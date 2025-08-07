Se você já está viciado no Call of Duty: Black Ops 6 ou planeja baixar o Black Ops 7 quando ele for lançado, precisa saber que não poderá jogá-lo imediatamente. A Activision anunciou que os futuros jogadores de PC terão que ativar o Secure Boot antes de iniciar o jogo.

Em um comunicado de imprensa no blog da Blizzard, a empresa adquirida pela Microsoft disse que está lançando atualizações de segurança exigindo que os jogadores usem o Secure Boot em seus PCs ao iniciar o Windows. Ela destacou que essa medida tem como objetivo oferecer aos jogadores uma melhor proteção contra cheaters e hackers.

O que a inicialização segura faz?

Para começar, o Secure Boot é um recurso de segurança encontrado em computadores mais recentes. Ele é usado para combater programas indesejados ou adulterados, inclusive ferramentas de cheats, bloqueando-os no processo de inicialização e garantindo que somente softwares verificados sejam executados. Esses recursos embutidos no hardware dificultam a implantação de software por parte dos trapaceiros.

Embora a Activision já utilize o RICOCHET Anti-Cheat, seu sistema anti-cheat personalizado, o uso do Secure Boot fortalece ainda mais os mecanismos de detecção e bloqueio anti-hacking e de trapaça em um PC.

Os jogadores também precisarão usar um PC com um Trusted Platform Module (TPM) 2.0 para acessar o jogo. É sabido que a maioria dos chipsets e placas-mãe de computadores modernos é compatível com o TPM 2.0, portanto, esse não será um grande obstáculo para muitos jogadores, já que o TPM é um dos requisitos para instalar o Windows 11.

A editora do jogo afirma que esses requisitos serão introduzidos com a Temporada 5 em Call of Duty: Black Ops 6 e Call of Duty: Warzone. No entanto, os recursos completos de segurança serão exigidos a partir do Black Ops 7, cujo lançamento está previsto para o final deste ano.

Além da Activision, a EA é outra editora importante que exigiu que seus jogadores usassem o Secure Boot em seu próximo jogo de tiro em primeira pessoa, Battlefield 6, que já está em teste beta.

Como verificar e habilitar a inicialização segura em seu PC

Na maioria dos PCs com Windows modernos, a inicialização segura já está ativada. Mas se vocês quiserem verificar se ela está ativada em seu computador, veja como fazer isso.

Pressione Windows + R em seu computador para abrir o prompt de comando. Digite msinfo32 e pressione Enter. No Resumo do sistema, procure o Estado da inicialização segura (Secure Boot state). Verifique se ele está ativado ou desativado.

Se estiver desativado, você precisará ativar a inicialização segura na BIOS.

Lembre-se de que as etapas para ativar a inicialização segura variam entre as fabricantes. A própria Activision forneceu um guia passo a passo sobre como ativar a inicialização segura para diferentes fabricantes.

Qual é a sua opinião sobre essas proteções de jogos? Você acha que a inicialização segura é desnecessária e só traz confusão para os jogadores?