Eu não gostei do design do Samsung Galaxy Buds 3 Pro, mas essa é apenas a minha opinião pessoal, que não afeta a boa performance deste fone de ouvido sem fio. Eu também não gosto do modelo do Galaxy Buds 3. No entanto, desta vez, este design afeta bastante a experiência de usuário. Neste review do Galaxy Buds 3, compartilho os meus comentários sobre o produto, revelando se essa falha é um motivo para recusar a compra ou não.

Resumo Comprar Samsung Galaxy Buds 3 Prós Certificação IP57

Controles hápticos e de toque eficientes

Boa duração da bateria e carregamento sem fio Contras Mau encaixe nos ouvidos

O ajuste inadequado afetou a qualidade do áudio

ANC ineficaz

Áudio de alta resolução reservado para os novos dispositivos Samsung Samsung Galaxy Buds 3 Samsung Galaxy Buds 3: Todas as ofertas

Design O Samsung Galaxy Buds 3 é um fone de ouvido sem fio com design aberto. Essa é sua principal falha e, para mim, é quase um obstáculo. O ajuste quase inexistente oferecido o deixa difícil de usar aos meus olhos (e ouvidos!). Prós: Certificação IP57;

Case compacto;

Hastes triangulares fáceis de manusear. Contras: Suporte quase inexistente devido ao formato aberto;

As listras coloridas na parte inferior das hastes prejudicam o design. O formato aberto do fone de ouvido é menos comum do que o interno. No entanto, muitos usuários o consideram mais confortável. © nextpit Eu acho o design de secador de cabelo do Galaxy Buds 3 tão antiquado quanto o dos AirPods. © nextpit As hastes triangulares do Galaxy Buds 3 facilitam seu manuseio. © nextpit Ao contrário do modelo Pro, os Galaxy Buds 3 não apresentam faixas de luz em suas hastes — e isso é bom. © nextpit O Galaxy Buds 3 está disponível em duas cores: branco e prata. Ele conta com certificação IP57 para resistência à água e poeira, e é bastante leve, pesando apenas 4,6 g por fone. Por ter o design aberto, não existem aquelas pontas de silicone que empurram os fones para dentro do canal auditivo, ao contrário de outros concorrentes intra-auriculares. Os fones de ouvido simplesmente ficam encostados na orelha. O case/estojo do Samsung Galaxy Buds 3 é bastante compacto. Sua tampa é feita de plástico transparente e cada fone de ouvido tem uma pequena faixa colorida na parte inferior da haste, que ajuda a diferenciar o direito do esquerdo. Além disso, a haste tem um design triangular e superfícies táteis. O formato triangular da haste do fone facilita seu manuseio. Não sou fã do case semi transparente, mas ele facilita confirmar se os fones estão dentro ou não. No entanto, vale pontuar que a classificação IP57 não torna os fones de ouvidos adequados para a prática de esportes, pois eles não têm uma boa aderência. O que mais me causou problemas foi o design aberto. Os fones realmente não se encaixam bem em meus ouvidos. Sempre que mexo a cabeça, coloco um capuz ou mastigo, eles se deslocam um pouco. Eu fiquei o tempo todo com medo de perdê-los enquanto andava na rua ou no transporte público. Acredito que essa falha de design é um problema real porque afeta tudo, desde a qualidade do áudio até o Cancelamento Ativo de Ruído. É uma pena, pois o Galaxy Buds 3 tem muito a oferecer na teoria. Teria sido uma boa ideia adicionar peças de suporte removíveis ou, no mínimo, criar um revestimento mais aderente ao redor das pontas dos fones de ouvido. Não consigo decidir se realmente odeio a tampa transparente do case de carregamento do Samsung Galaxy Buds 3 ou não. © nextpit Pelo menos, a tampa transparente do case do Galaxy Buds 3 permite que você veja se os fones de ouvido estão dentro ou não antes de sair de casa. © nextpit À esquerda, o case do Samsung Galaxy Buds 3 e, à direita, o case do Samsung Galaxy Buds 3 Pro. © nextpit À esquerda está o Samsung Galaxy Buds 3, enquanto o Samsung Galaxy Buds 3 Pro está à direita. © nextpit A tampa transparente já está um pouco mais opaca após uma semana de uso. © nextpit Acho que essas faixas coloridas prejudicam um pouco o design do Galaxy Buds 3. © nextpit

