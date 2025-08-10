Como foi a sua semana? Esteja você se preparando para um fim de semana cheio de atividades ou preferindo algo mais tranquilo, há muitos aplicativos e jogos que valem o seu tempo!

No resumo desta semana, compartilho meus apps e jogos para celular favoritos para Android e iPhone. Explorei a fundo o Google Play e a App Store para destacar cinco títulos que testei e aprovei. Seja você fã de experiências de jogo mais imersivas ou de ferramentas que ajudam na produtividade, aqui você deve encontrar algo que vai te interessar.

Fate War (Android e iOS)

O Fate War tem uma proposta interessante. Você assume o papel de líder de uma pequena tribo deslocada, e sua missão é fazer com que essa tribo cresça, fique mais forte e consiga se sustentar. Os visuais escuros criam uma boa atmosfera, e as mudanças de estação e o ciclo de dia e noite ajudam a mostrar o passar do tempo de forma original.

A jogabilidade acontece em etapas: construir sua aldeia, coletar recursos, gerenciar o povo, afastar monstros místicos e participar de batalhas leves com foco em estratégia. É possível jogar tanto na vertical quanto na horizontal, o que é ótimo para quem está viajando ou quer se aprofundar mais na parte de gestão.

O ciclo de dia e noite realmente afeta o game, influenciando tanto o crescimento da tribo quanto o nível de vulnerabilidade. Isso foge do padrão dos jogos de estratégia para celular, que normalmente seguem um ritmo mais previsível. No geral, o jogo é desafiador, mas não chega a ser exageradamente difícil, já que foca mais na sobrevivência do que em microgerenciar cada detalhe.

No geral, eu diria que Fate War é um simulador de estratégia para celular cheio de camadas e bem construído. Não é apenas sobre erguer uma cidade, mas sobre liderar uma cultura viva, que enfrenta tempos difíceis e passa por transformações. Como dizem, tudo depende da liderança. Então, vem a pergunta: que tipo de líder você é?

Growbot (Android e iOS)

Jogos no estilo "apontar e clicar", como Day of the Tentacle e Sam & Max da LucasArts, marcaram minha infância. Hoje, Growbot traz um pouco dessa nostalgia para o celular, mas com gráficos e trilha sonora muito mais refinados. É simplesmente encantador!

O mundo deslumbrante, desenhado à mão, chama atenção logo de início. Você assume o papel de Nara, uma growbot em treinamento que precisa salvar sua estação espacial biopunk de uma misteriosa praga cristalina. Os cenários são vibrantes, cheios de plantas exuberantes, criaturas alienígenas curiosas e um estilo de narrativa visual que prende desde o início. A trilha sonora ambiente completa a experiência com uma sensação de aconchego e imersão.

Os controles são leves e fáceis de usar. É só tocar para se mover e interagir, ou arrastar os itens para combiná-los. O sistema de inventário inteligente separa os itens permanentes dos únicos, o que deixa a resolução dos quebra-cabeças mais fluida e menos confusa.

Essa é uma experiência de jogo compacta para celular, ideal para uma sessão aconchegante em um fim de semana. Não leva muito tempo para terminar e funciona como uma boa recompensa depois de um dia cheio. Quem busca uma jornada longa e épica pode se frustrar, mas às vezes é bom experimentar jogos mais curtos, e Growbot entrega exatamente isso.

Cursa (Android e iOS)

Aprender é uma experiência para a vida inteira, e neste ritmo acelerado de mundo, ter cursos no celular é uma forma prática de continuar aprendendo mesmo com pouco tempo disponível. O Cursa é um aliado gratuito nesse processo, oferecendo cursos em vídeo, áudio e texto sobre diversos temas, como programação, finanças, design e idiomas.

Me surpreendi com a quantidade de conteúdo gratuito disponível nele, e a possibilidade de receber um certificado no final de cada curso também ajuda a manter o interesse. Talvez não seja algo que, por si só, abra portas profissionais, mas ver esse certificado chegando por e-mail traz uma sensação boa de realização.

