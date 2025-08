Nintendo Dispara um Aviso Urgente Para Todos os Usuários do Switch 2

Se divertindo com o novo Switch 2? De acordo com os dados de vendas, o mais recente console da Nintendo já é um grande sucesso, apesar de não terem sido lançados muitos jogos para ele até o momento. No entanto, a Nintendo emitiu um aviso urgente para todos os usuários do Switch 2 que pode acabar com a diversão, pelo menos temporariamente. Porque se você usar o console em condições erradas, corre o risco do aparelho apresentar mau funcionamento ou até mesmo ser danificado permanentemente.

Nintendo Switch 2: Não foi feito para o calor

O Switch 2 é um console portátil bastante robusto, como deveria ser, pois o dispositivo foi feito para ser carregado por adultos e crianças. No entanto, o console parece ter um ponto fraco. E esse ponto fraco é o clima extremo. Especialmente durante o verão, temperaturas extremamente altas podem causar danos significativos ao seu dispositivo.

A Nintendo do Japão alertou os usuários que jogar no console em temperaturas acima de 35°C pode causar problemas de funcionamento. Portanto, você deve, de preferência, usar o dispositivo apenas em locais com ar-condicionado quando as temperaturas subirem. O aviso vem na esteira de uma onda de calor que está varrendo o Japão. No momento em que este artigo está sendo escrito, espera-se que as temperaturas em Tóquio atinjam incríveis 39°C (quase "Tokyo 40 graus") na terça-feira.

気温が高い場所でNintendo SwitchやNintendo Switch 2 を使用すると、本体の温度が高くなることがあります。

故障の原因となる可能性がありますので、5~35℃の場所でご使用ください。



最近は35℃を超える日が続いています。屋外で使用する際はご注意ください。 — 任天堂サポート (@nintendo_cs) August 1, 2025

Embora outras regiões possam não estar sendo afetadas pelo calor intenso, é importante ter em mente essas limitações. Em alguns países europeus, como a Alemanha, o ar-condicionado não é encontrado com frequência. Muitos trens e ônibus antigos não são equipados com ar-condicionado, o que pode resultar em temperaturas extremamente altas durante o verão.

E se os japoneses e alemães estão preocupados, imagina no verão do Brasil? Se você quiser jogar em qualquer lugar, certifique-se de que o ambiente seja adequado para jogos.

Como posso proteger meu console?

A melhor maneira de proteger seu console durante o calor do verão é parar de jogar quando estiver quente. No entanto, para muitas pessoas, essa não é uma boa solução. E se você tomar alguns cuidados, poderá jogar no Switch 2 mesmo com o aumento da temperatura.

Se você estiver jogando em casa, certifique-se de que o Switch 2 esteja em uma área bem ventilada, especialmente se ele estiver no dock e conectado à TV. Muitas pessoas escondem o console em um armário, o que dificulta a circulação de ar e pode levar ao superaquecimento. Ao jogar em qualquer lugar, certifique-se de segurar o console na posição vertical ou colocá-lo em uma superfície plana.

Quando as aberturas de ventilação do console são bloqueadas, por exemplo, por um cobertor ou uma almofada macia de sofá, isso pode levar rapidamente ao superaquecimento. Você também deve considerar os tipos de jogos que jogam em dias quentes. Alguns jogos são mais pesados para o sistema do que outros (cyber, punk, 2077). Sempre que estiver preocupado com o aquecimento excessivo do console, considere a possibilidade de jogar um mais leve.