Com toda a atenção voltada para o fininho Fold 7, o Samsung Galaxy Z Flip 7 não deve ser ignorado, especialmente se você estiver procurando um celular compacto em 2025. De uma tela externa maior a uma bateria aprimorada, testamos o smartphone para ver quem deve considerar comprá-lo.

Resumo Comprar Samsung Galaxy Z Flip 7 Prós Design compacto

Bateria com duração suficiente

Desempenho competente Contras Tela externa ainda subutilizada

Câmera não está no mesmo nível dos topo-de-linha Samsung Galaxy Z Flip 7 Samsung Galaxy Z Flip 7: Todas as ofertas

Galaxy Flip 7: Mais Fino e Tela Maior Qualidade de design e construção Telas Interna

OLED LTPO de 6,9 polegadas

2520 x 1080 pixels

Taxa de atualização de 1~120 Hz Externas

OLED de 4,1 polegadas

1048 x 948 pixels

Taxa de atualização de 120 Hz Dimensões e peso Aberto

166,7 x 75,2 x 6,5 mm

188 g Fechado

85,5 x 75,2 x 13,7 mm

188 g Resistência IP48

Gorilla Glass Victus 2 (tela externa) Como no Fold 7, a Samsung tornou o Galaxy Z Flip 7 mais fino que seu antecessor, mas não tanto. Quando aberto, o telefone é menos de meio milímetro mais fino, com 6,5 mm, imperceptível. Quando fechado, o celular mede 13,7 mm, um pouco mais de um milímetro mais fino que seu antecessor. A tela externa dá acesso às notificações e pode ajudar a reduzir o tempo de tela. © nextpit O widget de resumo diário tenta ajudá-lo a não ficar abrindo o celular o tempo todo. © nextpit O modo tenda do compact Flip 7 pode ser usado para ver vídeos na telinha. © nextpit Apesar da dieta, o telefone ainda parece sólido, graças à sua qualidade de construção premium, e a classificação IP48 deve ser suficiente para resistir a respingos de água e alguma proteção contra a entrada de sólidos (mas não de poeira fina!). O Galaxy Z Flip 7 é mais largo e mais alto do que o Flip 6, o que permite o uso de telas maiores por dentro e por fora. A diferença não é suficiente para sacrificar o quão compacto ele é, mas, dependendo do tamanho da sua mão, ela pode afetar a ergonomia. O botão de volume fica um pouco mais alto do que o normal quando o celular é aberto e pode exigir o reposicionamento do punho para ser usado. O leitor de digitais no botão lateral funcionou perfeitamente durante os testes. © nextpit A traseira do Flip 7 é coberta com Gorilla Glass Victus 2, assim como a tela externa. © nextpit Como mencionado anteriormente, a tela recebeu uma atualização no Galaxy Z Flip 7. O painel OLED LTPO tem 6,9 polegadas (contra 6,7 do Flip 6) e apresenta animações suaves graças à sua taxa de atualização de 120 Hz, além de economizar energia ao exibir conteúdo estático. O pico de brilho anunciado é de 2.500 nits, mas medimos quase a metade disso em 1.340. De qualquer forma, a tela é legível na maioria das condições externas. A tela externa é igualmente utilizável em ambientes externos e agora oferece uma taxa de atualização suave de 120 Hz (contra 60 Hz no Flip 6). Quando aberto, o Galaxy Z Flip 7 funciona como um smartphone comum. © nextpit Os materiais e acabamento no Flip 7 lhe dão um ar premium. © nextpit Falando sobre a tela externa (chamada de Cover Screen e FlexWindow pela Samsung), ela finalmente se iguala ao seu rival, o Razr Ultra, e também envolve os módulos da câmera. A área ao redor da câmera é praticamente inútil, mas a área útil expandida em geral é uma atualização bem-vinda, mesmo com uma resolução menor em comparação com o rival da Motorola. Mas ainda há uma limitação de usabilidade, que será abordada na seção de software.

