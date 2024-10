No entanto, a Apple está evoluindo com o tempo, melhorando a sustentabilidade dos dispositivos. O vidro Crystal Shield usado na parte traseira é 50% mais estável do que no ano passado. Naturalmente, a carcaça do iPhone 16 é protegida contra poeira e respingos de água de acordo com a norma IP68.

Em termos de tela, pouca coisa mudou no geral. A Apple melhorou o brilho do painel OLED integrado para 2.000 nits em seu pico. Infelizmente, porém, os modelos básico e Plus ainda vêm sem telas Pro Motion, ou seja, com 60 hertz. E isso parece muito ultrapassado em 2024.

A Apple também está inovando na operação do iPhone básico. O "botão de ação" agora substitui o lendário botão de mudo no iPhone 16, oferecendo novas opções com apenas um toque. A barra da câmera também é um elemento de controle totalmente novo em todos os iPhones da geração 16. A barra está localizada no lado direito da carcaça, no terço inferior, e permite um novo controle da câmera. Falaremos mais sobre isso abaixo, na categoria câmera.

A maior mudança visual é a nova saliência do conjunto de câmera. Com o iPhone 13 , a Apple teve que se adaptar a uma disposição inclinada devido às lentes maiores. Em 2021, o visual diferente revelava de imediato quem estava usando o iPhone mais recente, e o mesmo acontece este ano. Em comparação com o iPhone 12, no entanto, os elementos individuais da câmera são significativamente maiores, fazendo com que o iPhone 16 se incline muito sobre a mesa se estiver sem case. Irritante!

A "sensação ao toque" é mais uma vez de primeira classe, graças ao acabamento de alta qualidade. No entanto, particularmente gosto do fato de que a parte traseira tem uma textura quase "emborrachada". Isso deixa o iPhone 16 mais fácil de segurar.

O iPhone 16 parece "mais burro" do que o Google Pixel 9 que analisamos há alguns dias , ou do que o Galaxy S24 da Samsung do início deste ano. Funções como a borracha mágica ou os recursos de pesquisa com suporte de IA, em que é possível delinear elementos na tela, quase ficaram entediantes. A Apple, por outro lado, está lançando as funções somente nos EUA, e espera-se que outros países recebam os recursos somente em 2025.

A maior surpresa para mim, depois de tirar o iPhone 16 da caixa, foi o fato de o iOS 18 já estar pré-instalado. Você pode aproveitar muitas funções novas no iOS 18 e, acima de tudo, precisa se acostumar com a nova Central de Controle.

Desempenho & SoC

Alívio: a Apple está levando em conta as críticas do ano passado e também está equipando os modelos básico e Plus com a última geração de processadores. O A18 Bionic é fabricado usando o processo de 3 nm, além de combinar uma CPU de 6 núcleos e uma GPU de 5 núcleos com uma NPU de 16 núcleos, que, no momento, ainda está praticamente parada. Para minha primeira impressão, trouxe alguns benchmarks, vamos dar uma olhada neles!

No ano passado, a versão básica do iPhone 15 ainda tinha que se contentar com o SoC A16. Logo, o fato de a Apple estar pulando uma geração este ano e integrando o A18 Bionic é empolgante, pois o processo de fabricação está saltando de 4 nm para 3 nm. O novo SoC deve, portanto, ser ainda mais eficiente e, talvez, a fabricante também possa obter uma maior duração da bateria como resultado.

Nos benchmarks, o iPhone 16 está realmente à frente do jogo:

Apple iPhone 16

(A18 Bionic) iPhone 15 Pro

(A16 Bionic) iPhone 15

(A16 Bionic) iPhone 15 Plus

(A16 Bionic) iPhone 14

(A15 Bionic) iPhone 14 Pro Max

(A16 Bionic) 3D Mark Wild Life Extreme 3.911 - 3.036 - 2.431 3.362 Teste de estresse extremo do 3D Mark Wild Life Melhor loop: 3,643

Pior loop: 2,082 Melhor loop: 3,553

Pior loop: 2,763 Melhor loop: 3,171

Pior loop: 2,378 Melhor loop: 3,253

Pior loop: 2,271 - - Geekbench Único: 3.099

Múltiplo: 7.638 Único: 2.945

Múltiplo: 7.171 Único: 2.651

Múltiplo: 6.698

(v6) Único: 2,623

Múltiplo: 6.605

(v6) Simples: 1.699

Múltiplos: 4.817

(v5) Simples: 1.885

Múltiplos: 5.406

(v5)

Com 16 núcleos NPU, a Apple também está preparando o iPhone 16 para o Apple Intelligence. No entanto, não percebemos nenhuma dessas vantagens no momento. Além disso, o iPhone 16 ainda precisa transferir dados por meio de uma porta USB 2, que só pode atingir 480 Mbit/s. É bom ver que a Apple optou pelo Wi-Fi 7 e oferece suporte ao Bluetooth 5.3. Além deles, o suporte para telefonia via satélite do ano passado e a banda ultralarga estão, obviamente, de volta.

Como em todos os novos dispositivos da Apple, a experiência do usuário é absolutamente fluida e quase sempre sem muito tempo de carregamento. Somente a tela de 60 Hz realmente deixa as coisas mais lentas, o que também limita a fluidez dos jogos para celular. Experimentei brevemente o "Call of Duty: Mobile" e realmente não havia nada do que reclamar!