Falta muito pouco para a chegada do Natal, você já planejou como vai passar as festas de fim de ano? Se desta vez você não vai curtir com familiares e amigos, pois decidiu tirar um momento em solidão para refletir sobre a vida, temos uma dica: que tal curtir o seu smartphone conhecendo novos aplicativos?

Caso você tenha esse desejo e não saiba por onde começar, chegou ao lugar certo! O Nextpit preparou uma lista com os 5 melhores aplicativos da semana, entre jogos e apps de produtividade, todos testados e aprovados por nossa equipe nas plataformas Android e iOS.

Começando pelo Ted Tumblewords, o app é um jogo de quebra-cabeça de palavras que só pode ser jogado se você tiver uma assinatura da Netflix, e é ideal para exercitar o cérebro. Já o Animal Crossing: Pocket Camp C é um game que entrega a experiência completa de jogos antigos, mas sem precisar pagar valores extras e desnecessários. Com o AI Video Generator, você cria vídeos incríveis com apenas um toque.

O Clean as Duck é um app exclusivo para Android que tem uma missão simples: te ajudar na limpeza doméstica. O The Abandoned Planet, por sua vez, é um jogo de aventura retrô que promete ganhar a sua atenção enquanto você explora novos mundos estranhos, mas sempre com a esperança de voltar para casa.

Mas se você não é muito fã de aplicativos pagos, pode conferir a nossa outra lista com os melhores apps gratuitos, publicada duas vezes por semana. O compilado traz opções que não são grátis, mas que estão disponíveis sem custo por tempo limitado.

TED Tumblewords (Android e iOS)

A Netflix está aumentando a sua biblioteca de jogos, entregando uma nova opção que promete colocar o seu cérebro para trabalhar. Se você gosta de games clássicos de quebra-cabeças, vai adorar o TED Tumblewords, que traz um desafio bastante intenso.

Basicamente, no jogo, você precisa deslizar peças para descobrir quais palavras ele está pedindo, desembaralhando um conjunto de letras. É um daqueles games tão viciantes que sempre prometemos que vamos jogar só mais uma rodada, mas simplesmente não conseguimos parar.

A jogabilidade é bem ágil, então você não tem todo o tempo do mundo para pensar na próxima palavra. O jogo também conta com desafios diários, o que deixa a competição mais emocionante.

Preço: Assinatura da Netflix / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim, da Netflix

Outra característica do jogo que merece ser mencionada é que, ao final de cada rodada, um fato aleatório é compartilhado. A minha dica é prestar atenção nessas informações, pois talvez elas possam ser úteis no futuro.

Faça o download do TED Tumblewords no Google Play e na App Store.

Animal Crossing: Pocket Camp C (Android e iOS)

Nunca me esqueço da primeira vez em que abri o Animal Crossing no meu Nintendo DS. Na época, fiquei muito triste quando alguns de meus vizinhos se mudaram, afinal eu estava muito ocupado no mundo real para conversar com eles com mais frequência. Agora, décadas depois, pude ter a minha redenção com o Animal Crossing: Pocket Camp C.

No jogo, eu trabalho na gerência de um acampamento e tenho a missão de deixar o ambiente mais personalizado, tudo isso enquanto faço amizade com uma grande variedade de animais. A mecânica de jogo é praticamente a mesma, contando com a coleta de materiais, criação de móveis e realização de eventos. O objetivo também é o mesmo: construir relacionamentos com os personagens.

Os diálogos peculiares do Animal Crossing: Pocket Camp C continuam tocando meu coração, e as trocas personalizadas ajudam a manter os jogadores mais antigos entretidos, além de também agradar uma nova geração. Os gráficos não são extraordinários e, inclusive, parece até que ficaram presos no passado. Mas tudo bem.

Preço: R$ 29,90 / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Pagar R$ 29,90 pode ser um pouco caro de início. Mas com este único pagamento, você desbloqueia o jogo inteiro sem precisar passar pela versão anterior, em que era preciso coletar bilhetes de folhas para explorar mais o game. Basicamente, tudo está disponível de forma completa desde o início.

Baixe o Animal Crossing: Pocket Camp C no Google Play e na App Store.

Dreamface: AI Video Generator (Android e iOS)

A inteligência artificial não para de marcar presença nos aplicativos para smartphone, e um exemplo disso é o Dreamface: AI Video Generator. Com o app, você pode gerar vídeos usando avatares e ainda fazer uma narração personalizada por meio de uma interface amigável. Mas lembre-se que você precisa fazer a melhor entrada de texto possível para ter um resultado agradável.