Galaxy Z Flip 7 com Android 16 Software Sistema operacional Android 16, One UI 8

7 anos de atualizações de segurança

7 anos de atualizações de versão Uma área em que o dobrável da Samsung supera facilmente seu rival da Motorola é na política de suporte de software. Enquanto o Razr receberá apenas três atualizações do Android e quatro anos de atualizações de segurança, a Samsung promete sete anos de suporte para atualizações de segurança e de recursos. Melhor ainda, o Galaxy Z Flip 7 vem com o Android 16, a versão mais recente do sistema operacional do Google. A tela inicial da One UI 8 é basicamente a mesma da versão anterior. © nextpit Contamos 8 apps de terceiros pré-instalados no Galaxy Z Flip 7. © nextpit Contamos 8 apps de terceiros pré-instalados no Galaxy Z Flip 7. © nextpit Assim como no Fold 7, a experiência de uso do One UI 8 no Android 16 é praticamente a mesma dos smarts Galaxy S25 que testamos com a versão anterior do sistema. Uma diferença incômoda, no entanto, foi notada na configuração inicial, que não podia ser feita sem uma conexão com a Internet. Experimentamos a mesma restrição no Galaxy XCover 7 Pro, mas, curiosamente, não no Fold 7. Depois de configurar e atualizar o Galaxy Z Flip 7, encontramos 8 aplicativos pré-instalados de terceiros e 37,1 GB de espaço de armazenamento usado. Uma opção "experimental" permite usar um número restrito de apps na tela externa. © nextpit MultiStar permite que os usuários (por sua conta e risco) forcem qualquer app na tela externa. © nextpit Quanto à tela externa maior, a má notícia é que as mesmas limitações encontradas nos aparelhos Flip anteriores ainda se aplicam. A tela suporta oficialmente um conjunto limitado de recursos, funcionando basicamente como uma tela de widgets. E alguns dos widgets solicitarão que vocês "abram o telefone para continuar" ao interagir com eles, o que é uma limitação compreensível, mas ainda incômoda. Pelo lado positivo, você pode imaginar a tela externa do Flip 7 como um recurso de "desintoxicação digital" graças ao seu conjunto limitado de recursos. Por padrão, a tela externa apenas mostra widgets. © nextpit O MultiStar (abaixo) remove a restrição de 5 apps do modo oficial. © nextpit O botão na parte inferior alterna entre três modos de exibição. © nextpit Páginas na web funcionam bem na tela externa, mas digitar é um desafio. © nextpit Usar aplicativos completos na tela pequena requer a ativação de um recurso experimental nas configurações Labs, mas que suporta apenas alguns aplicativos escolhidos a dedo (Mapas, Mensagens, Netflix, WhatsApp e YouTube). Para executar outros aplicativos, a Samsung ainda exige a instalação do aplicativo MultiStar, exatamente como no Galaxy Z Flip 5, que já tem dois anos. O uso de aplicativos não criados para a tela de cobertura ainda apresenta alguns problemas devido ao pequeno espaço utilizável. Digitar pode ser um desafio quando você não consegue ver o campo de texto, por exemplo. A Samsung tenta ajudar oferecendo um botão de proporção, mas essa ainda é uma gambiarra até que o Google ofereça melhor suporte para telas com formatos irregulares.

Bom desempenho do Exynos 2500 no Flip 7 Desempenho Processador Samsung Exynos 2500 Memória 12 GB de RAM LPDDR5x

256 / 512 GB de armazenamento UFS 4.0

Sem expansão de armazenamento Conectividade 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Quando os rumores indicaram que o processador Samsung Exynos 2500 equiparia o Flip 7, os fãs ficaram preocupados com o fato de o desempenho não ser competitivo com o chip Snapdragon 8 Elite usado na maioria dos carros-chefe do Android. Embora os números de benchmark confirmem essa suspeita, podemos dizer que, no uso diário, os dois chips têm desempenho equivalente. Galaxy Z Flip 7

(Exynos 2500) Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) Galaxy Z Flip 6

