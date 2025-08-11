Android 16 Mudará os Celulares da Samsung para Sempre

A próxima atualização de software da Samsung trará uma mudança que talvez você nem perceba à primeira vista - mas os efeitos a longo prazo podem ser sérios. Com a próxima atualização para o Android 16 e One UI 8 , a Samsung está desativando uma função que ajudou muitos de nós a continuar usando aparelhos mais antigos e que também tem muitos fãs entre os usuários mais avançados.

O Android e as ROMs personalizadas

Os smartphones modernos estão mais duráveis do que nunca. Graças ao hardware potente e ao suporte de software aprimorado, muitos modelos ainda continuam atualizados mesmo anos depois do lançamento. A Samsung é uma das pioneiras nesse aspecto e oferece atualizações e patches de segurança por até sete anos para os atuais dispositivos de médio porte e topo de linha.

Mesmo que você não use seu smartphone por tanto tempo, ele geralmente pode ser passado adiante na família ou vendido. Mesmo após o fim oficial do suporte, ainda há uma solução: ROMs personalizadas. Essas versões do Android desenvolvidas pela comunidade possibilitam equipar dispositivos mais antigos com as atualizações de segurança e os recursos mais recentes.

Não só isso, hardware antigos geralmente funcionam melhor com as ROMs personalizadas mais enxutas do que as de fábrica. Algumas ROMs, como PixelExperience ou LineageOS, estão disponíveis para inúmeros dispositivos. Mesmo que essas ROMs tenham perdido parte de sua importância devido às atualizações oficiais mais longas, elas ainda são populares, especialmente entre os entusiastas da tecnologia.

Samsung bloqueia o bootloader

No entanto, com a próxima atualização, a Samsung está impossibilitando a instalação ao remover a opção de desbloquear o bootloader com a atualização para o Android 16 e One UI 8.0. Para você, isso significa que ROMs personalizadas não poderão mais ser instaladas no futuro - pelo menos não em dispositivos que tenham sido atualizados para o Android 16 ou que já tenham sido lançados com ele.

Isso remove uma opção importante para continuar a usar seu smartphone com segurança mesmo após o fim do suporte oficial. A obsolescência planejada não pode mais ser evitada, mesmo que o hardware ainda funcione perfeitamente e não haja mais patches de segurança.

Menos sustentabilidade, menor mercado de segunda mão

O que isso significa para você em termos concretos? Se os dispositivos antigos da Samsung não puderem mais ser fornecidos com novas ROMs no futuro, a reciclagem será a única opção. Como resultado, o mercado de segunda mão poderá diminuir, o que também afetará o valor de revenda de seus dispositivos. Independentemente de você querer usar seu smartphone por mais tempo ou passá-lo adiante.