Qualidade de áudio O Galaxy Buds 3 da Samsung tem tudo o que é necessário para oferecer uma excelente qualidade de áudio. Porém, a menos que você esteja em um ambiente silencioso e não se movimente muito, não conseguirá aproveitá-lo o suficiente. Prós: Se os fones de ouvido se encaixarem bem na orelha, a qualidade do som é muito boa;

Assinatura de áudio equilibrada sob as condições certas. Contras: Se os fones de ouvido não se encaixarem corretamente, a qualidade do som será ruim;

Codec SSC-UHQ exclusivo da Samsung. A qualidade de áudio do Galaxy Buds 3 depende, em grande parte, de como ele se encaixa em seus ouvidos. © nextpit O Galaxy Buds 3 possui drivers de alto-falante de 11 mm. Comparando com o modelo Pro, o driver planar de 6 mm foi deixado de lado no modelo básico. Os fones de ouvido sem fio suportam os codecs Bluetooth SBC e AAC, bem como o codec SSC da Samsung e sua versão SSC-UHQ. Esse codec de "qualidade ultra-alta" permite ouvir faixas de 24 bits a 96 kHz. Tecnicamente, o Galaxy Buds 3 possui certificação Hi-Res. No entanto, essa função UHQ só funciona com um smartphone Samsung relativamente novo, o que deixa sua utilidade relativamente limitada. A fabricante também não indica a taxa de bits, mas tenho minhas dúvidas se estamos falando de qualidade sem perdas. Deixando os aspectos técnicos de lado, a assinatura de áudio do Galaxy Buds 3 depende muito de como os fones se encaixam nos seus ouvidos. Em condições ideais, com eles ficando firmes em seus lugares, temos um som W bastante clássico. Os graves são um pouco melhores, com uma boa profundidade e impacto. A faixa média é neutra, mas as vozes e os instrumentos podem ser distinguidos claramente. O som é rico e detalhado. Mesmo sem a função UHQ, achei a definição muito boa. No entanto, na maioria dos casos, os fones de ouvido não se encaixaram corretamente em minhas orelhas. Com isso, a qualidade do áudio foi prejudicada. Os graves ficaram muito ausentes, por exemplo, enquanto os médios também ficaram em segundo plano e os agudos ocuparam muito espaço. Como resultado, tive muitos problemas de sibilância com sons de "F", "S" e "Ch", que às vezes eram muito estridentes. Já o restante da composição musical soou muito "oca". Você pode, claro, aumentar os graves usando o excelente equalizador da Samsung, mas ele não faz milagres. O som não tem textura, é seco. Estou convencido de que isso acontece pelo design aberto do fone de ouvido, que não é adequado às minhas orelhas. Tecnicamente, no entanto, o Galaxy Buds 3 pode produzir um som muito bom. Então, é uma grande decepção.

Cancelamento ativo de ruído (ANC) O Samsung Galaxy Buds 3 apresenta Cancelamento de Ruído Ativo (ANC). Assim como a qualidade do áudio, a qualidade da tecnologia depende muito de manter os fones de ouvido bem presos nas orelhas. Prós: - Contras: O ANC é ineficaz devido ao formato aberto;

O ANC não é ajustável manualmente. O isolamento passivo de ruído é completamente inexistente com esse formato aberto. © nextpit Em fones de ouvido com o design aberto, como o Galaxy Buds 3, o isolamento passivo de ruído é praticamente nulo. Não há nada que entre em seu canal auditivo para impedir a entrada do barulho ambiente. Além disso, para piorar a situação, o Cancelamento de Ruído Ativo da Samsung não é ajustável manualmente. Você pode ativar ou desativar a função, mas não pode controlar sua intensidade. Pessoalmente, não achei o ANC do Galaxy Buds eficaz. Você consegue sentir a diferença quando o ANC está ativado e desativado, mas o ruído ambiente não é atenuado. Inclusive, nem mesmo ruídos que saem do outro lado da parede, por exemplo, são bloqueados. Barulhos aéreos, vozes, campainhas e vento também passam com bastante facilidade. Isso acontece quando os fones de ouvidos não se encaixam corretamente nas orelhas, já que o ANC só é ativado quando eles são detectados como encaixados. Porém, o formato faz eles se deslocarem com bastante facilidade, interrompendo a ativação da tecnologia. Acredito, honestamente, que a Samsung poderia ter dispensado o Cancelamento Ativo de Ruído nesse modelo. O Galaxy Buds 3 também não têm um modo de transparência, que permite ao usuário ouvir sons ambientes enquanto os fones estão em uso. Talvez, essa seja uma vantagem do formato aberto, já que você não precisa desse recurso se já consegue ouvir o que está ao seu redor durante o uso normal.

