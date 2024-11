Planejando Comprar o Xiaomi 14T? Veja as Diferenças em Relação ao Modelo Pro

Xiaomi 14T Pro vs. Xiaomi 14T: Principais Diferenças

Modelo Pro Modelo básico Produto Xiaomi 14T Pro Xiaomi 14T Imagem Avaliação Avaliação do Xiaomi 14T Pro Ainda não testado Tela OLED de 6,67 polegadas

2712 x 1220 pixels

Taxa de atualização de 144 Hz OLED de 6,67 polegadas

2712 x 1220 pixels

Taxa de atualização de 144 Hz SoC MediaTek Dimensity 9300+ MediaTek Dimensity 8300+ Ultra Memória 12 GB de RAM LPDDR5x

Armazenamento UFS 4.0 de 256 / 512 / 1024 GB

Sem expansão de armazenamento 12 GB LPDDR5X RAM

256 / 512 GB de armazenamento UFS 4.0

Sem expansão de armazenamento SISTEMA OPERACIONAL HyperOS + Android 14

Quatro anos de atualizações do sistema

Cinco anos de atualizações de segurança HyperOS + Android 14

Quatro anos de atualizações do sistema

Cinco anos de atualizações de segurança Câmera Principal: 50 MP, f/1.6, OIS

Ultra-wide: 12 MP, f/2.2

Teleobjetiva 2.6x: 50 MP, f/2.0 Principal: 50 MP, f/1.7, OIS

Ultra-wide: 12 MP, f/2.2

Teleobjetiva 2x: 50 MP, f/1.9 Câmera para selfies 32 MP, f/2.0 32 MP, f/2.0 Bateria 5000 mAh

Carregamento com fio de 120 W

Carregamento sem fio Qi de 50 W

Carregador não incluído 5000 mAh

67 W de carga com fio



Carregador não incluído Conectividade 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC Certificação IP IP68 IP68 Dimensões e peso 6,3 x 2,9 x 0,33 pol., 7,4 oz

160,4 x 75,1 x 8,39 mm, 209 g 160,5 x 75,1 x 7,80 mm (vidro) / 7,95 mm (PU)

195 g

Design e Tela: Diferenças Sutis

Em comparação com a geração anterior, a Xiaomi projetou os novos modelos deste ano com tamanhos semelhantes, equipando tanto o Xiaomi 14T quanto o 14T Pro com telas de 6,67 polegadas. Ambos exibem a renomada marca "Leica" gravada na área das câmeras na parte traseira.

No entanto, há diferenças sutis no design entre os dois dispositivos. O Xiaomi 14T adota bordas retas e suaves, enquanto o Xiaomi 14T Pro se destaca por suas bordas traseiras arredondadas em todos os lados. Além disso, o modelo Pro possui tiras de antena visíveis em sua estrutura metálica, ausentes na versão padrão.

Os dois modelos são muito parecidos, mas no Pro é possível ver as tiras de antena na estrutura de metal. / © nextpit

Com uma espessura de 8,39 mm, o Xiaomi 14T Pro é um pouco mais robusto que o Xiaomi 14T, que varia entre 7,8 mm (na versão em vidro) e 7,95 mm (na versão em poliuretano). Ambos os dispositivos vêm com a certificação IP68, garantindo resistência à água e poeira. Em termos de opções de cores, ambos estão disponíveis em Azul, Cinza e Preto.

Visualmente, os dois smartphones que têm quase do mesmo tamanho são muito parecidos vistos de frente. / © nextpit

A Xiaomi equipa esses novos modelos com uma resolução de tela de 2.712 x 1.220 pixels, resultando em uma densidade de 446 ppi. Os painéis oferecem um impressionante pico de brilho de 4.000 nits e taxa de atualização de 144 Hz, além de uma proporção tela-corpo de 93,3%.

Tanto o Xiaomi 14T quanto o 14T Pro são compatíveis com Dolby Vision e HDR 10+, prometendo uma experiência visual imersiva. Em breve, nossos testes confirmarão o real desempenho e destaque de ambos os dispositivos.

