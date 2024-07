A Samsung está expandindo seu portfólio com a introdução de um novo dispositivo, um produto que é particularmente interessante para o setor de wearables. O Galaxy Ring promete popularizar um novo formato para o monitoramento da saúde. Até o momento, conhecemos os recursos de hardware, mas os detalhes do software permanecem bastante especulativos. Aqui estão minhas impressões iniciais sobre o Galaxy Ring.

Esse é o segundo anel inteligente que testei, após a recente análise do RingConn Ring . Como este, o Galaxy Ring é tão discreto quando colocado corretamente que você acaba esquecendo que está usando ele. Entretanto, em comparação com as joias comuns, ele é visivelmente mais grosso.

O Galaxy Ring mede 2,6 mm de espessura, 7 mm de largura e pesa entre 2,3 e 3 gramas, dependendo do tamanho. Seu formato côncavo é visível e tangível. A Samsung incluiu um pequeno entalhe na parte inferior do dispositivo para indicar o posicionamento adequado, semelhante ao design do Oura Ring.

O Galaxy Ring foi projetado para ser compacto, leve e confortável quando usado no dedo indicador. Em outros dedos, o uso do anel inteligente é bastante perceptível e pode ser desconfortável, principalmente em apertos de mão.

Experiência de Uso & Recursos

Conforme observado anteriormente, minha experiência com o Galaxy Ring não incluiu a conexão com um smartphone, o que é essencial para um anel inteligente sem tela. No entanto, alguns aspectos da experiência de uso foram confirmados .

Prós:

Conecta-se a smartphones via Bluetooth.

O recurso Find My Ring ajuda a localizar o anel em caso de perda.

Uso de gestos para interromper alarmes ou tirar fotos.

A Samsung adere à LGPD e outros regulamentos importantes de privacidade de dados.

Contras:

Requer uma conexão com o smartphone devido ausência de tela.

Não está claro se funcionará com dispositivos que não sejam da linha Galaxy.

Não se sabe como será feita a integração de vários dispositivos de saúde no aplicativo Wear.

As funções podem ser limitadas em comparação com a compatibilidade mais ampla com Android ou iPhone.

Não está claro se funcionará perfeitamente com outros dispositivos de saúde da Samsung.

À esquerda, o Galaxy Ring (tamanho 8) e, à direita, o RingConn Ring (tamanho 9): um círculo perfeito em contraste com um formato mais quadrado. / © nextpit

O Galaxy Ring se conectará aos smartphones via Bluetooth e poderá ser gerenciado por meio do aplicativo Wear, enquanto todas as medições poderão ser acessadas por meio do aplicativo Health. Ainda não se sabe se o Galaxy Ring será exclusivo para usuários do Galaxy ou se será compatível com uma gama mais ampla de dispositivos Android e iPhones. O ideal seria oferecer uma compatibilidade mais ampla do que a série Galaxy Watch.

Além disso, não está claro como a Samsung planeja integrar vários dispositivos de saúde no ecossistema do aplicativo Wear. O anel inteligente e o smartwatch devem funcionar juntos sem problemas. Por exemplo, a Amazfit integrou com sucesso seus dispositivos sem sobreposição de dados, um modelo que espero que a Samsung imite.

A Samsung incluiu um pequeno entalhe na parte inferior do dispositivo para indicar o posicionamento adequado, semelhante ao design do Oura Ring. / © nextpit

Notavelmente, a Samsung introduziu um recurso chamado Find My Ring, que ajuda as pessoas a localizar o anel inteligente em caso de extravio. Além disso, o Galaxy Ring inclui dois recursos interativos que usam a função de gestos universais da Samsung. Ao tocar duas vezes o dedo indicador e o polegar, os usuários podem parar um alarme ou tirar uma foto.

Em relação à privacidade dos dados de saúde, o Galaxy Ring segue os mesmos padrões do Samsung Galaxy Watch e do aplicativo Health, cumprindo os principais regulamentos de privacidade de dados, como o LGPD no Brasil.