Recursos e aplicativo O Samsung Galaxy Buds mantém a maior parte da funcionalidade do Buds 3 Pro, o que é bom. Várias funções são exclusivas do ecossistema da Samsung, algo que a Apple também faz com seus AirPods. Portanto, não podemos culpar a fabricante sul-coreana por seguir o mesmo caminho. Prós: Equalizador preciso;

Aplicativo Android completo;

Detecção de uso. Contras: Sem capacidade multitoque real (funciona apenas com dispositivos Samsung);

Os controles táteis não são muito personalizáveis. O Galaxy Buds 3 oferece uma série de recursos para usuários da Samsung e do Android. © nextpit O Galaxy Buds 3 funciona apenas com o aplicativo Galaxy Wear para dispositivos Android. Você pode conectá-lo a um iPhone, mas não terá acesso a nenhuma das configurações. Então, eu não recomendaria a compra se você usa um smartphone da Apple. Se você tiver um celular da Samsung, todos os ajustes poderão ser feitos por meio das configurações do aparelho, sem precisar de um aplicativo. Os novos fones de ouvido são compatíveis com conexão Bluetooth multiponto, mas ela só funciona entre dois dispositivos da Samsung. O app da fabricante é bastante completo dentro de seu ecossistema. Ele conta com a função Find My Device para encontrá-lo, por exemplo,e a detecção de uso dos fones, o que é bastante importante. O Galaxy Buds 3 é equipado com controles de toque e hápticos. Nos controles de toque, que não são personalizáveis, você pode deslizar o dedo ao longo da haste do fone, aumentando ou diminuindo o volume. Já os hápticos podem ser modificados, o que consiste em pressionar a haste do fone. Fone de ouvido esquerdo Fone de ouvido direito 1 pressionamento Reproduzir / Pausar Reproduzir / Pausar 2 pressionamentos Próxima faixa Próxima faixa 3 pressionamentos Faixa anterior Faixa anterior Pressionamento longo Cancelamento ativo de ruído Cancelamento ativo de ruído

Bateria e carregamento O Samsung Galaxy Buds 3 possui uma bateria com duração de 6 horas sem a tecnologia de cancelamento de ruído, e 5 horas com ela ativada. Contando a caixa de carregamento, a duração total da bateria é avaliada em até 30 horas. São números bem medianos. Prós: Boa duração da bateria;

Suporte para carregamento sem fio Contras: - O case do Samsung Galaxy Buds 3 também suporta carregamento sem fio. © nextpit Pessoalmente, usei os fones de ouvido sem fio da Samsung de acordo com as configurações abaixo: 100% carregado;

Detecção de uso desativada;

Sem ter feito carga alguma;

Cancelamento Ativo de Ruído sempre ativado;

Volume de audição de 50%;

Emparelhado com um smartphone Android;

Codec SBC/AAC. Com isso, consegui atingir e exceder ligeiramente as cinco horas de bateria com o ANC ligado, conforme divulgado pela Samsung. A duração da bateria é razoável, ficando bem dentro da média para essa faixa de preço, mas não mais que isso. Fiquei positivamente surpreso com o fato da Samsung oferecer recarga sem fio para o case de seus fones de ouvido. A fabricante poderia muito bem ter dedicado essa função somente ao modelo Pro, mas resolveu fazer esse esforço extra. Os fones de ouvido Galaxy Buds 3 podem ser recarregados, pelo menos, quatro vezes dentro do case.

Especificações técnicas Especificações técnicas Dispositivo Samsung Galaxy Buds 3 Imagem Design e operação Formato: Open-Ear | Detecção de uso | Controles de toque Peso Peso por fone de ouvido: 4,7 g | Peso do case: 46,5 g Dimensões Dimensões do case: 48,7 x 58,9 x 24,4 mm Classificação IP IP57 Áudio Driver de 11 mm | Áudio de 360° | Função UHQ para faixas de 24 bits/96 kHz Resposta de frequência Não especificado ANC Sim, automático | Sem modo de transparência Bluetooth Bluetooth 5.4 Codec Codecs SBC, AAC, SSC-UHQ Multiponto Sim Duração da bateria 6 horas de audição sem ANC

5 horas de audição com ANC

Carga completa: Não indicado Autonomia com estojo 30 horas Recarga sem fio ✔️