Potência Máxima no Xiaomi 14T Pro ou Desempenho Equilibrado no 14T?

Durante nossa análise dos novos smartphones, percebemos uma estratégia familiar na escolha dos chipsets. Assim como no ano anterior, a Xiaomi reservou o Snapdragon para os modelos da série principal, enquanto a linha T é equipada com os processadores da MediaTek. O Xiaomi 14T Pro vem com o poderoso Dimensity 9300+, o chipset topo de linha da MediaTek, enquanto o 14T utiliza o eficiente Dimensity 8300+ Ultra.

Leia também: Comparativo dos melhores chipsets topo de linha de todos os principais fabricantes

No entanto, não há motivo para preocupação em relação ao desempenho. A Xiaomi está investindo fortemente em IA, o que exige alta potência de processamento — e ambos os modelos estão à altura dessa demanda. Em nossos testes de benchmark, traremos detalhes mais aprofundados sobre o desempenho real desses dispositivos.

Vale destacar que nem todas as configurações de armazenamento e RAM estarão disponíveis na versão global. Para o mercado internacional, os dispositivos serão limitados a 12 GB de RAM LPDDR5X, com armazenamento UFS 4.0 nas versões de 256 GB e 512 GB. O modelo Pro ainda conta com uma variante de 1 TB, embora essa opção não tenha chegado ao Brasil neste primeiro lote.

Quanto à conectividade, não houve mudanças significativas em relação aos modelos do ano passado, dado que já apresentavam especificações bastante avançadas. O Xiaomi 14T Pro continua oferecendo suporte a Wi-Fi 7, Bluetooth e eSIM, enquanto o Xiaomi 14T fica ligeiramente atrás, contando com Wi-Fi 6E.

Xiaomi 14T Pro vs. 14T — Quem Leva a Melhor nas Fotos?

Ambos os novos modelos da linha 14T são equipados com um sistema de câmera tripla certificado pela Leica, composto por uma câmera principal de 50 MP, uma lente ultra grande-angular de 12 MP e uma teleobjetiva de 50 MP, mantendo uma configuração semelhante à dos modelos de 2023.

A foto nos mostra que a Leica está, obviamente, de volta como parceira. / © nextpit

Porém, ao analisarmos mais a fundo, identificamos diferenças tanto em relação à geração anterior quanto entre os próprios dispositivos da série 14T. A câmera principal de 50 MP do Xiaomi 14T Pro apresenta uma abertura de f/1.6 e utiliza o sensor Light Fusion 900, herdado do Xiaomi 14. Por outro lado, o Xiaomi 14T possui um sensor Sony IMX906 com abertura de f/1.7, além da mais recente lente Leica Summilux, também presente no modelo Pro. Na parte frontal, ambos trazem uma câmera de 31 MP para selfies.

Assim como outras fabricantes, a Xiaomi aposta fortemente na inteligência artificial para aprimorar a qualidade das fotos. Para isso, utiliza a plataforma de fotografia computacional Xiaomi AISP, projetada para otimizar a faixa dinâmica e minimizar o ruído nas imagens. A plataforma se destaca por aprimorar retratos e elevar a qualidade das fotos noturnas, garantindo resultados mais naturais mesmo em condições de pouca luz.

Experiência de Uso e Recursos Exclusivos

No que diz respeito ao software, os novos modelos da Xiaomi seguem a mesma linha dos demais dispositivos da série 14. Ambos são equipados com o HyperOS baseado no Android 14 e oferecem cinco anos de atualizações de segurança, além de quatro anos de atualizações do sistema Android. Até aí, sem grandes surpresas.

A verdadeira novidade, no entanto, está na incorporação de recursos avançados de inteligência artificial. A Xiaomi agora traz para os seus dispositivos funcionalidades exclusivas que anteriormente só estavam presentes em smartphones da linha Galaxy e Pixel. Entre elas, destaca-se a integração com o Google Gemini, que está disponível em ambos os novos modelos.