Tudo o que precisei fazer foi digitar um script, selecionar uma foto no meu celular e esperar enquanto a IA trabalhava para gerar um vídeo, o que aconteceu de forma natural e expressiva. Cada avatar ganha um estilo de fala personalizado, tornando o aplicativo uma ferramenta útil para criadores de conteúdo, profissionais de marketing e educadores. Com o app, você pode criar vídeos envolventes sem ter habilidades profissionais de edição de vídeo.

Vale pontuar que o aplicativo funciona melhor com uma assinatura premium, caso contrário a experiência pode ser um pouco frustrante. Infelizmente, é um novo modelo de negócios que precisamos nos acostumar, uma vez que a IA exige uma alta capacidade de processamento. Então, a versão gratuita acaba sendo muito limitada quando falamos de recursos, e ficamos sem acesso a todas as opções de avatares, vozes e outros meios de personalização.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 19,90 a R$ 519,99) / Conta necessária: Não (mas recomendado)

Quando o assunto é inteligência artificial, a dica principal é: use o software com responsabilidade. Não tente se passar por outra pessoa, tampouco causar desentendimentos ou falsificações.

Baixe o Dreamface: AI Video Generator no Google Play e na App Store.

Clean as Duck (somente Android)

Com as festas de fim de ano batendo à porta, é hora de liberar espaço para os presentes que estão chegando. E mesmo se você não receber convidados na sua casa, a data ainda é ideal para fazer uma faxina pesada. Para te ajudar nessa missão, o aplicativo Clean as Duck foi criado.

O app, exclusivo para Android, vai direto ao ponto e não conta com grandes tutoriais ou gráficos, sendo bastante intuitivo. Essa proposta é ótima para conquistar os usuários, que muitas vezes querem apenas abrir um aplicativo e já começar a usá-lo, sem distrações que possam resultar em desistência.

Basicamente, você escolhe um cômodo específico e um aparelho que está nele, como a geladeira na cozinha, por exemplo. Então, o app vai detalhar tudo o que você precisa limpar, desde higienizar as bobinas até fazer a troca do filtro de água. Se você não souber por onde começar, o aplicativo traz algumas sugestões.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Coloque sua vida em ordem fazendo uma boa faxina. Afinal de contas, o ano novo está chegando, né? / © nextpit

As tarefas também podem ser classificadas como diária, semanal, mensal ou anual, com a opção de repetir sempre que você precisar. Ainda é possível optar por receber lembretes por email, caso você seja uma pessoa que procrastine muito. Se preferir, pode renomear as tarefas sugeridas conforme suas necessidades.

Faça o download do Clean as Duck no Google Play.

The Abandoned Planet (Android e iOS)

O jogo The Abandoned Planet se destaca por contar com um design atmosférico, com paisagens belíssimas e detalhadas, além de trilhas sonoras sinistras, o que muitas vezes nos faz sentir em uma experiência imersiva. Os visuais do game são muito bem elaborados, entregando gráficos impressionantes que dão vida a um planeta abandonado, de forma estranha mas também familiar.

A jogabilidade se concentra na exploração e solução de quebra-cabeças, enquanto o jogador navega por diversas áreas, descobrindo caminhos ocultos e desbloqueando novas partes do planeta a cada avanço. Os desafios variam entre lógica ou reflexos rápidos, e a dificuldade do jogo aumenta de forma gradual. Assim, ele continua envolvente sem causar frustração.

Confesso que ia gostar mais de ter um controle físico para jogar este game, pois com ele tenho muito mais precisão. Mas tenho certeza que os controles da tela sensível ao toque funcionam muito bem para a maioria das pessoas. Essa é apenas a minha preferência pessoal.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 29,90 para desbloquear o jogo completo) / Conta necessária: Não

No geral, o que eu mais gostei do jogo é a sua narrativa. Quanto mais eu explorava esse mundo, mais interessante ele ficava. E quanto mais eu o exploro, mais me deparo com partes da história do planeta que me ajudam a entender o que aconteceu.

Faça o download de The Abandoned Planet no Google Play e na App Store.

Chegamos ao fim da nossa lista! Semana que vem, traremos mais uma seleção exclusiva com os 5 principais aplicativos da semana!