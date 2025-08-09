Este Game de Corrida e Ação Para Maiores de 18 Anos Está Grátis Só Essa Semana

Toda semana, você pode economizar um bom dinheiro em games conferindo a oferta atual na Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que vocês não percam nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do agrado de vocês, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, vocês podem baixar 112 Operator e Road Redemption.

Se vocês são entusiastas de aplicativos e jogos, também podem acompanhar a série Aplicativos gratuitos da semana e os 5 principais aplicativos. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está disponível na Epic Games Store hoje.

Jogos gratuitos desta semana

112 Operator

Se você está confuso com o nome desse jogo, provavelmente é porque está acostumado a ligar para o 190 quando precisam de ajuda urgente. No entanto, do outro lado do mundo, muitos países usam o 112 como um número de emergência padrão. E, neste jogo, você assumirá o papel do operador que atende a essas chamadas de emergência. Garanta que a ajuda chegue rapidamente e que sua cidade receba o apoio necessário.

O jogo apresenta uma área de cidade significativamente maior em comparação com seu antecessor, resultando em uma jogabilidade ainda mais empolgante. O jogo acaba de ser lançado na Epic Games Store. Quando a oferta atual expirar, o preço será de aproximadamente US$ 22. Nesta semana, você pode fazer o download do jogo gratuitamente.

Baixar 112 Operator na Epic Games Store.

Nesse jogo, você assume o controle do atendimento de emergência em uma cidade de sua escolha. / © Steam

Road Redemption

Vocês já se perguntaram como seria o Mario Kart se fosse feito para adultos? Bem, este jogo pode não ser a resposta para isso, mas certamente é muito divertido. Em Road Redemption, você lideram uma gangue de motociclistas em uma jornada épica. Enquanto corre e dirige pelo país, você se envolve em combates brutais e corridas de dar nos nervos. Ganhe dinheiro vencendo, roubando empresas ou simplesmente batendo na cabeça de seus adversários com um taco.

A descrição parece familiar? Então você é velho o bastante para se lembrar do clássico Road Rash no Mega Drive. Vale lembrar que este jogo não é adequado para menores de 18 anos. Se você ainda é menor de idade, melhor pular este jogo. Todos os outros podem economizar cerca de US$ 20 baixando o jogo gratuitamente esta semana.

Baixar Road Redemption na Epic Games Store.

É praticamente uma versão moderna do clássico Road Rash no Mega Drive. / © Steam

Uma olhada nos jogos gratuitos da próxima semana

Hidden Folks

Você é fã de experiências desenhadas à mão que realmente prestam atenção aos detalhes? Então Hidden Folks é o jogo que você procura! Esse jogo indie incrivelmente charmoso apresenta 32 áreas desenhadas à mão para vocês explorarem. Nessas áreas, vocês precisam encontrar mais de 300 alvos, cada um fornecendo pistas sobre como progredir no jogo.

Com mais de 2.000 efeitos sonoros criados por vocês mesmos e mais de 500 interações exclusivas, não é de se admirar que essa joia oculta de um jogo tenha recebido críticas extremamente positivas no Steam. O jogo ainda não está disponível na Epic Games Store, mas seu preço atual é de cerca de US$ 15 no Steam.

Baixar Hidden Folks na Epic Games Store.

Encontre o Wally. / © Steam

Totally Reliable Delivery Service

Jogos cooperativos estranhos com física incomum ganharam popularidade recentemente no YouTube e em outras plataformas de streaming. Parece que, neste momento, todo mundo está jogando e se juntando ao hype. O Totally Reliable Delivery Service (serviço de entrega totalmente confiável) é um desses jogos e a oportunidade perfeita para você e seus amigos quando ele ficar gratuito na próxima semana. Atualmente, o preço do jogo está em torno de US$ 15.

Nesse jogo, seu objetivo é fazer entregas cada vez mais difíceis em um mundo cheio de obstáculos. Você tem uma série de ferramentas estranhas à disposição, que ajudarão ou atrapalharão seu progresso, dependendo da situação. Junte-se a seus amigos no modo multijogador local ou on-line para se divertir ao máximo ou jogue sozinho para aprimorar sua técnica.

Baixar Totally Reliable Delivery Service na Epic Games Store.

Esse jogo vai fazer você rir e chorar de frustração. / © Steam

O que você achou dos jogos gratuitos desta semana? Vai baixar algum deles ou vai esperar pelas ofertas da próxima semana?