Esses recursos visam elevar a produtividade, tornar viagens mais intuitivas e simplificar a criação de conteúdo utilizando IA. Além do Google Gemini, os aparelhos da linha Xiaomi 14T trazem o inovador Circle to Search, ou "Círculo para Pesquisar", além de funções como AI Interpreter para traduções, AI Notes, e o AI Recorder, que converte fala em texto de forma inteligente, com suporte para traduções e resumos automáticos.

Para os usuários mais criativos, as funcionalidades AI Image Editing, AI Eraser Pro, AI Filme e AI Portrait são um prato cheio. Baseando-se em nossos testes realizados com os modelos mais recentes, podemos afirmar que a Xiaomi está dando passos significativos à frente da Apple quando o assunto é inteligência artificial.

Bateria e Carregamento — Quem Aguenta Mais?

Agora, falando sobre baterias e carregamento rápido — um campo no qual a Xiaomi realmente se destaca. A fabricante chinesa tradicionalmente supera concorrentes como Samsung e Apple nesse quesito, e os novos modelos da linha T não são exceção. Ambos os dispositivos vêm equipados com baterias robustas de 5.000 mAh.

O Xiaomi 14T Pro impressiona com sua capacidade de carregamento ultrarrápido de 120W, permitindo uma recarga completa em questão de minutos. Além disso, mesmo no carregamento sem fio, o modelo Pro supera o mais recente iPhone 16 (review), que se limita a 50W, oferecendo uma experiência significativamente mais veloz e eficiente.

Quando o assunto é carregamento, o modelo Pro está claramente à frente com 120 W, em comparação com 67 W do padrão. / © nextpit

Por outro lado, o modelo básico, o Xiaomi 14T, possui um carregamento com fio de 67W, o que é consideravelmente mais lento que o Pro e, além disso, não conta com suporte para carregamento sem fio. Portanto, se a velocidade de recarga é um fator decisivo para você, entre essas duas novas opções, o modelo Pro é claramente a escolha mais vantajosa.

No entanto, há uma ressalva decepcionante: a Xiaomi decidiu, assim como outras marcas, não incluir mais carregadores nas caixas desses novos modelos.

Xiaomi 14T e 14T Pro — Preço e Disponibilidade

No Brasil, o Xiaomi 14T está disponível com 512 GB de armazenamento, nas cores Cinza e Preto, por R$ 5.999,99. Para quem optar pelo pagamento à vista no site oficial da fabricante, há um desconto de 8%, reduzindo o valor para R$ 5.519,99.

Já o Xiaomi 14T Pro ainda não foi lançado oficialmente no mercado brasileiro. Para adquiri-lo, a única opção é importar. Nesse caso, os preços podem variar significativamente devido a promoções e impostos aplicáveis a compras internacionais. No momento da publicação deste comparativo, o custo estimado do modelo no AliExpress, incluindo taxas, gira em torno de 10 mil reais.

Qual É a Melhor Escolha para Você?

Com o lançamento dos novos Xiaomi 14T e 14T Pro, a marca traz uma atualização incremental ao seu portfólio. O destaque mais significativo desses modelos é, sem dúvida, a introdução de novas funcionalidades de IA.

No que diz respeito às câmeras, a configuração parece se manter inalterada em relação à geração anterior, assim como a qualidade das telas, que é praticamente idêntica aos modelos predecessores. A autonomia da bateria também segue a mesma linha.

Há um diferencial positivo: o carregamento sem fio de 50W presente na versão Pro. Contudo, um ponto negativo é a ausência de carregadores nas caixas.

No geral, as vantagens do modelo Pro sobre o Xiaomi 14T são limitadas, especialmente considerando o custo adicional para importação no Brasil. Portanto, optar pelo modelo "vanilla" é, em nossa opinião, a escolha mais sensata, além de garantir suporte e garantia local.