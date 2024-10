Que tal dar uma incrementada no seu smartphone instalando novos aplicativos? Entre apps de produtividade e jogos diferentes, fizemos mais um compilado com cinco dicas que você pode baixar no seu Android ou iOS. Sempre analisamos cada um deles e, basicamente, qualquer detalhe que não atenda aos nossos requisitos mínimos não entra na lista.

Quer exercitar seu cérebro? O Impulse - Brain Training Games é um bom aplicativo para começar essa missão. Você viu que o jogo de terror em primeira pessoa Maid of Sker chegou aos dispositivos móveis? Além disso, indicamos o Lorelingo, um aplicativo que te ajuda a escrever as melhores histórias.

Já o starryai é um gerador de arte em IA que cria visuais incríveis diretamente do seu smartphone, sempre que você ficar sem criatividade. Por último, mas não menos importante, os usuários do Android podem ter uma ajuda para economizar a bateria do celular com o app Black Screen, que escurece a tela do dispositivo.

Lembrando que todos os aplicativos listados aqui foram cuidadosamente analisados por nossos editores, pois esse procedimento faz parte de nossos esforços para garantir que você fique livre de microtransações maliciosas e anúncios irritantes. Mas se você prefere desfrutar de aplicativos e jogos sem custo de download, por que não conferir nosso artigo de aplicativos gratuitos, publicado duas vezes por semana?

Maid of Sker (Android e iOS)

Você está pronto para se assustar? Se sim, talvez queira conferir o game Maid of Sker. Ele é um jogo de terror de sobrevivência em primeira pessoa inspirado no folclore galês, começando em um tom bastante sombrio. O game já existia para PC e consoles há bastante tempo, inclusive até foi disponibilizado sem custo na Epic Games.

Agora, ele pode ser jogado no seu smartphone. Esse é apenas um exemplo do quanto o poder de processamento dos celulares aumentou, deixando eles capazes de rodar até mesmo títulos com qualidade de consoles de videogame.

Voltando ao jogo, agora você está preso em um hotel distante que conta com uma história que muitas pessoas evitariam a todo custo. Para enfrentar tudo isso, você deve usar táticas furtivas, já que seus inimigos são alertados pelo som. Como em qualquer outro jogo moderno, também existe uma quantidade considerável de tarefas a serem feitas para obter um bom progresso.

Os controles em uma tela sensível ao toque podem deixar o jogo mais difícil, então é altamente recomendado o uso de um controle físico para conseguir movimentar. Sem ele, você pode acabar ficando preso em determinados pontos com mais frequência do que gostaria.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 35,99 no Android e R$ 29,90 no iOS para o jogo completo) / Conta necessária: Não



Uma reclamação importante sobre o Maid of Skier é sobre os gráficos. Resumindo, eles são diferentes do que você encontraria na versão para console, e isso deve acontecer porque os desenvolvedores conseguiram otimizá-los para uma tela menor.

O Resident Evil Village, por exemplo, não parecia tão ruim no celular, mas existe uma grande diferença nesta versão. Esperamos que haja uma atualização futura que traga texturas em alta resolução para deixar toda a experiência mais realisticamente assustadora.

Baixe Maid of Sker no Google Play e na App Store.

Impulse - Treinamento Cerebral (Android e iOS)

Manter o cérebro afiado é algo que eu sempre gosto de fazer. Nunca me esqueço dos primeiros dias do Nintendo DS, quando passei inúmeras horas jogando Brain Age. O jogo era muito interessante, misturando o uso da caneta Stylus com comandos de voz.

O Impulse é um desses jogos que ajuda a manter a mente afiada diariamente, contando com uma infinidade de quebra-cabeças para agradar todas as preferências.

Enquanto o app verificava o meu QI ao mesmo tempo em que deixava a minha memória ativa, descobri a existência de uma série de quebra-cabeças diferentes, desde encontrar objetos correspondentes até escolher a ordem certa dos números e lembrar as posições das peças. A pontuação mais alta acontece, claro, quando você consegue completar as missões dentro do tempo estipulado.

Ao fim, você confere um resumo da pontuação e a posição que ficou em relação a outros jogadores no mesmo nível de dificuldade.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 23,90 a R$ 249,90) / Conta necessária: Não

Coloque sua massa cinzenta em movimento com este jogo. / © nextpit

Os quebra-cabeças oferecidos no jogo são diversos e variam em intensidade, portanto não vão deixar você cair no tédio. Gosto que o jogo nos informe sobre qual área de nossa capacidade cognitiva será aprimorada antes de começarmos, o que acontece junto a um breve tutorial.

Você pode jogar sem fazer uma assinatura, mas a quantidade de games será limitada e você verá alguns anúncios. No entanto, eles não são excessivamente invasivos ou irritantes.

Baixe o Impulse - Jogos para o Cérebro no Google Play e na App Store.

Lorelingo - Escreva Melhor (Android e iOS)

Ao longo dos anos, aprendi uma regra específica sobre redação: nunca pare de escrever. Gostando ou não, escrever é como se exercitar e você deve fazer isso regularmente. Independentemente da qualidade do que você está produzindo, o importante é escrever.