O Cursa funciona melhor com uso diário. Escolho um curso, dou play e pronto, já começo. Conforme as aulas avançam, surgem testes e exercícios que me ajudam a fixar o conteúdo. Quem gosta de interação pode participar de discussões com outros alunos ou ver vídeos extras sobre os mesmos assuntos. O sistema de progresso traz uma sensação constante de avanço, o que ajuda a manter a motivação.

Por ser gratuito, percebi que alguns vídeos retirados do YouTube às vezes me distraem, mas isso não acontece com frequência. No fim das contas, o Cursa funciona como uma "universidade de bolso prática", que não promete mais do que entrega. Ele oferece conhecimento em doses pequenas, suficientes para seguir aprendendo e evoluindo constantemente.

Share the Meal (Android e iOS)

A fome no mundo já deveria ter sido erradicada, considerando os recursos existentes hoje, mas a desigualdade continua sendo um obstáculo para melhorias. O ShareTheMeal, portanto, é uma forma de fazer a sua parte, doando uma refeição com apenas um toque.

A interface é simples, intuitiva e fácil de usar, e confesso que gosto da sensação de bem-estar que vem logo depois de saber que uma pequena ação pode colocar um sorriso no rosto de alguém do outro lado do planeta. Nesta era de gratificação instantânea, é bom ver que também é possível fazer mudanças rápidas.

O app mostra uma lista de campanhas ativas, desde ajuda emergencial até programas de nutrição para comunidades. Quando você encontra uma causa que faz sentido para você, é só tocar e doar o valor de uma refeição. O pagamento é rápido e sem complicações. Você também pode escolher entre uma doação única ou entrar em um plano mensal para contribuir de forma mais contínua.

Vocês querem fazer parte da solução para acabar com a fome no mundo? Este aplicativo talvez possa te ajudar a dar o primeiro passo. / © nextpit

A jornada não termina depois da doação. O aplicativo também mostra um pequeno rastreador de progresso ou uma atualização para acompanhar. Às vezes, recebo histórias ou fotos dos projetos que apoiei, o que me ajuda a entender o impacto real do que foi feito. Ver essa mudança concreta traz uma sensação de conexão com o resultado. Além disso, o lado comunitário, que permite criar ou entrar em desafios com amigos, é um dos pontos mais legais do ShareTheMeal, e reforça o motivo de manter esse app no celular para ajudar a transformar o mundo.

Luck by Chance (somente Android)

Recentemente, resolvi dar uma chance ao Luck by Chance. O app é bonito e direto o bastante para funcionar sem manual, e seu visual bem organizado é ótimo para quem, como eu, costuma sofrer com a indecisão.

Logo no primeiro uso, vi várias opções de decisão: jogar uma moeda, rolar dados, girar uma roda ou escolher um nome aleatório. Tudo de forma digital, sem precisar improvisar uma roda na mesa ou procurar materiais. Tem até uma bola 8 mágica, e um seletor de emojis e de cores para quando quero algo mais divertido.

Isso trouxe um toque de surpresa para o meu dia. Decidir virou algo leve e divertido. Quando não sei o que vestir ou que lanche escolher, deixo o app jogar por mim. Pode parecer besteira, mas é estranhamente satisfatório. Curti bastante o seletor de listas, que puxa automaticamente as tarefas que deixei anotadas. Nada mal para quem vive tentando fugir da própria lista de afazeres, não é mesmo?

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Grátis / Nenhuma / Nenhuma / Não Baixar Luck by Chance (Android)

Acabe com a sua indecisão com este aplicativo muito bacana! / © nextpit

O que faz esse app ser especial para mim é a praticidade. Ele é rápido, confiável e funciona sem pedir permissões ou coletar dados. Basta abrir e usar. E o melhor? Não julga quando a decisão tomada não é das melhores. Também é ótimo para situações no trabalho, quando ninguém consegue decidir o que pedir no almoço.

O tempo passa voando! Volte na próxima semana para conferir uma nova seleção com os 5 melhores aplicativos.