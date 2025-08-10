Na WWDC, em junho, eu disse que não estava convencida com o gesto de toque no pulso para o Apple Watch. E, quando combinado com o recurso de toque duplo, o gerenciamento do Apple Watch com as mãos livres funciona de forma brilhante.

Durante anos, as empresas de tecnologia fizeram experiências com controles por gestos em dispositivos inteligentes. O Moto Actions é um dos primeiros que me vem à mente, com seu atalho para abrir a câmera. Mas os smartwatches são o verdadeiro playground para os gestos. Simplesmente faz sentido recusar uma chamada sacudindo o pulso em vez de tocar na tela.

O problema é que, até recentemente, os gestos dos smartwatches não eram confiáveis. Muitas vezes eles não realizavam a ação pretendida, frustrando os usuários. Até mesmo a Pebble, marca queridinha de smartwatches que retornou em 2025, irritava os fãs com seu recurso "Shake to Dismiss", que frequentemente liberava a notificação errada.

Por isso, quando a Apple anunciou o gesto de toque no pulso no Apple Watch, fiquei cético. Minha experiência com o toque duplo no Apple Watch Series 9 foi decepcionante. Ele nunca conseguiu desligar meu alarme matinal, então parei de usá-lo completamente.

Isso mudou esta semana quando instalei a versão beta pública do watchOS 26. De repente, tanto o movimento de pulso quanto o toque duplo começaram a funcionar de forma consistente. Agora estou usando-os cada vez mais:

Desviar o pulso para descartar notificações

Recusar chamadas com o mesmo movimento

Tocar meu dedo indicador e o polegar juntos para aceitar chamadas

Cancelamento de alarmes com um movimento do pulso

Marcação de lembretes completos com um toque duplo

Acontece que minha frustração com o toque duplo se deu por problemas de detecção. O movimento do pulso, combinado com o toque duplo, simplesmente funciona, e os dois gestos agora se complementam. Antes, meu smartwatch muitas vezes não reconhecia o toque do meu polegar e do dedo indicador pela manhã para cancelar o alarme. Agora, o movimento mais confiável do pulso resolve isso, e o mesmo se aplica ao cancelamento de chamadas, em que o movimento é simplesmente mais fácil do que o toque duplo.

Esse aprimoramento não é apenas um ajuste de software. Ele é alimentado pela precisão dos sensores e da Neural Engine da Apple, que permitem que o relógio detecte gestos de forma mais precisa e consistente. O que pode não ser uma boa notícia para os proprietários de modelos mais antigos do Apple Watch.

Por que está limitado aos modelos mais novos

O novo gesto de movimento do pulso do Apple Watch está limitado ao Apple Watch Ultra 2 (análise), Series 10 e Series 9 porque depende do chip S9 e de seu Neural Engine atualizado de quatro núcleos.

Esse hardware processa os gestos inteiramente no dispositivo usando o giroscópio, o acelerômetro e os sensores de movimento em tempo real, sem consumir muita bateria. Os modelos mais antigos, como o Ultra original ou o Series 8, não têm a mesma capacidade de processamento e a eficiência de detecção de movimento necessárias.

Depois de atualizar o Apple Watch para o watchOS 26, o recurso Wrist Flick será ativado por padrão. / © nextpit

A Apple não é a única a explorar o controle por gestos. A Samsung oferece o Double Pinch e Universal Gestures, incluindo a rotação do pulso, em seus modelos Galaxy Watch. O Watch 5 da Huawei apresenta toque duplo e deslizamento duplo.

Recentemente, a Meta apresentou uma pesquisa sobre uma pulseira que lê gestos e até mesmo intenções usando a eletromiografia de superfície (sEMG), que mede a atividade muscular com precisão notável. Espero que vejamos mais desses controles avançados por gestos em dispositivos vestíveis e que eles se integrem aos nossos hábitos diários com a mesma naturalidade com que o movimento de pulso do Apple Watch se integrou a mim.

Como experimentar o novo gesto de movimento do pulso no Apple Watch

Para usar o novo gesto de movimento do pulso do Apple Watch, você precisa do watchOS 26 (atualmente em beta teste). Isso também requer um iPhone com iOS 26 (também em beta), compatível com o iPhone 11 ou mais recente. Você pode seguir nosso guia do iOS 26 para preparar seu celular.

Depois de atualizar seu iPhone, abra o aplicativo Apple Watch, acesse Geral > Atualização de software > Atualizações beta e instale a versão beta pública.

Em seguida, vá para Configurações > Acessibilidade > Gestos no Apple Watch e ative a Rotação do Pulso (Wrist Flick, o nome do recurso pode mudar até o lançamento da versão estável). A combinação do movimento de pulso com o gesto de toque duplo da Apple permite que você navegue pelas notificações e chamadas quase totalmente sem usar as mãos.

Você está usando o novo recurso de movimento do pulso? Compartilhe sua experiência nos comentários, especialmente se você já o usou com o toque duplo.