(Snapdragon 8 Gen 3) OnePlus 13

(Snapdragon 8 Elite) Xiaomi 14T Pro

(Dimensity 9300) AnTuTu 1,673,636 2,341,216 1,456,322 2,695,676 2,013,101 3DMark

Wild Life Extreme

Stress Test Melhor pontuação: 5573

Pior pontuação: 2393

Estabilidade: 42.9% Melhor pontuação: 6986

Pior pontuação: 3253

Estabilidade: 46.6% Melhor pontuação: 4735

Pior pontuação: 1815

Estabilidade: 38.3% Melhor pontuação: 8751

Pior pontuação: 4410

Estabilidade: 50.4% Melhor pontuação: 2983

Pior pontuação: 2633

Estabilidade: 88.3% 3DMark

Steel Nomad Light

Stress Test Melhor pontuação: 2557

Pior pontuação: 1115

Estabilidade: 43.6% Melhor pontuação: 2581

Pior pontuação: 1363

Estabilidade: 52.8% - Melhor pontuação: 1132

Pior pontuação: 1086

Estabilidade: 95.4% Geekbench 6 Single: 3105

Multi: 9562 Single: 3187

Multi: 9947 Single: 2259

Multi: 6915 Single: 3125

Multi: 9697 Single: 2188

Multi: 7158 Ajudado pelos padrões de memória mais rápidos disponíveis, o chip Exynos foi rápido no uso diário, abrindo aplicativos, multitarefa, chamadas de vídeo, navegação GPS, etc. Em alguns casos, o Flip 7 esquentou um pouco, mas nada desconfortável ao toque. Pontuação do Exynos 2500 no Geekbench foi próxima do Snapdragon 8 Elite. © nextpit Resultados do benchmark Wild Life do Samsung Galaxy Z Flip 7 © nextpit Resultados de benchmark Steel Nomad Samsung Galaxy Z Flip 7 © nextpit Resultados do benchmark Solar Bay do Samsung Galaxy Z Flip 7 © nextpit Os testes de desempenho mostraram que o chip Exynos do Flip 7 é mais lento do que os aparelhos Android equipados com o SoC Snapdragon 8 Elite, especialmente nos testes AnTuTu e 3DMark Wild Life. Por outro lado, o GeekBench e os outros testes 3DMark, Steel Nomad e Solar Bay, apresentaram resultados competitivos para o Flip 7. Em geral, os jogos no Flip 7 rodam bem como em qualquer outro Android topo de linha, com bom desempenho e compatibilidade, graças, em parte, à GPU AMD Radeon no SoC. Dito isso, sessões de jogos mais longas deixam o telefone quente e, consequentemente, reduzem o desempenho para evitar o superaquecimento.

Vantagens e Desvantagens da Câmera Flip 7 Câmera Câmera principal 50 MP, f1.8, OIS Câmera ultra-ampla 12 MP, f2.2 Câmera para selfies 10 MP, f2.2 Máx. Resolução de vídeo 4K60, 1080p60

Câmera lenta: 1080p240 O departamento de câmeras do Samsung Galaxy Z Flip 7 permanece basicamente inalterado em relação ao modelo anterior: Uma câmera principal de 50 megapixels, uma grande-angular de 12 MP e uma selfie de 10 MP. A falta de uma lente de zoom o diferencia de um smartphone comum da mesma faixa de preço, mas essa é uma troca típica dos telefones flip. O conjunto de câmera dupla oferece boas fotos, mas sem a versatilidade de um verdadeiro topo de linha. © nextpit A câmera de selfie fica alojada no já tradicional furo superior. © nextpit As fotos da câmera principal foram boas, com um bom nível de detalhes e reprodução de cores em fotos à luz do dia e à noite. E o sensor razoavelmente grande usado (pelo menos para um dobrável "flip") resultou em bons resultados, mesmo com zoom digital de 2x. O Galaxy Z Flip 7 oferece zoom digital com ampliação de até 10x, mas as fotos com zoom máximo têm muita suavização digital e parecem artificiais quando vistas de perto. A câmera grande-angular tem bom desempenho, mas com menos detalhes e alguns problemas de distorção. As limitações da câmera ultra grande angular são especialmente perceptíveis à noite, pois o pequeno sensor é incapaz de capturar detalhes. O modo noturno ajuda muito a câmera grande-angular, com boas imagens se você conseguir manter o Flip 7 imóvel. Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultra-grande angular (0,6x) - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal (zoom digital 2x) - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal (zoom digital 4x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Câmera principal - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultra-grande angular (0,6x) - Modo noturno © nextpit As selfies do Samsung Galaxy Z Flip 7 são muito boas quando se usa a câmera principal. O grande sensor externo oferece resultados muito melhores do que a câmera para selfies, mas o enquadramento das fotos pode ser um pouco complicado. Mesmo assim, a estabilização óptica da imagem e a nitidez da câmera principal proporcionam imagens melhores, inclusive com uma profundidade de campo mais natural. O uso da câmera interna para selfies proporcionou fotos OK, com um nível mais baixo de detalhes e reprodução de cores do que a câmera externa. As cores estavam levemente desbotadas, mas isso só era perceptível ao compará-las com as fotos da câmera principal; fora isso, elas estavam perfeitamente adequadas para selfies de smartphone. Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie com câmera principal © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie com câmera principal - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie com câmera interna © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie com câmera interna - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie grande angular © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie grande angular - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie grande angular © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie grande angular - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie grande angular - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie com câmera principal © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie com câmera principal - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie grande angular © nextpit O formato flip não só oferece a opção de usar a câmera principal mais nítida para selfies, mas também a lente ultra-wide, que cobre um ângulo de visão mais amplo do que a câmera interna. Lembre-se de usar o modo noturno para fotos grande-angulares com pouca luz, pois as limitações mencionadas anteriormente também se aplicam às selfies.