Em alguns dias, você pode estar mais produtivo do que nunca, e em outros acabar ficando preso a apenas um parágrafo, mas isso não importa. O Lorelingo é um aplicativo que te desafia a ter um objetivo semanal de escrita, contabilizando o número de palavras que escreve.

Eu adoro como o aplicativo é capaz de nos ajudar se ficarmos um pouco atrapalhados com a escrita. Com ele, também podemos esclarecer alguns erros ou ideias recebendo sugestões, mas é claro que você tem a liberdade de escolher se vai aceitar essas dicas ou não.

Quando você escreve um mínimo de palavras, ele traz correções e um feedback sempre que necessário. Existem diversos gêneros para escolher, e o aplicativo promete te ajudar a começar se mantendo no caminho certo.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 39,90 - R$ 154,99) / Conta necessária: Sim

Este aplicativo pode te ajudar em sua jornada de escrita criativa. / © nextpit

Também gosto do aplicativo começar com a escolha de idioma que você fala e quer escrever. Ele também conta com a opção de selecionar a sua proficiência em cada língua, personalizando as melhores soluções. Um brinde ao início de sua jornada de escrita criativa, e que ela termine com trabalho publicado e lido por muitas pessoas!

Faça o download do Lorelingo - Write Better no Google Play e na App Store.

starryai - AI Art Generator (Android e iOS)

A geração de arte com IA está bastante na moda nos dias atuais. Afinal, o que costumava levar muito tempo agora leva alguns segundos se soubermos usar as instruções certas.

Para gerar uma arte, será necessário usar a moeda do aplicativo, conhecida como Lumens. No teste, experimentei o prompt "Mario pulando em um Goomba" e você pode conferir o resultado na imagem abaixo. O Mario está lá, mas não há nenhum Goomba aparente. Em vez disso, ganhei diversos cogumelos energéticos espalhados pelo fundo.

Alguns usuários do app reclamaram, há um tempo atrás, sobre os padrões de decência , pois não existia qualquer proteção ao texto que é digitado no prompt, como acontece em outros aplicativos do tipo. Felizmente, parece que a falha foi corrigida, pois não é possível nem gerar a imagem de alguém usando roupas de banho, por exemplo.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 22,99 - R$ 499,90) / Conta necessária: Sim

Ficou sem criatividade? Por que não deixar o starryai pensar por você? / © nextpit

Se você quiser aproveitar ao máximo o aplicativo, é melhor se tornar um profissional. Por meio de uma assinatura , você conta com gerações ilimitadas, além de mil criações rápidas por semana, upscaling ilimitado de 4x e 8x e, o que talvez seja mais importante, a remoção de anúncios.

Tudo isso vai depender da frequência na qual você usa a geração de imagens por IA no seu dia a dia. Para aqueles que quase não usam o serviço, a versão gratuita já é boa o suficiente.

O starryai é um decente gerador de arte com IA que vale a pena ter em qualquer aparelho, caso um dia chegue o momento em que você vai precisar de uma imagem específica e tenha a sorte de poder contar com o aplicativo para salvar o dia.

Baixe o starryai - AI Art Generator no Google Play e na App Store.

Black Screen: Video Screen Off (Android)

Usar um novo smartphone é sempre uma experiência agradável. A animação que sentimos na hora de manusear um aparelho novinho em folha pode ser provocada por uma câmera melhor e mais decente, além de uma duração de bateria incrível.

No entanto, é claro que essa empolgação se vai com o tempo, conforme a capacidade da bateria diminui. Além de seguir as melhores práticas recomendadas na hora de recarregar o smartphone, você ainda pode experimentar usar um aplicativo que promete prolongar a vida útil da bateria. Como? Deixando a tela toda preta.

O próprio nome do app é autoexplicativo. Com ele, você configura a aparência do seu smartphone, desde o estilo do relógio até o bloqueio de tela e formatação da data. Usar o aplicativo é bastante simples, basta ajustar o visual de acordo com a sua preferência e, então, o ativar pressionando o botão de iniciar. Para desativar o tema, basta tocar no botão de parar.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,99 - R$ 94,99) / Conta necessária: Não

Economize bateria deixando sua tela completamente preta. / © nextpit

O que eu achei mais útil no app (ainda que eu me pergunte se isso é um efeito placebo) é a caixa de seleção para ativar a proteção contra queima de OLED. No entanto, outras funções mais úteis estão bloqueadas e só podem ser liberadas após um pagamento.

A experiência paga inclui ainda a remoção dos anúncios, suporte prioritário e recursos premium (incluindo controles do reprodutor de mídia e notificações exibidas na tela bloqueada).

Faça o download do Black Screen: Video Screen Off no Google Play.

Isso é tudo por enquanto, pessoal! Chegamos ao fim da lista com os 5 melhores aplicativos desta semana. Vamos continuar nossa pesquisa para a edição da próxima semana para trazer mais dicas de apps e jogos imperdíveis!