdo Recomendado.

É incrível a forma em que a Xiaomi esconde seus anúncios nas configurações. / © nextpit

Como desativar anúncios nos temas da MIUI

A maneira mais fácil de se livrar dos anúncios exibidos no aplicativo MIUI Themes é desativar as opções diretamente no app. Basta seguir as etapas abaixo.

Abra o aplicativo MIUI Themes e vá para Conta; Encontre Configurações e, em seguida, desative a opção Recomendações Personalizadas.

Para se livrar dos anúncios da MIUI no aplicativo Themes, da Xiaomi, basta desativar a opção "Recomendações Personalizadas". / © nextpit

Vamos combinar que a tarefa acaba estragando grande parte da experiência do usuário. No entanto, ao fazer isso, você fica livre de anúncios indesejados no MIUI 14 e versões posteriores, e pode aproveitar seu smartphone Xiaomi sem receber um bombardeio de propagandas.

Você achou as dicas acima úteis? Conhece alguma forma melhor de desativar os anúncios nos smartphones da Xiaomi? Conte-nos na caixa de comentários abaixo!