Autonomia Suficientemente Boa no Galaxy Z Flip 7 Bateria Capacidade da bateria 4300 mAh Velocidade de carregamento com fio 25 W Velocidade de carregamento sem fio 15 W Quem curte tecnologia estava compreensivelmente preocupado com o chip Exynos 2500 do Galaxy Z Flip 7, devido à baixa eficiência energética dos chips no passado. No entanto, em nosso teste com o dobrável da Samsung, não encontramos nenhum problema com a duração da bateria, e o celular durou mais de um dia inteiro com uso regular. Nosso teste habitual de duração da bateria não funcionou no Flip 7, mas com o uso típico (uso de mapas, streaming de música, fotos, uso rápido do ponto de acesso e algumas mensagens), o celular apresentou quase metade da capacidade da bateria após um dia. Carregamento Galaxy Z Flip 7

(4300 mAh | com carregador 45W) Galaxy Z Flip 6

(4000 mAh | Apple 61W) Galaxy S25 Ultra

(5000 mAh | Samsung 45 W PD) Pixel 9 Pro XL

( 5060 mAh | 140 W USB-PD) 10 minutos 22% 15% 27% 24% 30 minutos 56% 34% 73% 57% 1 hora 94% 57% 99% 91% Carga completa 75 min 127 min 61 min 80 min Teste de bateria PC Mark incompatível 14h18 17h06

21028 performance score 15h39

12986 O aumento da capacidade da bateria para 4300 mAh (ante 4000 no Flip 6) ajudou, e o novo chip de 3 nm provavelmente também teve impacto. A Samsung oferece o conjunto usual de recursos de economia de energia, incluindo a limitação do desempenho da CPU e da tela e a inclusão de aplicativos em segundo plano na lista de permissões para economizar ainda mais. Quando se trata de carregamento, não há adaptador na caixa, como de costume, mas usando um carregador Samsung compatível com a entrada máxima de 25 W do telefone, uma carga completa levou 75 minutos, com meia hora suficiente para uma carga de 56%. Além disso, o Samsung Galaxy Z Flip 7 também oferece carregamento sem fio e carregamento sem fio reverso. O Galaxy Z Flip 7 carrega a até 25 W com cabo, ou 15 W sem fio. © nextpit O Galaxy Z Flip 7 não é tão fino quanto o Fold 7, mas ainda assim é bem compacto. © nextpit Por fim, para prolongar a vida útil da bateria, o Galaxy Z Flip 7 oferece uma lista abrangente de opções, incluindo desativar o carregamento rápido, limitar o carregamento em até 80/85/90/95% e parar em 80% à noite e concluir o carregamento no horário do despertador.

O Galaxy Z Flip 7 é uma boa compra? Se você está procurando um smartphone potente e compacto, o Samsung Galaxy Z Flip 7 é provavelmente sua melhor opção. Ele pode não oferecer o melhor desempenho ou a melhor câmera quando comparado a um smartphone regular na mesma faixa de preço, mas esse é um sacrifício comum mesmo depois que a Xiaomi, a Motorola e outras empresas entraram no mercado flip. A Samsung ainda oferece o melhor suporte de software na categoria, com o Flip 7 superando seus rivais diretos em pelo menos mais dois anos de atualizações. Se você cuidar bem do aparelho, poderá doá-lo a um parente ou mantê-lo como um aparelho reserva (ainda utilizável) até o início de 2032. Dito isso, o Galaxy Z Flip 7 ainda é um celular muito caro, e é difícil justificar a compra se você já tiver um aparelho topo de linha recente, especialmente no que diz respeito à câmera e ao desempenho. Também é difícil recomendar uma atualização de um Galaxy Flip anterior, a menos que você tenham uma oferta de troca muito boa. A tela maior é definitivamente bem-vinda, mas a One UI ainda limita sua utilidade. Ainda assim, o Galaxy Z Flip 7 é um celular versátil e compacto que aprimora ainda mais a receita do flip. Cinco anos após o lançamento do Flip original, poder dobrar o telefone em um pequeno bloco que cabe no bolso ainda parece futurista, mas a Samsung precisa trabalhar para tornar mais aplicativos funcionais na tela externa.